Великобритания выйдет из Евросоюза до 31 января – королева

В среду вечером после многочасовых дебатов члены Палаты представителей подвергли президента США Дональда Трампа импичменту, одобрив резолюцию, содержащую две статьи обвинений: злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса. За импичмент проголосовали 230 конгрессменов, против - 197. Голоса разделились по партийной принадлежности. Против выступили все республиканцы, за - почти все демократы. Двое демократов проголосовали против первой статьи импичмента, трое - против второй.

Президенту Трампу официально инкриминировали давление на украинское руководство с требованием под угрозой приостановки американской военной помощи провести расследование, которое могло подорвать позиции кандидата в президенты США Джо Байдена, что была квалифицировано как подрыв безопасности Соединенных Штатов. Президента также обвинили в том, что он чинил препятствия Конгрессу во время расследования этого дела законодательной ветвью власти.

Во время дебатов демократы настаивали на том, что их действия диктуются необходимостью остановить президента, который злоупотребляет властью на виду у всей страны, пока он не нанес еще большего ущерба. "Мы не хотели это, - заявил глава демократического большинства в Палате представителе Стэнли Хоер, - но поведение президента Трампа заставило нашу конституционную республику прибегнуть к самозащите". Республиканцы утверждали, что импичмент президента был начат демократами, которые были враждебно настроены по отношению к Дональду Трампу сразу после его прихода в Белый дом, в то время, как президент не совершил никаких действий, которые, согласно конституции, наказываются отстранением от власти. "Этот импичмент был затеян с целью поиска преступления, - заявил глава республиканского меньшинства Стив Скализ, - и они его так и не нашли".

Импичмент – это предусмотренная Конституцией США процедура отстранения президента от должности за совершение "государственной измены, взяточничества или иных тяжких преступлений и проступков". Объявление президенту импичмента, однако, ещё не означает его отстранения от должности.

Инстанцией, которая решит судьбу президента, является Сенат, где в январе под председательством главы Верховного суда страны пройдет так называемый судебный процесс, судьями в котором будут все члены Сената. Для отстранения президента от власти требуются голоса двух третей сенаторов. Сейчас в верхней палате 53 республиканца и 47 демократов. Глава сенатского большинства Митч Макконелл сказал, что он не ожидает, одобрения импичмента Сенатом. В истории страны было два случая, когда Палата представителей подвергала президентов импичменту. В обоих случаях сенаторы отказались отстранять президентов от власти. Один президент – Ричард Никсон – ушёл в отставку под угрозой отстранения от должности ещё до формального голосования об импичменте.

Трамп накануне отправил спикеру палаты Нэнси Пелоси официальное письмо, в котором обвинил демократов в попытке путём "переворота" "отменить" результаты выборов 2016 года. Трамп высказал мнение, что в ходе процесса против "салемских ведьм" у обвиняемых было больше прав, чем у него. Он также пообещал демократам беспощадный суд истории.

Представители Трампа заявили, что он не будет смотреть трансляцию. Однако во время дебатов в Палате представителей Трамп написал в Твиттере о том, что "радикальные левые" демократы прибегают к "грубой лжи", "атакуют Америку, атакуют Республиканскую партию".

Расследование о возможности импичмента Трампа началось в сентябре, после того как сотрудник спецслужб, имя которого официально до сих пор не названо, написал жалобу на давление, которое президент, по его данным, оказывал на Украину с целью навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 года, демократу Джо Байдену. Обвинения в адрес Трампа строятся на факте заморозки военной помощи Украине летом нынешнего года и на показаниях ряда свидетелей о том, что президент – прямо и через доверенных лиц – добивался от Киева расследования деятельности сына Байдена на Украине, а также предполагаемого вмешательства Украины в выборы в США в 2016 году. Обвинение в воспрепятствовании деятельности Конгресса связано с тем, что Белый дом запретил давать показания высокопоставленным госслужащим и предоставлять документы, связанные с расследованием.

Республиканцы и сам Трамп всё это время утверждают, что президент не нарушил никаких законов. Они отрицают связь заморозки помощи с просьбами расследовать дело Байдена, а сами эти просьбы называют побуждением Украины к борьбе с коррупцией (сын Байдена входил в совет директоров украинской корпорации Burisma). Трамп ссылается на слова президента Украины Владимира Зеленского, который говорил, что не чувствовал никакого давления. Попытку импичмента он называет политически мотивированной.