YouTube заблокировал аккаунты Russia Today в странах Евросоюза

Основатель и председатель совета директоров банка «Тинькофф» Олег Тиньков выступил против вторжения российских войск в Украину, назвав гибель людей «немыслимой и недопустимой». Бизнесмен заявил, что «государства должны тратить деньги на лечение людей, на исследования победы над раком, а не на войну».

Тиньков напомнил, что сам недавно боролся с лейкемией (банкир открыто заявил о болезни в марте 2020 года). Теперь фонд его семьи, по словам Тинькова, помогает людям, столкнувшимся с этим заболеванием - закупает оборудование, обучает медсестер и участвует в строительстве трансплантационные центры. «Я на себе, дважды почти оказавшись по ту сторону жизни, за последние 2 года, убедился, как хрупка жизнь! И она у нас единственная!...Мы против этой войны!», - написал бизнесмен в Инстаграме.

Утром 24 февраля по решению президента Владимира Путина российские войска вторглись на территорию Украины, назвав это «специальной военной операцией». На фоне вторжения США, ЕС и еще ряд стран ввели несколько пакетов жестких экономических санкций, в том числе, против крупнейших российских банков (Альфа-Банка, ВЭБ, ВТБ, Промсвязьбанка, «Открытия», Россельхозбанка, МКБ, Совкомбанка, нескольких кредитных организаций, работающих в аннексированном Крыму), а также ЦБ.

В отношении банка «Тинькофф» санкции введены не были, однако его клиенты сообщали, что их карты с перебоями работали в банкоматах ряда стран (в том числе, Индии и Польше), а также отмечали сбои при онлайн-транзакциях (они наблюдались и в России). Банк при этом прислал клиентам рассылку о том, что организация работает в штатном режиме, и средства клиентов в безопасности, пишет «Север.Реалии».

В понедельник также появились сведения, что миллиардер Роман Абрамович, гражданин России и Израиля, проводит консультации, касающиеся возможности перемирия между Россией и Украиной. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на представителя Абрамовича. Аналогичная информация появилась в израильской газете Jerusalem Post.

Украинский режиссер и продюсер Александр Роднянский сообщил Би-би-си, ссылаясь на свои контакты с окружением президента Владимира Зеленского, что Абрамович откликнулся на просьбы неназванных представителей Украины использовать свое возможное влияние в Москве, но «при всей признательности за это, трудно сказать, будут ли успешны его усилия».

По неподтвержденным данным, Абрамович находится сейчас в Минске.

Один из самых богатых людей России известен давними связями с Владимиром Путиным, при этом неясно, насколько эти связи близки сейчас. 55-летний Абрамович также широко известен как владелец лондонского футбольного клуба «Челси». На днях, после начала российского вторжения в Украину, он передал клуб по доверенности в управление существующего при «Челси» благотворительного фонда.