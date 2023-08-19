Жители Дагестана вновь вышли на протест из-за отсутствия электричества и воды

Вечером 18 августа сотни жителей Махачкалы в очередной раз перекрыли движение транспорта в двух районах города из-за длительного отсутствия света и воды в домах. Этот случай стал шестым за последние десять дней, пишет Кавказ.Реалии.

Движение было перекрыто на проспекте Акушинского у микрорайона «Научный городок», сообщила местная газета «Черновик». Собравшиеся призвали к ответу менеджеров энергетической компании и требовали назвать время, когда им дадут воду и свет.

Вторая акция прошла на проспекте имама Шамиля. К протестующим приехал и.о. директора филиала «Россети Северный Кавказ – Дагэнерго» Магомедхабиб Мухумаев. Он объяснил отсутствие света ремонтными работами и заявил, что они завершатся в течении двух часов.

Мэр Махачкалы Юсуп Умавов сообщил, что на выходных работа по реагированию на сигналы о перебоях в энергоснабжении будет усилена.

Ранее о продолжающихся уже около двух недель перебоях с электроэнергией глава Дагестана Сергей Меликов внепланово доложил президенту Владимиру Путину на заседании, посвященном транспорту. Руководитель региона заявил, что нынешние отключения «выходят за рамки полномочий местной власти», и что «плачевное состояние энергетического комплекса» требует решений из Москвы.