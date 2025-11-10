Задержан экс-замглавы Департамента автодорог Грузии – по делу об обрушении строящегося моста

Бывший заместитель главы Департамента автомобильных дорог Леван Купаташвили задержан по делу об обрушении строящегося моста на трассе Самтредиа–Григолети. Ему грозит до 11 лет лишения свободы.

Всего к уголовной ответственности привлекли пятерых человек, включая директора строительной компании «Аккорд», двух менеджеров проекта и иностранного эксперта. Им предъявлены обвинения заочно.

По данным прокуратуры, в результате их действий государственному бюджету нанесён ущерб более чем на 16 миллионов лари (около 5,8 млн долларов).

Следствие утверждает, что при строительстве участка дороги и моста фактический надзор не велся, а отчёты о выполненных работах подделывались. По версии следствия, Купаташвили подписывал фиктивные акты.

Часть строящегося через реку Риони моста обрушилась 21 февраля 2023 года.

Дело расследует Департамент по борьбе с коррупционными преступлениями прокуратуры. Руководитель ведомства Малхаз Капанадзе заявил, что расследование продолжается и может затронуть других должностных лиц и компании.

Задержание Купаташвили стало очередным в серии арестов высокопоставленных чиновников, связанных с бывшим премьером Ираклием Гарибашвили, экс-главой СГБ Григолом Лилуашвили и бывшим министром инфраструктуры Ираклием Карселадзе.

Во время работы Купаташвили в должности замглавы Департамента автомобильных дорог ведомством руководил Карселадзе, впоследствии назначенный министром инфраструктуры и регионального развития.