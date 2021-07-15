Переданный югоосетинской стороне Вадим Гобозов обвинялся в умышленном убийстве

Вадим Гобозов, которого грузинская сторона передала властям самопровозглашенной республики Южная Осетия, обвинялся в умышленном убийстве.

О трагедии, произошедшей на нейтральной территории российско-грузинской границы, СМИ сообщили в сентябре прошлого года. Недалеко от грузинского КПП «Дарьял» (Верхний Ларс) 39-летний Алан Музашвили после ссоры нанес телесные повреждения 64-летнему Алику Гобозову, в результате чего последний скончался на месте. После этого сын убитого, 40-летний гражданин России Вадим Гобозов, в состоянии аффекта с использованием холодного оружия и тупого предмета нанес множество смертельных ранений убийце своего отца, сообщали российские интернет-порталы.

В МВД Грузии тогда заявили о возбуждении дела по статье 108 УК Грузии «умышленное убийство», которая предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Вадим Гобозов находился в предварительном заключении. Его дело рассматривал районный суд города Гори. Портал Qartli.ge пишет, что обвиняемый и его адвокат потребовали суда присяжных. По состоянию на июнь, шел процесс отбора присяжных.

Во вчерашнем сообщении югоосетинского МИДа указано, что Гобозов – гражданин Южной Осетии.

По версии Цхинвали, в ответ на обращение Патриарха Кирилла, югоосетинский лидер Анатолий Бибилов дал поручение проработать вопрос обмена гражданина Грузии Зазы Гахеладзе на Вадима Гобозова – учитывая неоднократные просьбы его родственников о помощи. В Цхинвали говорят, что Гобозов «был похищен сотрудниками грузинских спецслужб с нейтральной территории российско-грузинской границы на КПП Верхний Ларс и находился под арестом».

После освобождения Гобозов прибыл в Цхинвали, встретился с Анатолием Бибиловым, выразил ему «огромную благодарность за свое освобождение, а также всем, кто поддерживал его, когда он находился в заключении».

Грузинская сторона о деталях освобождения Зазы Гахеладзе и передаче югоосетинской стороне Вадима Гобозова не говорит.