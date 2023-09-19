Животные вымирают в 35 раз быстрее, чем за миллион лет без человека

Из-за человека количество родов позвоночных животных сокращается в 35 раз быстрее, чем за миллион лет без антропогенной деятельности. Об этом говорится в исследовании эколога Херардо Себальоса и биолога Пола Эрлиха.

Учёные проанализировали 5,4 тысячи родов позвоночных (за исключением рыб) и выяснили, что за последние пятьсот лет вымерли 73 из них, в том числе морские коровы и сумчатые волки. По оценкам исследователей, без человека они бы исчезли только через 18 тысяч лет.

Нынешние темпы вымирания, скорее всего, значительно ускорятся в ближайшие десятилетия из-за разрушения среды обитания животных, нелегальной торговли и изменения климата. Себальос и Эрлих разделяют позицию тех учёных, которые считают, что мы живём в эпоху шестого массового вымирания, вызванного деятельностью человека. В предыдущую, обусловленную природными факторами, вымерли динозавры.

«Теряя все эти роды, мы теряем фундамент планеты для жизни вообще и человеческой жизни в частности [...] Смесь газов в атмосфере, которые позволяют нам жить, зависит от растений, животных и микроорганизмов», – сказал Себальос в комментарии The Guardian.

Он отметил, что время ещё есть, но действовать нужно быстро. Для предотвращения вымирания животных и его последствий необходимы незамедлительные политические, экономические и социальные усилия глобального масштаба, говорится в исследовании.

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