Zeit: Асад живет в «Москва-Сити» и часами играет в онлайн-игры

Свергнутый президент Сирии Башар Асад, получивший убежище в России, живет вместе с семьей в «Москва-Сити», где им принадлежит около 20 квартир. Об этом сообщает немецкая газета Die Zeit со ссылкой на источник, который, как утверждается, долгое время входил в ближайшее окружение Асадов.

Издание опубликовало фото комплекса «Город столиц». Утверждается, что квартиры, принадлежащие семье Асада, расположены в левой башне высотой 76 этажей — это башня «Москва».

Собеседник газеты утверждает, что Асад занимает «три квартиры в роскошном многоэтажном доме с торговым центром внизу, который он иногда посещает». «А в остальное время проводит часы за онлайн-видеоиграми. Он также часто останавливается на своей вилле под Москвой», — говорит источник. По его словам, семья Асада «может свободно передвигаться по Москве» в сопровождении телохранителей.

Собеседник газеты также утверждает, что младший брат Башара Асада Махер живет в отеле Four Seasons. По словам источника, он знает обо всем этом «из достоверных источников», но, как отмечает Die Zeit, проверить это невозможно.

Еще в 2019 году газета Financial Times писала, что родственники Башара Асада купили не менее 19 апартаментов в жилых комплексах на территории «Москва-Сити». Для сделок в основном использовались офшорные компании. Как уточняла газета, официальными владельцами недвижимости являлись несколько ливанских офшорных компаний.