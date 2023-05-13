Зеленский в Риме встретился с лидерами Италии

Президент Украины Владимир Зеленский посещает с визитом Италию. В Риме он провел переговоры с президентом этой страны Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони.

На пресс-конференции Мелони, которая неоднократно высказывалась в поддержку Украины и одобряет дальнейшие поставки ей оружия и другую помощь, выразила уверенность в победе Украины в войне, отметив, что Россия должна уйти с украинской территории. Зеленский отметил, что на переговорах шла речь, в том числе, о «важных решениях для защиты украинского неба» - то есть, вероятнее всего, о новых поставках средств ПВО. Подробностей он не привел.

Вечером в субботу, по ряду сообщений, Зеленский встретится с Папой Римским Франциском. Ожидается, что после этого он отправится в Германию, где в городе Ахен ему должны вручить премию имени Карла Великого.

Президент Украины впервые посещает Италию после начала российского широкомасштабного вторжения в феврале прошлого года. Мелони побывала в Киеве в январе 2023 года.