Югоосетинская генпрокуратура обжалует приговор по делу Инала Джабиева

Генеральная прокуратура самопровозглашённой республики Южная Осетия не согласна с приговором суда по резонансному делу о смерти Инала Джабиева. Об этом глава надзорного ведомства Григорий Собаев заявил на сессии парламента.

«Прокуратура направила дело в суд по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 УК РФ. Наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы. 2 октября суд вынес вердикт по этому делу. Мы пока не можем пояснить причины принятых им решений, поскольку текст приговора к нам ещё не поступил. Но уже сегодня выражаем несогласие с данным судебным актом, поскольку произошли переквалификации, которых, по мнению стороны обвинения, быть не должно», – сказал Собаев.

Речь идёт о статье УК РФ «Превышение должностных полномочий». Первая часть статьи предусматривает лишение свободы на срок до четырёх лет. Что касается части 3, она предусматривает лишение свободы на срок от трёх до десяти лет и применяется в случаях превышения полномочий:

с применением насилия или угрозой его применения;

с использованием оружия или специальных средств;

с причинением тяжких последствий;

совершённого группой лиц, группой по предварительному сговору или организованной группой.

«Позиция, которую мы отстаивали, заключалась в назначении по девять лет лишения свободы по трём эпизодам. Однако понимания в судебной инстанции она не нашла. После изучения приговора мы решим, каким образом будем его обжаловать», – отметил Собаев.

По его словам, в 2021 году суд возвращал материалы уголовного дела, указав, что описание преступления и квалификация не соответствуют материалам дела.

«Суд тогда требовал не направлять материалы по первой части статьи, указывая, что дело касается части 3. И теперь мы в недоумении: что изменилось? Тогда суд квалифицировал преступление по части 3, а сегодня – по части 1. Мы пока не знаем ответа на этот вопрос, так как не ознакомились с текстом приговора», – добавил Собаев.

После вынесения приговора под стражу были взяты трое сотрудников криминальной милиции – Джумбер Бибилов, Андрей Джиоев и Алан Багаев. Самый строгий приговор получил Бибилов – пять лет лишения свободы. Ещё четверо обвиняемых, которым назначили тюремные сроки и штрафы, освобождены от ответственности в связи с «фактическим отбытием назначенного срока» и «истечением срока привлечения к уголовной ответственности».

Издание «Сапа» писало, что ни один из подсудимых не был признан виновным в смерти Инала Джабиева. Обвинения в основном касались других потерпевших – Герсана Кулумбегова и Николая Цхворебова.

Один из обвиняемых, Ацамаз Наниев, отпущенный под подписку о невыезде, покинул Южную Осетию и, как выяснили потерпевшие, служит в военной полиции на территории Северной Осетии. Его дело выделено в отдельное производство. Среди фигурантов дела также были бывший глава МВД Игорь Наниев и экс-генпрокурор Урузмаг Джагаев.