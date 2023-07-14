ЮАР: на саммит БРИКС приедут главы всех стран, включая Россию

Предстоящий саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге в очном формате. В нем будут участвовать главы всех пяти стран – России, ЮАР, Индии, Китая и Бразилии. Об этом заявил южноафриканский президент Сирил Рамафоса, сообщает радиостанция Eyewitness News.

В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление Рамафосы, сообщил, что формат участия президента России Владимира Путина в саммите пока еще не определен.

Вместе с тем вице-президент ЮАР Пол Машатиле в интервью газете Mail & Guardian отметил, что Россия отклонила просьбу президента ЮАР о том, чтобы российскую делегацию на саммите вместо Путина возглавил глава МИД Сергей Лавров. Индия и Бразилия со своей стороны отвергли вариант переноса саммита в Китай, добавил Машатиле.