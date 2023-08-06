Заключенный из ростовского СИЗО рассказал о пытках над гражданами Украины

Заключенный из СИЗО в Ростове-на-Дону рассказал в письмах о пытках и издевательствах над гражданами Украины, в том числе оборонявших завод «Азовсталь». Записки с рассказами сокамерников опубликовал журнал DOXA. Издание не называет имя источника в целях его безопасности, но отмечает, что он им известен, пишет Кавказ.Реалии.

Отношение к украинским заключенным иное, чем к остальным: когда сотрудник ФСИН в балаклаве заходит в камеру, они обязаны прибежать к стене и упереться в нее с вывернутыми наизнанку ладонями, пишет DOXA. По тюрьме они перемещаются, по данным журнала, только бегом, под крики и ругань конвоиров.

В Новой Каховке, которая ранее была оккупирована Россией, новые власти держали украинских пленных в старых камерах, которые не использовались с 2005 года из-за несоответствия стандартам, говорится в тексте. «В маленькие камеры с парашей набивали по 12–17 человек, так что приходилось спать стоя», - пишет заключенный.

В СИЗО волгоградского города Камышин для украинцев выделили отдельный этаж, именуемый «отработочной». Там обычная практика - ставить пленных на колени, бить резиновыми дубинками и берцами: «[Украинский заключенный] Артем говорил, что самым страшным была баня. Там пленные раздевались - тогда к избиениям добавлялись удары электрошокером. Украинцев заставляли учить и петь гимн России».

Также сообщается, что в СИЗО в Таганроге в одну камеру поместили 14 украинцев на 11 койко-мест, где они спят по очереди. «Те, кого привезли, все синие от побоев и очень голодные, подбирают каждую крошку», - рассказал заключенный.

Об издевательствах над украинцами в российских местах заключения писали «Репортеры без границ«. К примеру, в СИЗО №2 в Новозыбкове (Брянская область) в мае 2023 года, по их данным, содержались как минимум 500 украинцев. Во изоляторах Владимирской области их «заставляют читать пропагандистские книги, в которых Украина преподносится как нацистский режим, или петь русские патриотические песни».