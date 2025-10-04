«Зачитаем Декларацию грузинского народа, и власть будет в руках народа» – Паата Бурчуладзе

Лидер движения «Проспект Руставели», один из организаторов запланированной на 4 октября протестной акции, Паата Бурчуладзе заявил, что сегодня «Грузия возвращает свободу». Собравшимся у здания тбилисского городского собрания журналистам он рассказал о планах.

«Здесь будет сцена, мы прочитаем декларацию, которую примет грузинский народ, и с того момента власть будет в руках народа. Будем вместе, бороться до конца, мы победим, победа неизбежна. Я видел сейчас много полицейских сил, но скажу одно: они вводят в заблуждение этих ребят и заманивают на сторону предателей страны, но я уверен, что они (полицейские) не поднимут на нас руку. Кто поднимет – пожалеет», — сказал Паата Бурчуладзе.

Напомним, утром 4 сентября Министерство внутренних дел опубликовало заявление и призвало организаторов запланированной в Тбилиси акции не выходить за рамки, установленные законом.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе же заявил, что «если (участники акции) попытаются перейти к насилию, они получат ответ».