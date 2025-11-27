45-летний гражданин Таджикистана, этнический осетин Алан Гацоев, который несколько месяцев жил в машине на нейтральной территории границы Грузии с Россией, был госпитализирован в больницу в Северной Осетии из-за ухудшения здоровья.

Как рассказала «ОсНове» гражданская активистка Индира Габолаева, которая вызвала ему скорую помощь, состояние Гацоева удалось стабилизировать, и его планируют выписать в ближайшие дни.

Сообщается, что после выздоровления и выписки из больницы Гацоев может отправиться в самопровозглашённую республику Южная Осетия, где через некоторое время сможет претендовать на гражданство.

«У него есть приглашение на работу, принимающая сторона предоставит ему жильё и постоянный заработок. Алана Гацоева знают как хорошего моториста, поэтому он сможет применить свой опыт», — рассказала Габолаева.

Гацоеву был запрещён въезд в Россию из-за нарушений миграционного законодательства. По словам Габолаевой, после выписки его могли бы поместить в центр временного содержания иностранных граждан. Поэтому группа общественников предложила ему вариант с Южной Осетией, который его полностью устроил.

Политолог Руслан Тотров в разговоре с «Кавказским узлом» отметил, что получение югоосетинского гражданства не упростит получение российского, но дало бы возможность легально видеться с родными. При этом он усомнился, что власти Южной Осетии действительно предоставят Гацоеву гражданство.