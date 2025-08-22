Суд приговорил задержанного на митинге в Тбилиси активиста к 4 годам заключения

Арчил Муселянц, задержанный по обвинению в повреждении камер видеонаблюдения во время проевропейских протестов в Тбилиси, был приговорен судьей Георгием Аревадзе к четырём годам лишения свободы. Приговор был оглашен в Тбилисском городском суде 22 августа.

29-летний Муселянц изначально был задержан в административном порядке во время акции протеста на проспекте Руставели 30 ноября 2024 года. Адвокат Димитрий Вардиашвили рассказал, что несколько дней разыскивал его в разных изоляторах, и когда наконец нашёл в третьем отделении Дигоми, Муселянц уже был задержан по уголовному делу.

Ему предъявили обвинение по части 2 статьи 187 Уголовного кодекса – в умышленном повреждении электропитания камер, установленных на столбе перед зданием парламента, и их поджоге.

Основным доказательством по делу является видеозапись, снятая гражданином и опубликованная проправительственным каналом Postv. На ней видно, как человек в маске поджигает провода.