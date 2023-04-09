Владимир Зеленский: Польша поставит Украине 200 БТР «Росомак»

Польша поставит Украине 200 бронетранспортеров «Росомак», из них 100 - в ближайшее время. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, который на днях посетил Варшаву.

О поставках 100 БТР в ходе визита Зеленского сообщали польские власти. Президент Украины уточнил, что еще 100 таких машин будут поставлены в будущем.

Также президент Украины напомнил о том, что Польша исполнила свои обещания о поставках Киеву танков «Леопард», самолетов МиГ-29 и другой техники.

Украина оплатит поставки боевых машин из Польши - предположительно за счет средств, предоставленных Киеву США и ЕС.

Как отмечает Русская служба Би-би-си, «Росомак» - это лицензионная версия финской боевой бронированной машины PatriaAMV. На одном общем шасси путем замены боевых модулей можно делать много машин разных классов, в частности БТР, БМП, самоходные минометы, инженерные и санитарные машины. Речь идет о колесных бронемашинах.

Издание Rzeczpospolita ранее писало, что предприятие в Польше, где выпускаются эти машины, сейчас способно выпускать 100 машин в год, но способно нарастить производственные мощности и увеличить объем производства в два раза.