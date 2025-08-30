Зеленский подписал закон, в котором закреплено определение «рашизма»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об основах государственной политики национальной памяти украинского народа»: в нем на официальном уровне закреплено понятие «рашизма», сообщили в Верховной Раде Украины.

«Рашизм» в законе определен как «новая разновидность тоталитарной идеологии и практик, которые лежат в основе режима, сформированного в государстве-агрессоре (России), и основываются на традициях российского шовинизма и империализма, практиках коммунистического режима СССР и национал-социализма (нацизма)».

В законе закреплена защита памяти украинского языка и культурного наследия как составляющей национальной безопасности Украины. «В начавшейся вооруженной агрессии против Украины в феврале 2014 года, государство-агрессор манипулирует интерпретациями исторических событий. Одна из составляющих вооруженной агрессии Российской Федерации – стремление лишить украинцев их исторической памяти», – также сказано в документе.

Закон также дает определения таких понятий, как «война за независимость Украины», «национальная память», «историческая антиукраинская пропаганда», «преступления против украинского народа» и декларирует всестороннюю поддержку государства в осуществлении научных исследований по истории Украины и популяризации истории страны.

Термин «рашизм» начал использоваться после вторжения российских войск в Грузию в августе 2008 года. Позже в Украине он был определен как «идеология и практика правящего режима Российской Федерации» и стало использоваться после аннексии Россией Крыма в 2014 году. Широкое распространение он получил c началом полномасштабной войны в феврале 2022 года.



