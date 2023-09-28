За два года ледники Швейцарии сократились на 10%

За два года Швейцария потеряла 10% своих ледников, подсчитали эксперты Швейцарской академии наук, которых цитирует Associated Press.

«Таяние ледников драматическое: всего за два года было потеряно столько же льда, сколько за период с 1960 по 1990 год», – заявили в академии. Несколько небольших ледников исчезло совсем, отметили эксперты.

По мнению специалистов, «масштабная потеря льда» вызвана малым количеством снега, который выпадает на ледники зимой и защищает их от солнечных лучей, и высокими температурами летом.

Ранее в 2023 году учёные и экозащитники Швейцарии развернули кампанию по спасению альпийских ледников. В июне в Швейцарии состоялся референдум, на котором 59% его участников высказались за достижение нулевого выброса парниковых газов в стране уже к 2050 году.

Парниковые газы способствуют глобальному потеплению, которое в Швейцарии разогналось уже до 2,4°C по сравнению с доиндустриальным периодом.