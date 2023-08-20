Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о вероятных территориальных уступках ради членства страны в НАТО, сказал, что на возможность вступить в Североатлантический альянс Украина готова обменять только российский город Белгород.
Соответствующее заявление прозвучало на совместной пресс-конференции Зеленского с премьер-министром Дании Метте Фредериксен во время визита на авиабазу Скридструп.
За несколько часов до этого Зеленский посетил Нидерланды, где, отвечая на вопросы журналистов, исключил возможность «обмена чего-либо» на украинские территории.
В начале недели руководитель офиса генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен заявил, что для достижения мира Украина могла бы отказаться от части оккупированных Россией территорий, а взамен этого страна получила бы реальный шанс вступить в Североатлантический союз.
Заявление чиновника вызвало в Украине общественный резонанс. Позже, после критики со стороны представителей украинских властей, Йенссен назвал свои слова «ошибкой», пояснив, что они были произнесены в контексте «широкой дискуссии о возможных сценариях будущего».
Однако и без того ряд западных политиков в последнее время высказываются о неспособности Украины освободить военным путем оккупированные территории и о неизбежности вступления в переговоры с Кремлем. Киев негативно реагирует на такие заявления.
- Белгородская область России, граничащая с Украиной, и город Белгород регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ, а бойцы так называемого Русского добровольческого корпуса и легиона «Свобода России», воюющие на стороне Украины, совершили несколько рейдов в регион, в результате которых были убиты российские пограничники и захвачена военная техника. Жители Белгородской области неоднократно обращались к президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить их и оградить от войны. При этом власти региона призывают местных жителей эвакуироваться в более безопасные места, а в самом Белгороде открыты пункты временного размещения переселенцев.
- Украина не заявляла никаких территориальных претензий к России и подчеркивает, что ее цель - восстановление своих границ на момент распада Советского союза в 1991 году. Согласно этим международно признанным границам, Крым и четыре области Украины, об аннексии которых объявила Россия - украинские, а Белгородская область принадлежит России.