Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о вероятных территориальных уступках ради членства страны в НАТО, сказал, что на возможность вступить в Североатлантический альянс Украина готова обменять только российский город Белгород.

Соответствующее заявление прозвучало на совместной пресс-конференции Зеленского с премьер-министром Дании Метте Фредериксен во время визита на авиабазу Скридструп.

За несколько часов до этого Зеленский посетил Нидерланды, где, отвечая на вопросы журналистов, исключил возможность «обмена чего-либо» на украинские территории.

В начале недели руководитель офиса генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен заявил, что для достижения мира Украина могла бы отказаться от части оккупированных Россией территорий, а взамен этого страна получила бы реальный шанс вступить в Североатлантический союз.

Заявление чиновника вызвало в Украине общественный резонанс. Позже, после критики со стороны представителей украинских властей, Йенссен назвал свои слова «ошибкой», пояснив, что они были произнесены в контексте «широкой дискуссии о возможных сценариях будущего».

Однако и без того ряд западных политиков в последнее время высказываются о неспособности Украины освободить военным путем оккупированные территории и о неизбежности вступления в переговоры с Кремлем. Киев негативно реагирует на такие заявления.