Зеленский: у РФ есть время до 1 сентября согласиться на встречу

Президент Украины Владимир Зеленский 29 августа заявил, что страны-союзники Киева договорились подождать до 1 сентября сигналов от России о готовности к двусторонней встрече на высшем уровне. Если Москва не подтвердит свою готовность, то в отношении России должны быть приняты меры, которые страны Запада обсуждали ранее, в частности новые санкции.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп говорил, что примерно через 2 недели сможет оценить, насколько стороны готовы к мирному урегулированию, и в соответствии с этим предпримет те или иные действия. Он упомянул о санкциях и повышении пошлин в отношении России и её партнёров, не исключив и давления на Украину.

Непосредственно о 1 сентября как о крайнем сроке для России Трамп или лидеры стран ЕС не говорили.

Зеленский также коснулся вопроса о гарантиях безопасности для Украины. По его словам, их необходимо обсуждать на уровне лидеров. Также Зеленский высказал мнение, что гарантии необходимо будет ратифицировать в парламентах стран-партнёров.

По мнению Зеленского, гарантии должны включать в себя три основных элемента — сохранение численности и вооружение украинской армии, готовность зарубежных партнёров поддержать Украину в случае новой агрессии, а также использование замороженных на Западе российских активов на восстановление Украины. Зеленский при этом не упомянул о размещении войск западных стран в Украине.

По словам Зеленского, на этой неделе глава Офиса президента Украины Андрей Ермак проведёт в Вашингтоне переговоры с высокопоставленными представителями администрации Дональда Трампа. По данным Politico, может обсуждаться возможность проведения переговоров между Россией и Украиной на более низком уровне. Ранее несколько раундов таких консультаций в Стамбуле не принесли результатов — кроме договорённостей об обменах пленными и телами погибших.

Ранее представители США заявили о готовности участвовать в предоставлении гарантий безопасности Украины, но отметили, что «львиную долю» должна обеспечить Европа.

Представитель МИД России Мария Захарова в пятницу негативно отозвалась об обсуждениях гарантий безопасности, а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков вновь повторил, что встреча Владимира Путина с Зеленским пока не подготовлена.