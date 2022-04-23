Зеленский: Как только у нас будет оружие - мы пойдем вперед

Президент Украины Владимир Зеленский дает пресс-конференцию на станции метрополитена в Киеве.

Отвечая на вопрос о том, как Украина отреагирует на возможное проведение референдумов о создании «народных республик» на оккупированных Россией территорий Херсонской и Запорожской областей, Зеленский сказал: «Если будут уничтожены наши люди в Мариуполе, если будут провозглашены псевдореферендумы в новых псевдореспубликах, Украина выйдет из всех переговорных процессов». По словам президента Украины, несмотря на нападение России на Украину и убийства мирных жителей, он по-прежнему выступает за переговоры и готов встретиться с Владимиром Путиным.

Зеленский также заявил, что Украина вернет под свой контроль территории, которые в ходе войны были заняты российской армией. «Как только у нас будет больше оружия, мы будем идти вперед возвращать наши территории. И это будет не через десятки лет» - сказал президент Украины, поблагодарив страны Запада за поставки оружия.

По словам Зеленского, в воскресенье в Киев приедут министр обороны и госсекретарь США. С ними будут обсуждаться вопросы дальнейшей поставки вооружений.

Президент Украины сказал, что сейчас нет возможности деблокировать Мариуполь военным путем, и вновь призвал Россию разрешить ситуацию гуманитарным путем - выпустить из города заблокированных на заводе «Азовсталь» украинских военных и мирных жителей в обмен на российских пленных.

Зеленский также призвал жителей России занять четкую позицию по отношению к войне и, если они ничего не могут сделать, чтобы ее остановить, то хотя бы высказаться против нее. Жизнь в России он назвал «виртуальной реальностью» и призвал россиян выйти из нее и вернуться в реальный «цивилизованный мир». Тех, кто в России выходят на акции протеста против войны, он поблагодарил, отметив, что их «немного», но российские власти их «боятся».