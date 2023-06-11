15 железнодорожных вагонов сошли с рельсов в Белгородской области

Американский актер и режиссер Шонн Пенн снимет документальную ленту о грузинских бойцах, которые воюют в Украине против российской агрессии. Они обратили его внимание во время одного из его визитов в Украину.

Грузинские бойцы являются членами самого крупного легиона на войне против российского режима, и для Шона Пенна это стало причиной снять еще один документальный фильм. Режиссер уже побеседовал с грузинскими бойцами в Украине и назначил время начала съемок.

«Он хорошо знаком с «Грузинским легионом», поскольку у нас много общих друзей. В США наш легион, к сожалению, намного более известен, чем в Грузии. В конечном итоге мы договорились о съемках документального фильма, и, скорее всего, они начнутся в начале августа», - заявил командир «Грузинского национального легиона» Мамука Мамулашвили.

Как сообщает SOVA, оскароносный актер и американский режиссер основал Фонд помощи Украине. Он три раза встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и на время - до победы Украины в войне против РФ - подарил ему свою статуэтку «Оскар».

18 февраля 2023 года состоялась премьера документальной ленты Шона Пенна и Аарона Кауфмана «Суперсила» - о президенте Зеленском и войне в Украине. Съемки начались в ноябре 2021 года - тогда режиссер хотел показать феномен превращения популярного комедийного актера в политика. Но 24 февраля 2022 года - начало полномасштабного вторжения РФ в Украину - изменило замысел картины: съемки проходили не только в тылу, но и на передовой.

Россия в документальном фильме «Суперсила» представлена как террористическое государство - показаны многочисленные свидетельства преступлений Вооруженных сил РФ против мирного населения. Режиссер показал квартиры многоэтажного дома, который разрушила российская ракета, и территорию детского сада, подвергшуюся обстрелу.

В Тбилиси Шон Пенн 10 июня выступил на фестивале сторителлинга ZEG, где заявил, что «без Грузии нет Украины, и наоборот». Пенн отметил, что до визита в Тбилиси не знал о Грузии столько, сколько узнал в день пребывания. И признался в любви к стране Руставели и Пиросмани.