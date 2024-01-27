Йеменские хуситы атаковали танкер с нафтой из России

Йеменская радикальная группировка «Ансар Алла» (хуситы), которая в последние месяцы регулярно атакует торговые суда, связанные, по ее мнению, с Израилем или его союзниками, сообщила о новой атаке в Аденском заливе. Согласно сообщению хуситов, целью ракетного удара вечером в пятницу стал танкер «Марлин Луанда». Хуситы называют его британским. Они утверждают, что по танкеру был нанесен «прямой удар», и он получил повреждения.

Американское командование в регионе подтвердило факт удара хуситов по танкеру. В сообщении подчеркивается, что он идет под флагом Маршалловых островов. Как пишет издание The Guardian, танкер принадлежит транснациональной корпорации Trafigura со штаб-квартирой в Сингапуре. Он направлялся в Сингапур из Греции с грузом нефтепродуктов. Как сообщил представитель Trafigura, речь идет о нафте российского происхождения. Корпорация подчеркивает, что она была закуплена по цене ниже ценового потолка, установленного странами «Группы семи» и, таким образом, закупка не нарушает западные санкции против России.

Американское командование и компания-владелец танкера подтверждают, что судно получило повреждения, в частности на нем вспыхнул пожар. О раненых среди команды судна не сообщалось. Утверждается, что другие суда, которые находятся недалеко от места происшествия, готовы оказать помощь.

В ночь на субботу, после атаки на танкер «Марлен Луанда», американские военные нанесли удар по Йемену, уничтожив, как сообщается, противокорабельную ракету, которую хуситы собирались выпустить по судну в Красном море. США и Великобритания в последние дни несколько раз наносили удары по объектам хуситов в Йемене, чтобы заставить их отказаться от атак на торговые суда. Нестабильность в районе Красного моря и Аденского залива уже привела к тому, что многие компании перенаправили свои корабли другим маршрутом - вокруг мыса Доброй Надежды, что увеличивает время и стоимость доставки товаров из Европы в юго-восточную Азию и наоборот.

Хуситы, поддерживаемая Ираном радикальная исламистская группировка, контролируют часть территории Йемена. Они утверждают, что ведут войну с Израилем, и требуют от него вывести войска из сектора Газа. Хуситы несколько раз пытались атаковать Израиль, однако затем сосредоточились на судах у побережья Йемена.