Зеленский: Мир за счет территориальных уступок невозможен

Достижение мира за счет территориальных уступок невозможно. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в границах 1991 года. Об этом по итогам телефонных переговоров с главой КНР Си Цзиньпином написал в телеграме Владимир Зеленский.

По словам президента Украины, мир должен быть устойчивым и справедливым, основанным на принципах международного права и с уважением устава ООН. «Мир с территориальными компромиссами невозможен», - подчеркнул украинский лидер.

Зеленский также сообщил, что стороны обсудили ключевые темы отношений Киева и Пекина. «Особое внимание было уделено путям возможного сотрудничества для установления устойчивого и справедливого мира», - отметил президент Украины.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в свою очередь сообщил, что украинский и китайский мирный планы нашли общие точки соприкосновения – в частности по вопросу неиспользования ядерного оружия.

Первый с начала войны разговор Зеленского и Си приветствовал Белый дом. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби назвал переговоры хорошей новостью. Вместе с тем, пока неизвестно, приведет ли состоявшийся контакт к прогрессу в мирном урегулировании, отмечают в Вашингтоне.

По словам Кирби, США не получали предварительного уведомления о телефонном разговоре, сообщает Голос Америки.

МИД России заявил, что Москва видит готовность Пекина прилагать усилия для налаживания переговорного процесса по Украине. При этом представитель министерства Мария Захарова в официальном комментарии ведомства сообщила, что «управляемый Вашингтоном Киев вряд ли может адекватно воспринять призывы к миру».

Си по итогам переговоров заявил, что Китай будет решительно содействовать переговорному процессу и прекращению огня в кратчайшие сроки.

Кроме того, Пекин сообщил, что отправит в Киев свою делегацию, для урегулирования вооруженного конфликта России с Украиной. По предварительным данным возглавить миссию КНР может бывший китайский посол в Москве Ли Хуэй. Он работал в России с 2009 по 2019 год.

В феврале Китай представлял свой мирный план для завершения войны. Пекин предложил прекратить огонь, начать мирные переговоры и ликвидировать гуманитарный кризис. Критики отмечали, что документ состоит из общих фраз и не предлагает пути их реализации.