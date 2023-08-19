Жители Дагестана вновь вышли на протест из-за отсутствия электричества и воды

Вечером 18 августа сотни жителей Махачкалы в очередной раз перекрыли движение транспорта в двух районах города из-за длительного отсутствия света и воды в домах. Этот случай стал шестым за последние десять дней, пишет Кавказ.Реалии.
Движение было перекрыто на проспекте Акушинского у микрорайона «Научный городок», сообщила местная газета «Черновик». Собравшиеся призвали к ответу менеджеров энергетической компании и требовали назвать время, когда им дадут воду и свет.
Вторая акция прошла на проспекте имама Шамиля. К протестующим приехал и.о. директора филиала «Россети Северный Кавказ – Дагэнерго» Магомедхабиб Мухумаев. Он объяснил отсутствие света ремонтными работами и заявил, что они завершатся в течении двух часов.
Мэр Махачкалы Юсуп Умавов сообщил, что на выходных работа по реагированию на сигналы о перебоях в энергоснабжении будет усилена.
Ранее о продолжающихся уже около двух недель перебоях с электроэнергией глава Дагестана Сергей Меликов внепланово доложил президенту Владимиру Путину на заседании, посвященном транспорту. Руководитель региона заявил, что нынешние отключения «выходят за рамки полномочий местной власти», и что «плачевное состояние энергетического комплекса» требует решений из Москвы.
- За последние недели чуть ли не через день в Дагестане люди перекрывают улицы с требованиями бесперебойной подачи воды и света. Подобные акции периодически происходят и в других регионах – например, на Кубани и даже в Чечне. Эксперты пояснили, почему на фоне жесткого подавления любых связанных с политикой протестов люди не боятся отстаивать свое право на доступ к коммунальным услугам.
- Вечером 17 августа несколько сотен человек перекрыли движение по проспекту Акушинского в Махачкале, видео с места опубликовал «Черновик». По данным издания, акция протеста собрала жителей садоводческих товариществ Вагонник, Дружба, Юбилейное, Ракета и Родник.
- Вечером 15 августа жители Махачкалы перекрыли проспект Петра Первого в знак протеста из-за перебоев с электричеством. В акции участвовали женщины и дети, они остановили автомобильное движение, а после прибытия полиции продолжили ходить по пешеходному переходу.