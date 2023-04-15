Новости
Жители Казани сообщили о взрыве в районе танкового полигона
Жители Казани сообщили в соцсетях, что слышали звуки взрыва в районе танкового полигона в южной части города. Об этом пишет издание Inkazan.
В телеграм-канале «В Татарстане поймут» пишут о двух очагах пожара под Казанью.
В пресс-службе МЧС изданию Inkazan заявили, что в экстренные службы не поступало никаких сообщений о взрывах, хлопках или возгораниях в южной части города.
Другие новости дня
Зеленский ввел санкции против Акинфеева и дочери Шойгу
Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа о введении санкций в отношении более чем 400 физических лиц и 241 компании, связанных с Россией.
Первым указом вводятся ограничения против 82 российских и белорусских спортсменов, среди них: хореограф по фигурному катанию Илья Авербух, бывший вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев, тренер Сергей Овчинников, гимнастка Светлана Хоркина, пловец Антон Чупков, хоккеист Александр Кожевников и другие. Также под санкции попала дочь министра обороны России Ксения Шойгу, которая является президентом Федерации триатлона России.
Второй указ вводит ограничения против 351 физического лица и также 254 организаций, которые предоставляют услуги в области информационных и цифровых технологий. Среди них – «Яндекс», «Рамблер» и VK.
Ограничения предусматривают блокировку активов, прекращение торговых операций и другие меры.
Число погибших в результате удара по Славянску выросло до 11
Число погибших в результате ракетного удара по городу Славянск Донецкой области выросло до 11. Из-под завалов извлекли тела еще двоих погибших. Об этом сообщил глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко.
Среди погибших – двухлетний ребенок, который умер в машине скорой помощи после того, как его достали из-под завалов. 21 человек получил ранения. На месте продолжаются поисково-спасательные работы, под завалами еще могут находиться люди, сказал Кириленко.
Российские войска нанесли ракетный удар по Славянску 14 апреля. По словам Кириленко, город обстреляли ракетами С-300. Повреждены 5 многоэтажек и 5 частных домов, магазин, хозяйственный центр, клуб и 3 автомобиля.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел Славянска: «Государство-зло еще раз демонстрирует свою сущность. Просто среди дня убивая людей. Разрушая, уничтожая все живое. За каждое проявление терроризма будет справедлива ответственность. Никакого следа России на нашей земле не оставим. И ни одного врага безнаказанным тоже не оставим», – написал Зеленский.
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Из молельни, находящейся над местом погребения Иисуса, Благодатный огонь вынес Патриарх Святого Града Иерусалима и всея Палестины.
Небесный огонь сошел в храме Гроба Господня в 15:54 по тбилисскому времени, пишет «ИнтерпрессНьюс».
Паломники из разных стран съехались в храм Воскресения Христова, чтобы присутствовать при снисхождении Благодатного огня. Среди них и паломники из Грузии.
Благодатный огонь впервые снизошел в Иерусалимском храме Воскресения Христова в III веке.
В Дрездене 15000 человек эвакуировали из-за бомбы времен Второй мировой
В Дрездене полиция потребовала эвакуироваться из домов приблизительно от 15 тысяч человек из-за бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщил таблоид Bild.
Взведенная 250-килограммовая бомба американского производства была найдена при строительных работах в западной части города. Она должна быть разминирована на месте. На время работы саперов жители соседних нескольких кварталов должны были покинуть свои дома. Для них были открыты временные убежища.
Движение в районе было перекрыто, под ограничения попал участок железной дороги. Из-за этого задерживаются пассажирские поезда и городской общественный транспорт, и отменен утренний проезд специального поезда на фестиваль паровозов.
- Старый город Дрездена, считавшийся одним из самых красивых в Европе до середины ХХ века, был практически полностью уничтожен при бомбардировках в феврале 1945 года, во время Второй мировой войны. В результате двухдневного налета были разрушены до половины городских зданий, погибли около 25 тысяч человек.
Из-за стрельбы с азербайджанской стороны работа Сотского рудника приостановлена
Азербайджанская сторона ночью и сегодня утром открывала огонь в направлении Сотка Гегаркуникской области Армении. В частности, обстрелу подвергся район Сотского золотого рудника, работа рудника была приостановлена. Эту информацию в беседе с Радио Азатутюн подтвердила представитель компании «ГеоПроМайнинг Голд» Рузанна Григорян.
«Выстрелы раздавались между 19:00 и 23:00 вечера, в результате чего работа шахты была временно остановлена. Ночью обстановка была спокойной, эвакуации не было. Утром стрельба возобновилась, компания приняла решение приостановить работу шахты и эвакуировать сотрудников. На данный момент шахта не работает. Ситуация меняется ежечасно», - уточнила Рузанна Григорян.
По словам представителя Сотского рудника, пострадавших нет.
Информацию о стрельбе в районе Сотского рудника в беседе с Радио Азатутюн подтвердил и один из местных жителей.
Министерство обороны пока не дает четкой информации о стрельбе. В ответ на вопрос, стреляли ли азербайджанцы, представитель Минобороны сказал следующее: «В случае интенсивных нарушений режима прекращения огня противником, Минобороны распространяет сообщение, в том числе и о пострадавших».
На уточняющий вопрос, был ли обстрел или хотя бы одиночный выстрел, если работа шахты «Сотк» была приостановлена, представитель Минобороны ответил так: «Я уже прокомментировал, мы распространяем сообщения об интенсивном нарушении».
Глава общины Сотк Севак Хачатрян уклонился от ответа на вопрос о выстрелах, посоветовав обратиться в Минобороны.
Власти Ингушетии отчитались об убийстве четырех подозреваемых в нападениях на силовиков
В Ингушетии убиты четверо причастных к нападениям на правоохранителей, еще два человека арестованы. О ком именно идет речь, неизвестно.
Как сообщили в пресс-службе главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, подозреваемые были убиты в ходе перестрелки – где и когда она произошла, неизвестно. Власти утверждают, что нападавшие якобы объявили себя сторонниками запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.
Сообщается, что за пособничество нападавшим задержаны девять жителей Ингушетии и Чечни. При этом режим антитеррористической операции, объявленный 3 апреля в Малгобекском районе Ингушетии, продолжает действовать. Сколько человек сейчас находятся в розыске – не сообщается.
По данным Кавказ.Реалии, изначально в розыск были объявлены шесть человек. 29 марта один из них, Рамазан Эльдиев, был найден мертвым в Карабулаке, он мог умереть от полученных в ходе перестрелки ранений. Тело Мовсара Коттоева нашли 5 апреля в заброшенном доме в селе Аки-Юрт Малгобекского района, по предварительной версии, в его жилете взорвалась граната. 7 апреля был задержан еще один из разыскиваемых, 22-летний Амир Боков, на следующий день государственные СМИ написали, что силовики задержали четвертого нападавшего – 24-летнего Микаила Мошхоева. Таким образом, в розыске по делу о серии перестрелок в Ингушетии оставались еще два человека: 33-летний Амирхан Гуражев и 35-летний Адам Оздоев.
- В ночь с 27 на 28 марта неизвестные обстреляли пост полиции на границе Ингушетии и Северной Осетии и скрылись с места происшествия. Двое полицейских получили ранения. 3 апреля неизвестные обстреляли сотрудников полиции в селе Гвардейское, один сотрудник был ранен. Затем в ночь с 5 на 6 апреля в селе Зязиков-Юрт Малгобекского района вновь произошла перестрелка – трое полицейских погибли, еще восемь были ранены.
- У родственника предполагаемого боевика, ранее задержанного в Чечне, нашли оружие, он задержан. Силовики сообщили об обнаружении ручной гранаты в машине 21-летнего Арби Бабуева, который, как сообщается, приходится двоюродным племянником задержанного ранее в Чечне Рамзана Бабуева.
- 6 апреля в Малгобекском районе Ингушетии были задержаны брат и два дяди погибшего Мовсара Коттоева. У них нашли боеприпасы и взрывные устройства, против них возбудили дело по статье о незаконном хранении взрывчатки.
- Также одного из задержанных подозревают в пособничестве участникам нападений на полицию – сообщается, что это 70-летний Лечи Коттоев. О его задержании телеграм-каналы сообщали 4 апреля, по версии силовиков, он укрывал подозреваемых на протяжении трех дней.
В Судане военизированная группировка захватила президентский дворец
В столице Судана Хартуме 15 апреля происходят столкновения между армией и военизированной проправительственной группировкой «Силы быстрой поддержки». Она сообщила о захвате президентского дворца и резиденции главы вооруженных сил - армия это отрицает.
В начале недели «Силы быстрой поддержки» объявили мобилизацию, военные назвали эти действия незаконными. Как передает агентство Reuters, в Хартуме и пригородах слышны выстрелы.
«Силы быстрой поддержки» объявили, что военные окружили одну из их баз и открыли огонь из тяжелых вооружений. Они назвали случившееся «грубым нападением», которое «должно быть осуждено». Организация утверждает, что заняла аэропорты Хартума, города Эль-Обейд на западе и Мероэ на севере Судана.
Армия заявляет, что была атакована «Силами быстрой поддержки» в нескольких регионах страны. Организация обвиняет в том же армию. Сообщается, что по штабу «Сил» в Хартуме был нанесен авиаудар. Число погибших в результате столкновений пока не известно, в аэропорту Хартума два человека убиты в результате попадания снаряда в гражданский самолет.
«Силы быстрой поддержки» в 2019 году поддержали военный переворот, в результате которого был отстранен от власти авторитарный президент Судана Омар аль-Башир. В 2021 году организация, в которой состоит около 100 тысяч человек, поддержала второй военный переворот, отложивший передачу власти гражданской администрации.
Руководитель организации Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти) занимает пост заместителя председателя правящего страной Суверенного совета. Он заявлял, что сожалеет о перевороте 2021 года, и выступил за переход власти к гражданской администрации.
Армия и гражданские чиновники в свою очередь требуют, чтобы «Силы быстрой поддержки» были включены в состав вооруженных сил. Переговоры об этом должны были закончится к 1 апреля, однако запланированное подписание соглашения было перенесено на неопределенный срок.
- Посольство России в субботу рекомендовало российским гражданам оставаться дома и не подходить к окнам. Там сообщают, что бои в столице идут у президентского дворца, главного армейского командования, аэропорта, центрального рынка, а также вблизи военных баз на юге города.
- В 2022 году Дагало посещал Москву и высказывался в поддержку строительства российской военной базы на Красном море. Строительство базы было согласовано Омаром аль-Баширом незадолго до переворота 2019 года.
- В Судане действует российская группировка ЧВК «Вагнер». Она обучала местных военных. Сотруднику связанной с ней компании по добыче золота на этой неделе было предъявлено обвинение в контрабанде.
Тимур Джинджолия назначен гендиректором РУП «Черноморэнерго»
Приказом Министерства экономики Абхазии генеральным директором РУП «Черноморэнерго» назначен Тимур Джинджолия, работавший с 2007 года директором МУП сухумской администрации «СУЭС», а в системе электроэнергетики – с 1996 года. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики самопровозглашенной республики.
Рамин Зингишвили освобожден от исполнения обязанностей гендиректора «Черноморэнерго». С просьбой об освобождении от исполнения обязанностей руководителя «Черноморэнерго» он неоднократно обращался, в том числе в феврале и апреле 2023 года. Это решение никак не связано с вопросом передачи перепадной ГЭС-2 в аренду.
С учетом существующего дефицита электроэнергии, восстановление перепадных ГЭС (1, 2, 3) является приоритетным.
В соответствии с распоряжением премьер-министра, Минэкономики во взаимодействии с Госкомимуществом и РУП «Черноморэнерго» проводит оценку технического состояния перепадной ГЭС-2, пишет информагентство «Апсныпресс».
Также ведется разработка проекта договора аренды имущественного комплекса, который должен включать в себя положения о сохранении государственной собственности на объект, обязательства по его реконструкции, эксплуатации, поддержанию технического состояния и передачи части вырабатываемой электроэнергии в энергосистему республики.
Турции передали гуманитарную помощь, собранную в Абхазии
«Гуманитарный груз, собранный в Абхазии для пострадавших от землетрясения, передали турецкой стороне», - сообщил информагентству «Апсныпресс» депутат парламента Инар Гицба.
«В общей сложности, было доставлено около 200 тонн гуманитарного груза. Основная масса – это продукты питания: мука, сахар, крупы, подсолнечное масло и вода», – отметил депутат.
Гицба также подчеркнул, что абхазская делегация посетила несколько городов, пострадавших вследствие мощнейшего землетрясения, и увидела чудовищные последствия стихийного бедствия. По словам Инара Гицба, особую роль в организации доставки гуманитарной помощи пострадавшим оказали полномочный представитель Абхазии в Турции Ибрагим Авидзба и председатель Федерации абхазских культурных центров Мурат Махария.
В состав гуманитарной миссии от самопровозглашенной республики входят депутаты парламента Аслан Лакоба, Алхас Барциц, Инар Гицба и министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния. В сборе гуманитарного груза принимали участие жители республики, бизнесмены и правительство.
Азербайджанские тяжелоатлеты покидают ЧЕ в Ереване после инцидента с флагом
Азербайджанские спортсмены не продолжат участие в проходящем в Ереване Чемпионате Европы по тяжелой атлетике и вернутся на родину.
С таким заявлением сегодня выступили Министерство молодежи и спорта Азербайджана и Национальный олимпийский комитет страны, обусловив решение инцидентом во время церемонии открытия чемпионата, в котором мужчина поджег азербайджанский флаг.
Оба ведомства оценивают случившееся как «варварский поступок», утверждая, что это является проявлением «этнической ненависти, расизма, ксенофобии, ненависти к азербайджанцам» в Армении и противоречит благородным принципам и целям спорта, пишет Радио Азатутюн.
Заявив, что в таких условиях безопасность азербайджанских спортсменов не обеспечена и их нормальное участие в чемпионате невозможно, Баку сообщает о решении об их возвращении на родину и подчеркивает, что Ереван должен обеспечить их безопасное возвращение.
Ранее сообщалось, что вчера произошел инцидент в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в Ереване во время церемонии открытия Чемпионата Европы по тяжелой атлетике.
В начале мероприятия, когда в зал внесли флаг Азербайджана, один из присутствующих подошел к сцене, выхватил его из рук державшей флаг девушки и поджег.
Позже полиция сообщила, что за содеянное был задержан дизайнер Арам Николян. Последний провел несколько часов в следственном отделе полиции ереванской общины Малатия, после чего был отпущен.
Министерство иностранных дел Азербайджана осудило инцидент, потребовав наказать виновных. «Вызывает беспокойство тот факт, что организаторы мероприятия не предприняли никаких мер безопасности против подобных проявлений ненависти. Виновные должны понести соответствующее наказание», - написал на своей странице в Twitter пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.
Принимая накануне президента Международной федерации тяжелой атлетики Мохамеда Джалуда и президента Европейской федерации тяжелой атлетики Антонио Конфлитти, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «Армения приложила максимум усилий, чтобы наилучшим образом провести Чемпионат Европы по тяжелой атлетике». «Мы ожидаем, что чемпионат будет впечатляющим и полным успехов», - заявил он, подчеркнув, что Армения готова принять Чемпионат мира по тяжелой атлетике 2024 года.
Азербайджан в третий раз участвует в международных спортивных соревнованиях в Армении после обретения независимости. В 2009 году азербайджанский дзюдоист победил на молодежном чемпионате по дзюдо в Ереване. В 2014 году в соревнованиях в Армении участвовала сборная Азербайджана по стрельбе из лука. Армянские спортсмены также трижды участвовали в спортивных соревнованиях в Азербайджане.
Лаша Талахадзе снова признан лучшим тяжелоатлетом Европы
Лаша Талахадзе признан лучшим тяжелоатлетом Европы 2022 года, сообщила Национальная федерация тяжелой атлетики Грузии.
Уже на протяжении семи лет Талахадзе не знает конкуренции в категории свыше 109 кг. За это время грузин по несколько раз выиграл абсолютно все крупные турниры, в том числе дважды Олимпийские игры, пишет агентство «Новости-Грузия».
В декабре прошлого года Талахадзе в шестой раз подряд выиграл Чемпионат мира. Награду лучшего тяжелоатлета Европы Талахадзе получил на церемонии открытия ЧЕ в Армении.
В отличие от прежних лет, на этот раз голосовали не болельщики, а спортивные журналисты – но результат остался прежним.
В октябре прошлого года Талахадзе исполнилось 29 лет, и к этому моменту у него было уже более 20 мировых рекордов.
Глава ЧВК «Вагнер» предложил объявить цели войны в Украине достигнутыми
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в программном материале в своем блоге предложил остановить войну в Украине, объявив ее цели достигнутыми. Он считает, что долгая война может стать предпосылкой к распаду России. Материал опубликован в телеграме, ссылка на него есть в канале «Кепка Пригожина», где появляются ответы его пресс-службы на запросы СМИ.
В тексте утверждается, что длительная война не находит поддержки в российских элитах, они названы в статье «глубинным государством». «Многие из тех, кто еще вчера поддерживал спецоперацию, сегодня находятся в сомнениях, либо категорически против того, что происходит, - пишет Пригожин. - Представителям глубинного государства хочется срочно вернуться к своей обычной жизни, старым привычкам и комфорту».
По его утверждению, противники войны внутри элит саботируют решения, принимаемые для успешного продолжения войны. «На совещаниях они молчат, высказывают свои сомнения. А при принятии решений по бюрократическим процедурам тормозят те или иные действия, направленные на победу».
Как пишет Пригожин, готовящееся наступление украинской армии может закончиться прорывом линии фронта (вариант с успешным развитием российского нападения «до границ ДНР, Днепра или Польши» он назвал маловероятным). «В этом случае в [российской] армии, которая годами себя считала одной из лучших армий мира, могут начаться сначала упаднические настроения, а затем ситуация деградирует», – пишет глава ЧВК.
По его оценке, такое развитие событий может привести к социальному взрыву, угрожающему всем представителям элит, кроме высшего российского руководства: «народ уже ищет виноватых в том, что мы не самая сильная армия в мире, а в этой ситуации будут искать «крайних». При этом из его слов выходит, что разгром в войне он считает для страны лучшим вариантом развития событий, чем достижение промежуточных договоренностей, фиксирующих статус-кво.
- Пригожина с 2014 года связывали с ЧВК «Вагнер», он отрицал это до сентября 2022 года. После признания связи, он регулярно высказывается о войне в Украине, публикует свои фотографии из зон активных боевых действий и критикует высокопоставленных российских чиновников.
- Подразделения ЧВК «Вагнер», несмотря на сообщения о колоссальных потерях, показывают себя одними из самых боеспособных с российской стороны на войне в Украине. Однако многочисленные источники регулярно сообщают о конфликтах Пригожина и министерства обороны, которые, в частности, приводят к задержкам поставок вооружений и боеприпасов.
- В одном из опубликованных документов, предположительно, американской разведки утверждается, что Путин лично пытался помирить Пригожина и министра обороны Сергея Шойгу. Критика Пригожиным высокопоставленных чиновников пока не оказывала заметного влияния на их карьеры.
Зеленский: Жизнь Саакашвили зависит от этического решения Грузии
Президент Владимир Зеленский заявил, что жизнь экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который является гражданином Украины, зависит от этического решения Грузии. Об этом он сказал в своем видеообращении 14 апреля, сообщает «Европейская правда».
«Жизнь Михаила Саакашвили зависит сейчас не от политического, не от какого-то там личного, а чисто от этического решения, которое имеет чистую и весомую юридическую базу», – сказал Зеленский. Он отметил: если человек нуждается в медицинской помощи, если от этого зависит жизнь, значит, нужен этот шаг.
«Знаю, что адвокаты Михаила сейчас подали срочное обращение в ЕСПЧ, чтобы обеспечить ему надлежащее лечение. И, кажется, это – единственный путь, чтобы сохранить ему жизнь», – сказал президент.
В последнее время состояние здоровья заключенного в Грузии Саакашвили значительно ухудшилось. На саммите ЕС 10 февраля премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша готова принять политика на лечение.
Депутаты Европарламента в утвержденной 15 февраля резолюции выразили серьезную обеспокоенность ухудшением состояния здоровья Саакашвили и призвали помиловать его и отправить на лечение за границу.
В конце февраля ЕС подал официальный протест грузинским властям в отношении Саакашвили после того, как это решение разблокировала Венгрия. В нем содержался призыв освободить Саакашвили от наказания для лечения в Польше.
Wizz Air извинилась за упоминание Абхазии в бортовом журнале и исправила ошибку
Венгерская авиакомпания Wizz Air извинилась за то, что упомянула Абхазию в своем бортовом журнале в качестве отдельного государства, и исправила ошибку в онлайн-табло, сообщает SOVA со ссылкой на Объединение аэропортов Грузии.
В объединении отреагировали на распространенную в соцсетях информацию об упоминании грузинского региона как независимого государства. При сотрудничестве с Министерством иностранных дел и посольством Грузии в Будапеште они обратились к авиакомпании, в результате чего Wizz Air исправила ошибку в онлайн-версии бортового журнала и принесла извинения. Теперь предстоит исправить ее в печатной версии.
По данным венгерского лоукостера, авиакомпания не имеет никакого отношения к содержанию журнала, над ним работает независимая группа. Wizz Air выражает сожаление по поводу инцидента и заявляет, что остается приверженной территориальной целостности Грузии.
«Мы хотели бы извиниться за досадную ошибку в бортовом журнале и сообщить, что она уже исправлена в онлайн-версии бортового журнала, а печатная версия будет полностью заменена исправленной версией текста и карты, на что потребуется больше времени.
Хотим подчеркнуть, что авиакомпания Wizz Air не имеет никакого отношения к содержанию журнала, над ним работает независимая редакционно-издательская группа, однако это, безусловно, не освобождает нас от ответственности», - говорится в сообщении авиакомпании.
В премьер-министра Японии бросили взрывчатку. Он не пострадал
В премьер-министра Японии Фумио Кисиду бросили взрывчатку во время его выступления в городе Вакаяма на юго-востоке страны утром в субботу, 15 апреля. Никто не пострадал, мероприятие отменили.
Брошенный предмет был похож на дымовую шашку, сообщает газета «Киодо Цусин». Взрыв раздался, когда премьер-министр беседовал с кандидатом от правящей партии, в чью поддержку он приехал выступить. После происшествия Кисиду эвакуировали, нападавшего задержала полиция.
На кадрах с места событий слышен громкий взрыв, видно, как разбегаются люди, а несколько полицейских прижимают нападавшего к земле.
Нападение на Кисиду произошло менее чем через год после убийства бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. В июле 2022 года в него дважды выстрелили из ружья, когда он выступал на митинге с речью в поддержку кандидата от правящей партии. Абэ умер в больнице. Покушение на него произошло в городе Нара – Вакаяма находится в соседней префектуре.
В России упростили признание смерти в Украине и приграничных областях
В России упростили признание граждан погибшими или без вести пропавшими в контролируемых Москвой областях Украины и приграничных регионах.
Согласно указу президента России Владимира Путина, пропавшим без вести можно считать того, о местонахождении которого неизвестно в течение полугода. Погибшим – если он пропал при обстоятельствах, угрожавших смертью или допускающих его гибель от «определенного несчастного случая», полгода назад. Ранее для этого требовалось ждать два года со дня окончания военных действий.
Заинтересованным в признании человека погибшим или без вести пропавшим, как и прежде, нужно обратиться в суд.
Поправки помогут семьям пропавших без вести военных оперативно оформлять документы для получения социальных и страховых выплат, для сохранения имущества военнослужащих и возможности его наследования.
Подозреваемому в утечке документов Пентагона предъявили обвинение
Подозреваемому в крупнейшей за много лет утечке документов Пентагона Джеку Тейшейре предъявлены обвинения в незаконном копировании и передаче секретных материалов. Пока обвинения предъявлены только по одному документу, всего их может быть более сотни.
На слушании в суде Бостоне 21-летнего военнослужащего ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс обвинили по двум пунктам закона о шпионаже. Один из них связан с незаконным копированием и передачей секретных оборонных материалов, другой – с незаконным перемещением оборонных материалов в несанкционированное место.
Отмечается, что пока обвинение Тейшейры связано только с документом, в котором описывался статус войны в Украине и содержались подробности о передвижении войск. По словам экспертов, следователи будут изучать каждый опубликованный документ по отдельности. За однократное нарушение Закона о шпионаже грозит до десяти лет лишения свободы.
Слушание было коротким. Тейшейра подтвердил, что понимает свое право хранить молчание, ему назначили государственного защитника, прокурор потребовала заключить обвиняемого под стражу до суда - этот вопрос будет рассмотрен судом в среду, 19 апреля. Тейшейра и его семья не стали общаться с журналистами.
Тейшейру «без эксцессов» задержали в его доме в Массачусетсе в четверг, 13 апреля. Ранее газета The Washington Post сообщила, что подозреваемый делился секретными данными с участниками чата на 20-30 человек в мессенджере Discord. Он заявлял, что хочет, чтобы они были лучше осведомлены о мире.
Агент ФБР под присягой сообщил, что Тейшейра имел доступ к секретным материалам с 2021 года. Эксперты говорят, что вопрос, почему молодой военнослужащий имел такой высокий уровень допуска, остается открытым – его должно решить Минобороны США.
- По информации Reuters, опубликованных секретных документов США может быть больше сотни. Утечка считается самой серьезной с тех пор, как в 2010 году на сайте WikiLeaks появилось более 700 тысяч документов, видео и дипломатических телеграмм. Ту утечку Пентагон называл «умышленным преступным актом».
Журналисты подтвердили гибель более 20 тысяч российских солдат в Украине
По состоянию на 14 апреля удалось подтвердить гибель 20 451 российского солдата в войне с Украиной. Такие данные о потерях приводят журналисты Русской службы Би-би-си совместно с «Медиазоной» и командой волонтеров. Они отмечают, что за последние две недели удалось подтвердить гибель 1820 военнослужащих, что является самым высоким показателем с начала войны.
По данным журналистов, наибольшие потери несут заключенные и наемники ЧВК «Вагнер», которые воюют в районе Бахмута. Всего им удалось установить имена 3080 осужденных, погибших в Украине. С марта число подтвержденных потерь среди заключенных превышает число потерь среди других категорий участников войны.
Также сообщается о высоком уровне потерь среди мобилизованных. Журналистам удалось установить гибель 1900 таких военнослужащих. Отмечается, что 60% из них погибли после 1 января этого года. Также известно о 53 мобилизованных, умерших на территории России в воинских частях и пунктах сбора.
Журналисты отмечают, что треть всех потерь приходится на добровольцев, мобилизованных, заключенных и наемников.
Журналисты собирают информацию о погибших российских военных с начала боевых действий. В мониторинг попадают только те люди, чью смерть удалось установить на основе открытых источников. Реальное число потерь, по мнению авторов исследования, может быть заметно больше. Кроме того, журналистам неизвестно количество пропавших без вести и попавших в плен.
- Минобороны России не раскрывает данные о потерях личного состава и не комментирует цифры, которые озвучивают журналисты. Власти Украины также не сообщают о количестве погибших военных.
- По оценкам западных разведок, потери российской армии убитыми и ранеными могут достигать 200 тысяч человек – до 60 тысяч из них могли погибнуть.
- В ноябре Пентагон заявлял, что потери с обеих сторон России и Украины, предположительно, составляют по 100 тысяч человек; удвоение оценок Вашингтоном не комментировалось.
Минюст РФ внес в список иноагентов Семена Слепакова и Фонд Карнеги
Министерство юстиции России в пятницу пополнило реестр так называемых иностранных агентов. В него вошли комедийный актер и автор-исполнитель Семен Слепаков, публицист Игорь Яковенко, сценарист и мультипликатор мультсериала «Mr. Freeman» Павел Мунтян, журналист Павел Каныгин, издание «Агентство», Фонд Карнеги за международный мир, интернет-издание «Полигон» и объединение «Радужная ассоциация».
По версии Минюста, Слепаков получал поддержку от иностранных источников, выступал против войны в Украине и «формировал негативное отношение к военной и государственной службе в целом», а также «негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации».
Остальным предъявлены сходные претензии, за исключением «Радужной ассоциации». Последняя занимается вопросами защиты прав и социальной адаптации сексуальных и гендерных меньшинств. Причиной для ее внесения в список иноагентов стала «пропаганда ЛГБТ-отношений, которая противоречит государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
В связи с ликвидацией из реестра иноагентов исключены региональная общественная организация «Экологическая вахта Сахалина» и автономная некоммерческая организация «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания».
- Законодательство об «иноагентах» в России появилось в 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации «иностранными агентами», если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе четко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека.
- Впоследствии появилась возможность признавать «иноагентами» СМИ и физических лиц, в том числе и не получающих зарубежного финансирования, но находящихся «под иностранным влиянием». Что именно может расцениваться как нахождение под влиянием, не уточняется.
- В список так называемых СМИ – иностранных агентов в России включена редакция Радио Свобода, ее региональные проекты и телеканал «Настоящее время». Радио Свобода обжаловало свое включение в Европейском суде по правам человека.
Президент России подписал закон об электронных повестках
Президент России Владимир Путин подписал закон об электронных повестках в армию для россиян. Ранее его приняла Государственная дума и Совет Федерации.
Новый закон предполагает создание единого реестра военнообязанных и новые способы оповещения призывников. Теперь повестка может прийти заказным письмом, в электронном виде через портал «Госуслуги» и через МФЦ. Ранее они вручались только лично или через работодателя.
Конституционный суд Франции признал законной пенсионную реформу
Конституционный суд Франции в пятницу признал законной конституционную реформу, предложенную правительством. Согласно ей, пенсионный возраст в стране будет повышен до 64 лет. Протесты против этой реформы не прекращаются в стране с января.
Решение Конституционного суда означает, что правительство сможет принять непопулярную реформу уже на следующей неделе. Она может вступить в силу в этом году.
Пенсионной реформой предусматривается повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет к 2030 году. Pеформа готовилась еще в 2019 году, но была отложена из-за массовых протестов «желтых жилетов» и пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
По оценкам Минтруда Франции, реформа позволит экономить почти 18 миллиардов евро ежегодно, благодаря чему пенсионная система может стать безубыточной к 2027 году. Власти страны настаивают, что более поздний выход граждан на пенсию – единственный способ сохранить платежеспособность системы. Профсоюзы же предлагают ввести дополнительные налоги для богатых или увеличить отчисления с заработной платы для работодателей.
В середине марта реформу одобрил Сенат Франции. Еще через несколько дней законопроект был утвержден премьер-министром страны Элизабет Борн - в обход голосования в нижней палате парламента, Национальной ассамблее (Конституция страны позволяет главе правительства взять на себя ответственность за принятие экономических законов и одобрить их без согласия депутатов).
Планы правительства поднять пенсионный возраст вызвали массовые протесты французских граждан. По всей Франции продолжались митинги и демонстрации. В Париже число протестующих достигало десятков тысяч, по всей стране – более миллиона. Протестующие вступали в стычки с полицией, поджигали мусорные баки и били витрины. Опросы населения показали, что против реформы высказываются 70% французов. Оппозиционные партии требовали вынести вотум недоверия правительству Эммануэля Макрона.
Два возможных участника украинского нацбата задержаны в Крыму
В аннексированном Россией Крыму в пятницу были задержаны два гражданина Украины. ФСБ подозревает их в принадлежности к так называемому крымскотатарскому добровольческому батальону, который воюет на стороне украинских вооруженных сил. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу ФСБ.
Российские спецслужбы заявляют, что двое задержанных, 24 и 27 лет, еще в 2017 году вступили в «Крымскотатарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана», признанный в России террористической организацией. За участие в незаконном вооруженном формировании им может грозить до 15 лет лишения свободы.
Российская ФСБ не уточнила, где именно задержали мужчин. Издание Крым.Реалии утверждает, что за последний год российские спецслужбы неоднократно задерживали граждан Украины на оккупированных территориях, вывозили их в Крым и обвиняли в участии в «крымскотатарском батальоне». Многие задержанные получили реальные сроки и уже отбывают наказание в российских тюрьмах.
- Дискуссия о создании «крымскотатарского батальона» в составе структуры правоохранительных органов Украины продолжается с 2016 года. В Нацгвардии Украины, которая входит в систему Министерства внутренних дел Украины, отмечали, что заявления о создании в их структуре «крымскотатарского батальона» остаются на уровне заявлений, которые не закреплены законодательно. Его руководитель Ленур Ислямов призывал присвоить создаваемому «крымскотатарскому батальону имени Номана Челебиджихана» номер воинской части.
В результате ракетного удара по Славянску погибли пять человек
В результате российского удара по городу Славянск Донецкой области погибли пять человек, 15 получили ранения различной степени тяжести. Под завалами находятся еще 7 человек. Об этом сообщил глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко.
«По предварительным данным, использовали ракеты С-300. Повреждены 5 многоэтажек и 5 частных домов, магазин, хозяйственный центр, клуб и 3 автомобиля», – добавил Кириленко.
Одного ребенка удалось вытащить из-под завалов – он умер в машине скорой помощи, сообщила советник по коммуникациям главы офиса президента Украины Дарья Заривная.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в Славянске произошли не менее семи взрывов в районе школы № 8. По его словам, один дом частично разрушен, в двух произошло возгорание квартир, также повреждены дома вокруг.
«Государство-зло еще раз демонстрирует свою сущность. Просто среди дня убивая людей. Разрушая, уничтожая все живое. За каждое проявление терроризма будет справедлива ответственность. Никакого следа России на нашей земле не оставим. И ни одного врага безнаказанным тоже не оставим», – написал президент Украины Владимир Зеленский.
Евросоюз запустил первую за 12 лет миссию к Юпитеру
Евросоюз запустил первую за 12 лет миссию к Юпитеру. Пуск ракеты-носителя «Ариан-5» состоялся в 15:14 по московскому времени с космодрома Куру во Французской Гвиане, трансляция велась в YouTube Европейского космического агентства.
Планируется, что автоматическая межпланетная станция «Джус» достигнет Юпитера к 2031 году. Полет будет проходить по траектории, использующей гравитационный маневр, - аппарат сначала пройдет у Венеры, потом вернется к Земле, после этого пройдет у Марса, снова вернется к Земле и уже после этого отправится к Юпитеру.
Согласно плану программы, станция должна изучить три из четырех крупнейших спутника Юпитера: Европу, Каллисто и Ганимед. Последнему будет уделено наибольшее внимание.
Ганимед уникален также тем, что это единственный изо всех спутников планет, который генерирует собственное магнитное поле, - отмечает научное издание N+1. Он покрыт льдом, на его полярных шапках есть лед, в атмосфере замечены полярные сияния, а сам астрономический объект больше, чем Меркурий и Плутон. Ученые считают, что под поверхность льда на планете может быть океан из соленой воды.
«Джус» будет изучать спутник с пролетных траекторий и выйдет на его орбиту. Он будет картографировать Ганимед, изучать его магнитное поле и попытается проверить гипотезу о существовании на нем океана.
На других спутниках «Джус» изучит химический состав поверхностей и структуру океанов. При наблюдениях за Европой особое внимание будет уделяться поиску органических соединений, пишет N+1. Ученые предполагают, что океан на планете пригоден для зарождения жизни.
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