Жители Марокко боятся возвращаться в дома после мощного землетрясения

Жертвами землетрясения в Марокко, по последним данным министерства внутренних дел страны, стали свыше 2000 человек. Точное число погибших - 2012. Еще более 2050 человек были ранены. Объявлен трехдневный траур.

Нынешнее землетрясение, произошедшее поздней ночью в пятницу, стало самым мощным в стране за более чем полвека. Одновременно отмечается, что в Северной Африке подобные стихийные бедствия происходят сравнительно редко.

Магнитуда толчков составила не менее 6,8. Эпицентр, по разным сведениям, находился на глубине от 11 до 18 километров в Атласских горах.

По оценкам экспертов, число погибших может возрасти, поскольку спасатели пока не могут добраться до труднодоступных районов. Король Марокко Мохаммед VI мобилизовал армейские поисково-спасательные команды для поиска выживших. Задействованы вертолеты и беспилотники.

Во многих частях Марокко люди с пятницы ночуют на улицах, опасаясь возвращаться в свои дома. Особенно это заметно в одном из крупнейших городов страны Марракеше, который расположен примерно в 70 километрах к северо-востоку от эпицентра. Кто-то говорит, что боится повторных толчков, другие полагают, что землетрясение серьезно повредила их жилье, и теперь там небезопасно находиться.

Как пишет Reuters, в Марракеше землетрясение вызвало разрушения в исторической медине - старой части города, популярной как у местных, так и иностранных туристов. В субботу люди бродили по медине, делая фотографии разрушений. При этом там по-прежнему работали популярные рестораны.