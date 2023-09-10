Журналистка Милашина отказалась от поездки в Чечню на суд к Зареме Мусаевой

Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина не приедет на суд в Чечню на апелляцию по делу матери чеченских оппозиционеров Заремы Мусаевой. Она объяснила, что не хочет становиться «красной тряпкой для разъяренного быка», поскольку о планируемой поездке рассказали без ее разрешения, сообщает Кавказ.Реалии.
О том, что Милашина будет на апелляции по делу Мусаевой, 7 сентября сообщили в «Комитете против пыток». Журналистка объяснила, что опасается ситуации, когда «Кадырова публично берут на слабо и провоцируют на насилие», поскольку «под раздачу могут попасть совершенно посторонние люди». Само заседание запланировано на 12 сентября.
Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев после избиения Милашиной и адвоката Александра Немова в начале июля заявил, что им нужно было предупредить его о приезде, чтобы он смог обеспечить их безопасность. В этот раз Солтаев не выходил на связь, а его помощник сообщил, что уполномоченный находится на войне в Украине и «и не знает, вернется ли в Чечню к суду над Заремой Мусаевой», рассказала журналистка.
- В начале июля Елена Милашина пыталась попасть на приговор первой инстанции, однако по дороге из аэропорта в Грозный ее и адвоката Заремы Мусаевой Александра Немова жестоко избили неизвестные. У Милашиной зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, до 14 переломов костей кистей рук и многочисленные ушибы мягких тканей. Ее обрили и облили зеленкой. Немова ранили ножом в ногу.
- Напавшие на Елену Милашину и Александра Немова уничтожили все документы и технику и угрожали убить, приставляя оружие к голове. В первые дни после нападения Милашина отказывалась общаться с чеченскими правоохранителями, однако 14 июля ее допросил следователь из Чечни. Она рассказала, что нападавшие угрожали ей убийством, если она вернется в Чечню.
- Зарема Мусаева – мать правозащитника Абубакара Янгулбаева и оппозиционеров Ибрагима и Байсангура Янгулбаевых, связанных с телеграм-каналом 1ADAT. В январе 2022 года она была похищена кадыровцами из квартиры в Нижнем Новгороде. После доставления в Грозный ей сначала назначили 15 суток административного ареста по обвинению в оскорблении полицейского, а затем возбудили против нее уголовное дело о нападении на силовика.
- 4 июля 2023 года суд в Грозном приговорил Мусаеву к пяти с половиной годам колонии – ровно столько запрашивала прокуратура. Правозащитники считают преследование 52-летней женщины политически мотивированным, адвокаты неоднократно заявляли о фальсификациях в деле.