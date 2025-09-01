Задержан подозреваемый в убийстве экс-спикера Верховной рады Парубия

В Хмельницкой области в ночь на 1 сентября задержали подозреваемого в убийстве бывшего спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Личность подозреваемого не раскрывается, полиция опубликовала фото, сделанные во время операции по его задержанию.

Зеленский заявил, что задержанный уже дал первые показания, но детали расследования пока не разглашаются.

Министр внутренних дел Игорь Клименко подчеркнул, что преступление тщательно готовилось. Злоумышленник изучал маршруты Парубия, планировал нападение и пути отступления.

Андрей Парубий был застрелен 30 августа во Львове.

В конце 1980-х Парубий участвовал в национально-освободительном движении Украины, организовывал первые антисоветские выступления во Львове. Был дважды арестован за общественно-политическую деятельность.

Был народным депутатом Украины с 2007 года, входил в VIII и IX созывы парламента. Во время Евромайдана 2013–2014 годов Парубий был комендантом палаточного лагеря и руководителем общественной организации «Самооборона Майдана». В 2014 году занимал пост секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Занимал пост первого замглавы Верховной рады с декабря 2014 по апрель 2016 года. С 2016 по 2019 год — спикер Верховной рады. Был в частности одним из инициаторов принятия закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который резко критиковали в Москве. Был избран в новый созыв парламента, где представлял оппозиционную партию «Европейская солидарность».

Занимал важные посты в межпарламентских организациях, был активен в вопросах сотрудничества с НАТО и евроинтеграции.