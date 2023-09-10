Журналистка Милашина отказалась от поездки в Чечню на суд к Зареме Мусаевой

Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина не приедет на суд в Чечню на апелляцию по делу матери чеченских оппозиционеров Заремы Мусаевой. Она объяснила, что не хочет становиться «красной тряпкой для разъяренного быка», поскольку о планируемой поездке рассказали без ее разрешения, сообщает Кавказ.Реалии.

О том, что Милашина будет на апелляции по делу Мусаевой, 7 сентября сообщили в «Комитете против пыток». Журналистка объяснила, что опасается ситуации, когда «Кадырова публично берут на слабо и провоцируют на насилие», поскольку «под раздачу могут попасть совершенно посторонние люди». Само заседание запланировано на 12 сентября.

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев после избиения Милашиной и адвоката Александра Немова в начале июля заявил, что им нужно было предупредить его о приезде, чтобы он смог обеспечить их безопасность. В этот раз Солтаев не выходил на связь, а его помощник сообщил, что уполномоченный находится на войне в Украине и «и не знает, вернется ли в Чечню к суду над Заремой Мусаевой», рассказала журналистка.