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Журналистка «Ленты.ру» Анастасия Завьялова намерена покинуть Россию
Пострадавшей журналистке угрожали статьёй о нападении на сотрудника полиции
Журналистка "Ленты.ру" Анастасия Завьялова заявила о намерении уехать из России. Она объяснила это состоянием здоровья вследствие избиения полицейскими и опасениями повторения таких инцидентов.
Анастасия Завьялова была задержана в ночь на 18 июля на Чистых прудах, когда пыталась заснять полицейских, провожающих маленькую девочку в автозак. Чуть ранее отец ребёнка был задержан полицией за появление на улице в пьяном виде.
"Как вы знаете, недавно меня избили менты. Теперь я падаю в обмороки, боюсь ходить по улицам и плохо сплю. Поэтому я приняла решение уехать из России», — написала Завьялова на своей странице в Twitter.
Как рассказывала свидетельница инцидента, корреспондент "Медиазоны" Полина Глухова, один из полицейских толкнул Анастасию, когда она попыталась заснять его нагрудный знак — он его закрывал. Такое описание событий приводит издание "Инсайдер" (The Insider).
Как сообщала ранее "Лента.ру", при задержании сотрудники полиции толкнули Завьялову, ударили ее головой о стол, наступили на нее коленом и нанесли травму руки. После доставки в отдел в 22:15 сотрудник более шести с половиной часов отказывался разъяснить суть претензий и выдать протокол об административном правонарушении. Позже стало известно, что Завьялову доставили в Боткинскую больницу, оказали необходимую помощь и вернули в отделение полиции.
Пострадавшая журналистка рассказала, что ей угрожали завести дело по статье о нападении на сотрудника полиции.
Редакция "Ленты.ру" заявила, что "намерена принять все законные меры для тщательного расследования данного инцидента".
Другие новости дня
Николоз Басилашвили вышел в 1/8 финала Олимпиады в Токио
Теннисист Николоз Басилашвили вышел в 1/8 финала Олимпийских игр в Токио. Во втором круге грузинский спортсмен выиграл у итальянца Лоренцо Сонего со счетом 6-4, 3-6, 6-4. Отметим, что в третьем сете Басилашвили уступал сопернику со счетом 1-3, но смог одержать победу.
В 1/8 финала соперником Басилашвили будет представитель Германии Александр Зверев, посеянный на турнире под четвертым номером.
Зверев – пятый номер мирового рейтинга, Басилашвили сегодня занимает 41-ю позицию.
Накануне дзюдоист Важа Маргвелашвили принес Грузии первую медаль Олимпиады в Токио.
Абхазские политики обменялись обвинениями в преддверии заседания парламента
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазия сегодня намерены рассмотреть вопросы, касающиеся экстренных, неотложных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, а также направить абхазскому президенту Аслану Бжания обращение «в связи с кризисом в энергетической отрасли, носящем негативный характер для общества и государства».
Накануне провластные политические партии и организации выступили с обращением, в котором говорится, что оппозиционеры пытаются использовать сложную эпидемиологическую ситуацию «в узкогрупповых целях для дестабилизации общества и государства».
«Очень несерьезно выглядят участившиеся публикации и заявления, в которых как известные, так и анонимные комментаторы пытаются внушить нашим гражданам, что именно такие действия некоторых депутатов побудили руководство страны взяться за решение проблем. Неужели кто-то может подумать, что решение о направлении российского военизированного медицинского подразделения в Абхазию может быть принято за несколько дней? Этот вопрос, как и тема поставки очередной партии вакцины Спутник-V, решается руководством Республики Абхазия системно, благодаря долгой и кропотливой работе и взаимодействию в рамках ранее достигнутых договоренностей с Российской Федерацией. Такие вопросы, к сожалению, не решаются по прихоти и обращениям некоторых депутатов парламента, о чем они, депутаты, конечно же знают, но все же предпочитают этого не замечать», – сказано в обращении.
Лидер Абхазского народного движения Адгур Ардзинба в ответ заявил, что организации и партии, подписавшие обращение, в последние годы «занимались дестабилизацией ситуации в Абхазии в своих узкогрупповых интересах, что в итоге привело к государственному перевороту в начале 2020 года». Оппозиционер говорит, что Абхазия стоит на грани катастрофы.
«Ситуация критическая практически во всех направлениях жизнедеятельности страны. Вопрос касается сохранения жизни наших граждан», – говорит Ардзинба.
Он призвал провластные организации «не запугивать абхазский народ» и не «защищать президента от оппозиции».
- 16 июля заседание абхазского парламента не состоялось. За принятие предложенной повестки дня проголосовали 12 депутатов, 9 против, остальные депутаты не стали голосовать.
Экс-супруга Ротенберга заявила о захвате ее виллы «радикальными чеченскими террористами»
Бывшая жена российского миллиардера Аркадия Ротенберга, Наталья, сообщила о «захвате» виллы Shoshana, расположенной на Лазурном берегу в округе Ницца. Она пожаловалась в полицию, и, как пишет газета Nice Matin, там подтвердили получение жалобы.
О случившемся она рассказала еще на прошлой неделе в своем инстаграме. «10 июля произошел захват моей виллы во Франции радикальными террористами из Чечни. Силой выгнали моих сотрудников с территории, избили охрану и управляющего, сломали камеры, выломали замки, захватили виллу, поменяли замки и устроили там базу», - заявила она и в доказательство опубликовала несколько видеозаписей, сделанных на территории виллы.
Ротенберг утверждает, что захват виллы заказали «крупные российские олигархи, которым не нравится моя активная деятельность». Она заявила, что знает имена заказчиков и сумму, заплаченную за захват. Также, по ее словам, полицейские отказались вмешиваться в происходящее.
Телеканал France 3 сообщил, что в ночь на 11 июля на виллу проникли около 30 вооруженных человек и выгнали находившихся там людей. Когда туда приехала Наталья Ротенберг, она не смогла попасть внутрь. Источник телеканала, знакомый с ситуацией, сказал, что на вилле остались ее личные вещи и две собаки. France 3 утверждает, что виллу захватили сотрудники службы безопасности компании SCI Villa Shoshana, которой владеет Аркадий Ротенберг, и действовали они по приказу российского миллиардера.
Официально представители компании SCI Villa Shoshana заявили France 3, что силового вторжения на территорию виллы не было, сейчас территория пустует. В компании назвали клеветой комментарии Натальи Ротенберг, сделанные в инстаграме.
В беседе с газетой Nice Matin адвокат главы SCI Villa Shoshana Софи Жонке сказала, что вилла принадлежит компании, а бывшая жена Ротенберга «живет в Армении и решила арендовать виллу, которая в настоящее время ей не принадлежит».
- Аркадий и Наталья Ротенберг поженились в 2005 году, а развелись спустя восемь лет. После этого Наталья Ротенберг обратилась в британский суд с иском, чтобы отсудить у бизнесмена финансовую компенсацию. По российским и британским законам, она имела право на 50% совместно нажитой собственности, но в итоге, писал The Bell, решила ограничиться недвижимостью и другим имуществом для личного пользования.
- Высокий суд Лондона постановил, что бывшая супруга миллиардера должна получить 40% виллы Shoshana в Ницце, а их общая дочь - оставшиеся 60% (сыну достались активы в Германии). Компания SCI Villa Shoshana до сих пор не выполнила решение суда.
- Источник журнала Forbes в окружении Натальи Ротенберг рассказал, что в 2019 году она также не могла попасть на виллу, но в итоге она обратилась в суд и добилась того, чтобы ее пустили внутрь. После случившегося сейчас, говорит источник, Наталья «в шоке и тяжело переживает поступок бывшего супруга», поскольку считала, что они остались в дружеских отношениях.
- После скандала, вызванного фильмом Навального о «дворце Путина», Аркадий Ротенберг заявил, что настоящий владелец роскошной виллы - он.
Два турецких солдата убиты в Сирии при нападении на их бронетранспортер
Министерство обороны Турции сообщило о гибели двух солдат при нападении на их бронетранспортер. Еще два солдата ранены. Инцидент произошел на в провинции Алеппо на территории, подконтрольной войскам Турции.
Минобороны Турции называет нападавших «террористами», но не уточняет какую именно вооруженную группировку они представляют. Турецкие войска нанесли ответный удар, говорится в сообщении военного ведомства.
Турция начала свою первую боевую операцию на территории Сирии в 2016 году. Целью операции было оттеснить войска исламских экстремистов от границы с Турцией.
Первые лица Грузии благодарят Маргвелашвили за первую медаль сборной на Олимпиаде
Первые лица Грузии поздравили дзюдоиста Важу Маргвелашвили со вторым местом в весе до 66 кг на Олимпийских играх в Токио, сообщают «Новости-Грузия».
«И первая медаль Грузии достается Важе Маргвелашвили! Сегодня ты заставил гордиться всю страну!», - написала президент Саломе Зурабишвили в Twitter.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поблагодарил Маргвелашвили за его успех. «Первая грузинская медаль в Токио! Важа Маргвелашвили – серебряный призер Олимпийских игр в Токио. Спасибо, Важа. Желаю успехов в будущем нашим спортсменам», - пишет Гарибашвили в Facebook.
Важа Маргвелашвили сегодня, 25 июля, принес сборной Грузии первую медаль на Олимпийских играх в Токио. Спортсмену 27 лет, он уроженец города Гори. Для Важи Маргвелашвили Олимпиада в Токио стала второй в карьере, но пять лет назад в Рио-де-Жанейро он проиграл в первой же схватке.
Сейчас Маргвелашвили занимает четвертое место в мировом рейтинге. На счету грузинского дзюдоиста золото Чемпионата Европы, бронза Чемпионата мира, несколько побед на турнирах Гран-при и «Большого шлема».
Крестниками патриарха Грузии сегодня станут еще около 1,6 тысячи детей
В тбилисском кафедральном соборе Пресвятой Троицы – Самеба – сегодня, 25 июля, пройдет 63-е по счету массовое крещение, сообщает телеканал «Имеди». Крестниками патриарха Грузии Илии Второго станут его около 1 600 детей. В 20:00 он благословит их.
Католикос-Патриарх всея Грузии крестит третьих и последующих детей в семьях, родители которых венчались в церкви. Целью данной инициативы называется улучшение демографического положения в стране.
К этому времени у Ильи Второго почти 41 тысяча крестников, сообщают «Новости-Грузия». Первое массовое крещение младенцев состоялось 19 января 2008 года в Самеба в Тбилиси. Из-за пандемии коронавируса на короткое время традицию прервали, но вскоре возобновили.
Сегодняшнее массовое крещение в Самеба организовали на фоне тяжелейшей эпидемиологической ситуации. Ежедневно число новых случаев заражения коронавирусом в Грузии превышает 2 тысячи. Заняты до 85% мест для ковид-пациентов в больницах страны. При этом специалисты признают, что дети более подвержены заражению новыми штаммами COVID-19 и основная нагрузка приходится на педиатрические отделения.
В Минздраве Грузии до сих пор не комментировали действия Патриархии.
За сутки на Северном Кавказе выявлено 1 298 заболевших коронавирусом
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 64 пациента с подтвержденным COVID-19, число новых заболевших – 1 298.
По данным властей, в Краснодарском крае умерли 27 человек, в Дагестане - тринадцать, в Ставропольском крае - семеро, в Карачаево-Черкесии- шестеро,в Кабардино-Балкарии - четверо, в Калмыкии и Чечне - по трое, в Адыгее зафиксирован один летальный случай.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 12 623 человека с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Ставропольском крае, меньше всего - в Адыгее.
- Ставропольский край + 299 (62 728 за все время пандемии)
- Краснодарский край + 253 (57481)
- Дагестан + 203 (40 504)
- Чечня + 126 (15 221)
- Калмыкия + 116 (24 111)
- Кабардино-Балкария + 83 (26 483)
- Северная Осетия + 57 (18 381)
- Карачаево-Черкесия + 55 (22 038)
- Ингушетия + 56 (17 304)
- Адыгея + 50 (15 966)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 300 217 случаев COVID-19. В целом по России, согласно официальным данным на 25 июля, выявлено 6 126 541 заболевших коронавирусом.
Дзюдоист Важа Маргвелашвили принес Грузии первую медаль Олимпиады в Токио
Грузинский дзюдоист Важа Маргвелашвили выиграл серебряную медаль Олимпиады в Токио в весовой категории до 66 кг.
В финале он уступил спортсмену из Японии Хифуми Абэ и принес Грузии первую награду олимпийских игр.
На пути к финалу член сборной Грузии обыграл представителя олимпийской сборной России Якуба Шамилова, израильтянина Баруха Шмайлова и Баула Ана из Южной Кореи.
В «Гирчи» считают ошибкой выдвижение единого оппозиционного кандидата
«Выдвижение единого оппозиционного кандидата - ошибка, и очень хорошо, что не произошло широкого объединения вокруг Мелия», - заявил член «Гирчи» Александр Раквиашвили, говоря о предстоящих выборах в органы местного самоуправления.
По его словам, чтобы победить Каху Каладзе в Тбилиси, необходимо дойти до второго тура, а для этого важно разнообразие кандидатов. По мнению Раквиашвили, «Национальное движение» желает оставаться безальтернативной оппозиционной силой, что может обернуться наихудшим результатом.
«По моему наблюдению, тактика «Национального движения» в основном заключается в том, чтобы либо уничтожить, либо поглотить другие оппозиционные партии и, несмотря на возможное поражение, остаться безальтернативной оппозиционной силой, что, я думаю, может обернуться наихудшим результатом. Поскольку мы знаем, что в противостоянии «Грузинской мечты» с «Национальным движением» победит «Грузинская мечта», - считает Александр Раквиашвили.
Что касается планов «Гирчи» в связи с осенними выборам в органы самоуправления, то, по словам Раквиашвили, они будут ждать действий других оппозиционных партий. По его словам, «Гирчи» не будет выдвигать кандидата на пост мэра Тбилиси, как и кандидатов в мажоритарные депутаты сакребуло, передает Общественный вещатель.
- Выборы в органы местной власти пройдут в Грузии 2 октября. На выборах жители районов и городов будут выбирать мэров, а также депутатов совещательных органов – сакребуло - по пропорциональной системе. Если после пересчета голосов окажется, что «Грузинская мечта» не наберет 43% голосов, то в стране пройдут внеочередные парламентские выборы.
- Ранее часть оппозиции выдвинула кандидатом в мэры Тбилиси Нику Мелия, председателем сакребуло - Элене Хоштария, а лидера «Гирчи - больше свободы» Зураба Джапаридзе - в вице-мэры.
- Накануне член «Единой Грузии» Анзор Бицадзе заявил о намерении партии поддержать единого кандидата. По его словам, «Единая Грузия» будет координировать свои действия с большей частью оппозиции во всех районах и городах страны, отметив, что оппозиция должна быть максимально консолидирована.
- По словам лидера партии «За Грузию» Георгия Гахария, у них будет свой кандидат, и его команда не собирается вступать ни в какие альянсы и коалиции. Он отметил, что выдвинутый партией кандидат на пост мэра Тбилиси окажет достойную конкуренцию соперникам.
Второе за день землетрясение произошло в Квемо Картли
Второе за день землетрясение произошло в регионе Квемо Картли на юге Грузии. Об этом сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.
Подземные толчки магнитудой 3,7 балла зафиксировали в 13:02 недалеко от города Цалка, в 54 километрах от Тбилиси. Гипоцентр землетрясения находился на глубине 10 километров. Сообщений о разрушениях до сих пор не поступало.
Немногим ранее, 12:14, землетрясение произошло в нескольких десятках километрах от Цалки. По данным сейсмологов, его сила составила 2,9 балла.
В Грузии произошло землетрясение магнитудой 2,9 балла
В Грузии произошло землетрясение. Толчки были зафиксированы в 12:14 по тбилисскому времени.
По данным Национального центра наук о Земле и Национального центра сейсмического мониторинга, эпицентр был зарегистрирован в 24 км к юго-западу от Дманиси, недалеко от деревни Самеба.
Магнитуда землетрясения составила 2,9 (ML).
Во Франции после протестов смягчили законопроект о санитарных пропусках
Сенат Франции в воскресенье одобрил законопроект о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса, который в последние дни вызвал массовые протесты в стране.
Документ предполагает обязательную вакцинацию медработников от COVID-19, а также расширение действия так называемых санитарных пропусков. Представители оппозиции, контролирующей Сенат, внесли в законопроект ряд поправок, смягчающих его положения - в частности, ввод в действие санитарных пропусков сдвигается с конца августа на 15 сентября, допуск на уличные террасы кафе и ресторанов и в супермаркеты, по мнению сенаторов, должен быть доступен без пропуска. Несовершеннолетние также освобождаются от обязанности иметь санитарные пропуска.
Теперь нижняя палата парламента - Национальное собрание, которое контролируют сторонники президента Эммануэля Макрона - должна вновь рассмотреть законопроект. Она может не согласиться с мнением сенаторов и одобрить документ в более жесткой редакции.
Санитарные пропуска будут включать в себя сведения о вакцинации, об отрицательном тесте на коронавирус или о наличии антител. Без этого документа, по мнению правительства и большинства законодателей, жителей Франции не должны будут пускать на массовые мероприятия, в рестораны, в поезда дальнего следования. В кинотеатрах, театрах и музеях Франции подобные ограничения уже действуют.
В последние дни во Франции наблюдается новый рост числа инфицированных, и власти стремятся максимально стимулировать вакцинацию.
Предложения властей вызвали резкую реакцию части общества - хотя, по опросам, большинство французов эти меры одобряют. В субботу в Париже и других городах прошли массовые акции протеста противников санитарных пропусков и обязательной вакцинации. В них приняли участие, по официальным данным, более 160 тысяч человек.
В Париже произошли столкновения с полицией. Президент Макрон резко осудил участников акций протеста, обвинив их в цинизме, эгоизме и безответственном поведении. Он назвал вакцинацию действенным способом борьбы с эпидемией.
Противники ужесточения мер по борьбе с эпидемией, в том числе ограничений для непривитых, протестовали в субботу также в других странах Европы.
В Чечне насильно привили местных жителей, купивших сертификаты о вакцинации
В Чечне насильно привили более десятка человек, купивших фальшивые сертификаты о вакцинации, сообщает телеграм-канал Baza.
Неделю назад в Грозном задержали 63-летнего Джамалайла Тучаева. По версии правоохранительных органов, он занимался изготовлением поддельных справок. Он признал свою вину на камеру и сказал, что «был неправ». Вместе с ним был доставлен в отдел и подозреваемый в содействии ему Алихан Дудаев. Тот сообщил, что лишь поставлял бланки, не догадываясь о том, зачем они нужны Тучаеву.
Спустя несколько дней полицейские выяснили имена жителей Чечни, которые успели воспользоваться услугами Тучаева и приобрели сертификаты, не проходя вакцинацию. С ними решили провести «работу над ошибками» — ко всем покупателям пришли домой правоохранители и, пригрозив последствиями, дали понять, что те обязаны «добровольно» сделать прививку. Они были вынуждены согласиться.
- В Чечне в середине июня Кадыров пригрозил населению «жесткими ограничительными мерами» в случае отказа от прививок. В свою очередь, мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров потребовал от полиции и духовенства провести разъяснительную работу с горожанами о необходимости вакцинации.
- Жители Чечни ежедневно сообщают о том, что не могут попасть в населенные пункты без справки о вакцинации. Они сопровождают свои жалобы фото- и видеодоказательствами. В УГИБДД по Чеченской республике опровергают проверку сертификатов у водителей.
Грузинские пограничники пресекли попытку незаконной переправки мигранта в Турцию
Сотрудники пограничной полиции МВД Грузии и департамента контрразведки Службы Госбезопасности (СГБ) пресекли попытку незаконной переправки мигранта через государственную границу, сообщили в пресс-службе пограничной полиции.
Следствие установило, что гражданин Турции намеревался незаконно вывезти гражданина Узбекистана из Грузии в Турцию. Мигранта прятали в грузовике, которым управлял турок, - в небольшом углублении между осью шины и рамой прицепа. В МВД отмечают, что его жизнь и здоровье были поставлены под угрозу.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала граждан при попытке пересечения государственной границы через КПП «Вале», - сообщили в ведомстве.
Расследование ведется по подпункту «в» части 2 статьи 19-344 Уголовного кодекса Грузии (незаконное перемещение мигранта через государственную границу и создание угрозы жизни или здоровью мигранта) и части 1 статьи 19-344 (незаконное пересечение государственной границы).
Дзюдоист Важа Маргвелашвили вышел в полуфинал Олимпиады в Токио
На Олимпийских играх в Токио за звание олимпийских чемпионов в весовой категории до 66 кг среди мужчин боролись четыре спортсмена, в том числе грузинский спортсмен Важа Маргвелашвили, сообщает грузинская служба Радио Свобода.
На пути к полуфиналу член сборной Грузии обыграл двух соперников - представителя олимпийской сборной России Якуба Шамилова и израильтянина Баруха Шмайлова.
В полуфинале Важа Маргвелашвили сразится с южнокорейским спортсменом Баулом Аном. Японец Хифуми Абэ и бразилец Даниэль Карнин будут бороться за вторую путевку в финал.
Гражданам Грузии запретили въезд в Болгарию из-за коронавируса
Власти Болгарии запретили гражданам Грузии въезд на территорию страны из-за коронавируса. Об этом сообщает посольство Грузии в Болгарии. «Согласно приказу министра здравоохранения Болгарии от 24 июля 2021 года, с 26 июля граждане Грузии не смогут въезжать на территорию Болгарии», - сказано в сообщении.
По данным посольства, запрет не распространяется на граждан Болгарии, резидентов и членов их семей, прибывающих из Грузии. Независимо от того, прошли ли они полный курс вакцинации от коронавируса, на границе им придется предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не позднее, чем за 72 часа для въезда в страну.
В Болгарии до конца июля продлен режим чрезвычайной эпидемической ситуации, однако летний туристический сезон в стране открыт. В настоящее время в Болгарию допускают только граждан из государств «зеленой» и «оранжевой» зон, которые определяются на базе информации, предоставляемой Европейским центром по профилактике и контролю над заболеваемостью, Всемирной организацией здравоохранения и Центром контроля над заболеваемостью США. Основными критериями определения зоны являются уровень заболеваемости COVID-19 за последние 14 дней и процент положительных результатов тестов на коронавирус за последние семь дней, сообщают «Новости-Грузия».
Доступ граждан из «красной зоны» в балканское государство закрыт, за исключением определенных категорий лиц. В Грузии показатель выявляемости новых случаев за последние семь дней составляет 6,15%. Ранее в список стран «красной зоны» Грузию внес Израиль.
Коронавирус в Грузии: 2 061 новый случай заражения, скончались 23 пациента
В Грузии за минувшие сутки выявили 2 061 новый случай заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 31,2 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 6,6%, за последние две недели – 5,66%, а за последнюю неделю – 6,3%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 402 759.
Почти 50% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 1 030. В Аджарии выявили 299 случаев заражения, в Имерети – 190, в Кахети – 128, в Квемо Картли – 120, в Самегрело и Земо Сванети – 89, в Шида Картли – 62, в Мцхета-Мтианети – 62, в Самцхе-Джавахети – 41, в Гурии – 35, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 5.
От ковида умерли еще 23 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 5 688.
Выздоровели 1 654 человека, их общее число выросло до 373 088.
На данный момент в Грузии 23 957 активных случаев коронавируса. Из них 5 069 пациентов (более 20%) проходят лечение в больницах. Состояние 947 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 210 человек. 1 697 граждан (более 7% активных случаев) остается в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 17 191 лечится на дому. В карантинных пространствах размещен 71 человек, в самоизоляции остаются более 16,6 тысячи.
Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 25 июля достигло 402 765. Это более 10,8% от всего населения Грузии.
Сборная России завоевала первую золотую медаль на Играх в Токио
Российские спортсмены во второй день соревнований завоевали первую золотую медаль на Олимпийских играх в Токио. Чемпионкой в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров стала Виталина Бацарашкина. В финале она установила олимпийский рекорд, опередив занявших второе и третье место спортсменок из Болгарии и Китая.
24-летняя Бацарашкина была серебряным призером предыдущей Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Ее медаль стала третьей для российской команды в Токио, в активе которой также серебро и бронза.
Российская сборная выступает на Олимпиаде под флагом Олимпийского комитета России и официально именуется «командой ОКР», а после побед россиян будет звучать не национальный гимн, а фрагмент Первого концерта Чайковского. Санкции наложены на российскую команду из-за допингового скандала.
СМИ сообщили о бежавшей из РФ паре, рассказавшей о сбитом «Боинге»
Миграционная служба Нидерландов приняла решение депортировать пару из России, утверждавшую, что она передала следствию важные сведения о катастрофе пассажирского «Боинга» над Донбассом 17 июля 2014 года. Это утверждает нидерландская газета Volkskrant, которая рассказала историю пары. Материал нидерландского издания пересказывает телеканал «Дождь».
По данным СМИ, россияне покинули родину, опасаясь преследований со стороны спецслужб. В Нидерландах они попросили об убежище. Об известной им информации, связанной с катастрофой «Боинга», они рассказали следствию спустя два года после приезда в страну. В том числе и эта задержка, как пишет газета, стала причиной решения об их депортации.
Volkskrant называет россиян именами Игорь и Елена, подчеркивая, что это не настоящие их имена. Утверждается, что они жили в провинциальном российском городе. По данным издания, Елена 17 июля 2014 года - в день катастрофы - случайно услышала телефонный разговор начальника Игоря с неким его родственником, который, как утверждается, занимал руководящую позицию в штабе поддерживаемых Россией сепаратистов Донбасса. Из разговора и из слов начальника следовало, что сепаратисты сбили «Боинг» при помощи ракеты «Бук» - именно такова сейчас официальная версия следствия, представленная на судебном процессе, который идет в Нидерландах. Утверждается также, что фирма, в которой работал Игорь, работала как прикрытие для россиян, отправлявшихся в Донбасс воевать в отрядах сепаратистов, используя, как утверждается, поддельные украинские паспорта.
Россияне рассказали газете, что после того, как они дали понять, что они знают об этих паспортах, им начали угрожать сотрудники ФСБ и неизвестные. После этого россияне уехали в Нидерланды. Летом 2018 года миграционная служба Нидерландов приняла решение выслать пару из страны, - только после этого Елена решила рассказать следователям то, что ей известно о крушении «Боинга». Хотя, как утверждается в письме прокурора, следствие поверило этому рассказу, он не повлиял на решение миграционной службы об отказе в убежище. Он вступил в силу в 2020 году, однако, судя по публикации, россияне по-прежнему находятся в Нидерландах и депортированы на данный момент не были.
Авторы материала задаются вопросом о правомерности действий миграционной службы. Каких-либо иных подробностей, которые позволили бы оценить правдивость рассказа россиян, в том числе утверждений о якобы имевшем место телефонном разговоре о «Боинге», в статье нет.
- В Нидерландах более года продолжается судебный процесс в связи с катастрофой «Боинга», в которой погибли 298 человек, главным образом граждане страны (самолет летел из Амстердама в Куала-Лумпур). Обвинения предъявлены троим гражданам России и одному гражданину Украины, имевшим отношение к сепаратистам. Следствие утверждает, что «Бук», из которого был сбит «Боинг», принадлежал российским военным, однако кто именно отдавал приказ стрелять по самолету и выполнял его - пока не установлено.
COVID-19 в Абхазии: 136 новых случаев, 4 человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 385 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 136 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 183 пациента. Состояние 61 человека оценивается как тяжелое, 67 пациентаов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале скончались две женщины - 67 и 76 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 44 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 17 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 25 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 51, 15 человек в тяжелом состоянии, в Ткварчельской ЦРБ - 15 пациентов.
- В Гагрской ЦРБ умерла женщина 89 лет.
- В Сухумской инфекционной больнице скончалась женщина 79 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 21 061 человек. Зарегистрировано 289 летальных случаев. Выздоровели 16 763 человека.
В список наследия ЮНЕСКО включили 11 европейских курортных городов
11 знаменитых европейских курортных городов включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Решение об этом принято на сессии организации в Фучжоу (Китай), сообщает «Немецкая волна».
Транснациональный объект «Великие курортные города Европы» включает 11 городов, расположенных в семи европейских странах. В список включены три германских курорта (Бад-Эмс, Баден-Баден и Бад-Киссинген), три курортных города Чехии (Франтишковы Лазне, Карловы Вары, Марианские Лазне), а также австрийский Баден, бельгийский Спа, французский Виши, Монтекатини-Терме (Италия) и Бат (Великобритания).
«Все эти города развивались вокруг природных источников минеральной воды. Они свидетельствуют о международной европейской курортной культуре, которая развивалась с начала XVIII века до 1930-х годов... В совокупности эти объекты олицетворяют значительный обмен человеческими ценностями и достижениями в медицине, науке и бальнеологии», – говорится в сообщении ЮНЕСКО.
Помимо европейских курортов, в список Всемирного наследия включен также культурный район Хима в Саудовской Аравии, который содержит значительную коллекцию наскальных изображений, Кордуанский маяк во Франции, Дармштадтская колония художников на Матильденхеэ (Германия) и циклы фресок XIV века в Падуе (Италия).
В общей сложности список включает более 1100 памятников культурного и природного наследия в 167 странах.
На вакцину Pfizer за 6 часов в Грузии зарегистрировались более 134 тысяч человек
Как сообщили Общественному вещателю Грузии в Национальном центре по контролю заболеваний и общественного здоровья, по состоянию на 18:00 по Тбилиси на вакцину Pfizer за шесть часов зарегистрировались более 134 тысяч человек. Регистрация продолжается, к этому времени доступными остаются около 18 тысяч доз Pfizer.
Сегодня в Грузии в 12:00 по Тбилиси началась регистрация на первую дозу «Pfizer», а непосредственно процесс вакцинации начнется 26 июля. Привиться вакциной «Pfizer» граждане могут в 37 медицинских учреждениях в масштабе всей страны. Вакцина «Pfizer» доступна людям от 16 лет и старше.
Две дозы «Pfizer», необходимые для полного курса вакцинации, ставятся с интервалом 21-28 дней. Забронировать визит на вакцинацию препаратом «Pfizer» можно на электронном портале - booking.moh.gov.ge.
Проконсультироваться по вопросу вакцинации от COVID-19 также можно по телефону горячей линии - 15 22.
Окончательное подтверждение предварительного бронирования будет отправлено гражданам в течение 24 часов посредством короткого текстового сообщения.
Согласно решению правительства США и президента США Джо Байдена, Грузии переданы в дар 500 тысяч доз вакцины «Pfizer».
В Ставрополе убит замначальника уголовного розыска
В Ставрополе в ночь на 24 июля был убит заместитель начальника отдела уголовного розыска отдела полиции №4 УМВД по Ставрополю майор Руслан Абовян. Неизвестный открыл по нему стрельбу на парковке для автомобилей неподалеку от его дома.
Вечером в субботу Следственный комитет сообщил о задержании подозреваемого. Сообщается, что ему 28 лет, других подробностей пока нет. Как сообщает ведомство, продолжается поиск других лиц, возможно причастных к убийству.
Телеграм-канал «Опер слил» опубликовал запись с камеры уличного видеонаблюдения, на которой видно, как человек в медицинской маске и перчатках подходит к автомобилю полицейского из кустов и выпускает в майора всю обойму пистолета. Абовян попытался скрыться, но стрелявший настиг его и продолжил стрелять, после чего уехал на автомобиле. Полицейский скончался от полученных ранений в больнице.
Как пишет Кавказ.Реалии, правоохранительные органы объявили план «Перехват». Спустя около часа автомобиль был обнаружен на федеральной трассе «Кавказ» около села Курсавка в Ставропольском крае – это около 100 километров от Ставрополя. Предполагаемый нападавший скрылся.
Следственный комитет и МВД в своих публикациях об убийстве полицейского не сообщают никаких сведений о возможных подозреваемых. Ряд телеграм-каналов, не приводя источников, утверждает, что стрелявший мог быть уроженцем Чечни. Как сообщает телеграм-канал Baza, одна из версий убийства Абовяна – кровная месть. Убитый полицейский шесть лет назад участвовал в спецоперации в Чечне, в ходе которой погиб местный житель Джамбулат Дадаев, подозреваемый в покушении на бизнесмена. Тогда эта история вызвала возмущение главы Чечни Рамзана Кадырова, который заявил, что действия полицейских из Ставрополя не были согласованы с властями республики.
После задержания предполагаемого нападавшего Baza опубликовала его имя и фото, однако официально эта информация не подтверждена.
Сборная Грузии осталась без медали в первый день летней Олимпиады
Грузинские спортсмены не смогли завоевать ни одной награды в стартовый день летних Олимпийских игр в Токио, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В первый день Олимпийских игр в Токио разыгрывалось 11 комплектов наград. Сборная Грузии была представлена спортсменами в пяти видах спорта. Выступали фехтовальщик Сандро Базадзе, теннисист Николоз Басилашвили, дзюдоист Лухум Чхвимиани (60 кг), боксер Эскерхан Мадиев (69 кг) и пловец Ираклий Ревишвили.
Ближе всего к призовой ступени пьедестала был Сандро Базадзе. Грузинский фехтовальщик одержал три победы – одолел египтян Мохаба Самера (15:10) и Зиада Эльсила (15:12), а в 1/4 финала победил лидера мирового рейтинга Сангука Охи из Кореи со счетом 15:12.
В поединке за выход в финал Базадзе уступил венгерскому фехтовальщику, двукратному олимпийскому чемпиону Арону Силадьи (13:15), а в поединке за третье место проиграл южнокорейскому спортсмену Киму Джону Хвану со счетом 11:15.
Дзюдоист Лухум Чхвимиани одержал победу над азербайджанцем Караматом Гусейновым, но в четвертьфинале уступил японцу Наохиса Такато. Затем Чхвимиани проиграл в утешительном полуфинале спортсмену из Южной Кореи Киму Вон Джину.
Ираклий Ревишвили преодолел 400-метровую дистанцию за 3 минуты 57 секунд и показал третий результат в четверке, однако этого оказалось недостаточно для выхода в полуфинал.
Николоз Басилашвили сегодня обыграл испанского теннисиста Роберто Карбальеса-Баэна (6:3; 6:2). В 1/16 финала первая ракетка Грузии встретится с итальянцем Лоренцо Сонего.
Боксер Эскерхан Мадиев сегодня также одержал свою первую победу. Он обыграл члена сборной Азербайджана, серебряного призера Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро — Лоренсо Сотомайора и вышел в четвертьфинал, который состоится 27 июля.
На Олимпиаде в Токио 25 июля выступят четыре грузинских спортсмена: Нино Салуквадзе (стрельба из пневматического пистолета, 10 м), Важа Маргвелашвили (дзюдо, до 66 кг), Саломе Пажава (художественная гимнастика) и Татьяна Левицкая-Шуквани (дзюдо, до 52 кг).
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