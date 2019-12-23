Президент России Владимир Путин открыл железнодорожное сообщение в аннексированный Крым, проехав в кабине рельсового автобуса по мосту через Керченский пролив. Видео выложила у себя в твиттере ведущая государственного канала "Россия" Ольга Скабеева.
Из Санкт-Петербурга на аннексированный полуостров отправился пассажирский поезд. Он будет идти в Севастополь 43,5 часа, дойдя до полустрова по российской территории. Первый поезд из Москвы отправится 24 декабря, он будет идти 33 часа.
Грузовое движение планируется запустить летом. Мост через Керченский пролив не электрофицирован, как и большая часть дороги на территории аннексированного полуострова.
Крымский мост соединяет Крым с российским Краснодарским краем. Его строительство началось в 2015 году. Генеральным подрядчиком стала компания "Стройгазмонтаж" российского миллиардера Аркадия Ротенберга, которого называют близким другом Путина. Официальная стоимость госконтракта составляет почти 230 миллиардов рублей. В мае 2018 года Путин открывал автомобильную дорогу на мосту, заявив, что день открытия — "исторический".
Жители Гагры и Гагрского района воспрепятствовали представлению активу района Астамура Кецба, назначенного президентом самопровозглашенной республики Абхазия главой районной администрации.
Как сообщили агентству «Апсны.иахьа» очевидцы с места событий, местные жители вышли на стихийный митинг перед зданием администрации района и не допустили делегацию во главе с Раулем Хаджимба в зал заседаний районной администрации.
Сегодня утром Хаджимба подписал указ о назначении исполняющим обязанности главы администрации Гагрского района Астамур Кецба. Другим указом Геннадий Сичинава был освобождён от должности главы администрации района, согласно поданному им заявлению.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал стрельбу по сотрудникам ФСБ на Лубянской площади в Москве на прошлой неделе "проявлением безумия" и "трагическим событием". По его словам, это событие не должно как-то комментироваться из Кремля.
Песков подтвердил, что в момент происшествия Путин находился вместе с директором ФСБ Александром Бортниковым на праздничном концерте посвященному Дню сотрудников органов государственной безопасности. По его словам президент и директор ФСБ "частично" посмотрели концерт и ушли в перерыве.
Стрельба возле здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Москве произошла вечером 19 декабря. Один сотрудник ФСБ был убит, ещё четверо пострадали.Один из раненых позже умер в больнице. Ранения также получил один гражданский. Нападавший был убит. Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
О том, что стрелявшего зовут Евгений Манюров, сообщили несколько СМИ. Он родом из Подольска Московской области, ему 39 лет. 20 декабря при обыске в квартире Манюрова сотрудники правоохранительных органов изъяли электронные носители, а также документы на оружие. По месту жительства Манюрова было зарегистрировано семь единиц оружия, в том числе газовое, травматическое, гладкоствольное и нарезное.
Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым отмечает противоправность запуска железнодорожного сообщения между Россией и аннексированным ею Крымом.
«Любой въезд/выезд на временно оккупированный Крыма происходит только по согласованию с украинской стороной и через КПВВ на административной границе (Крыма с Херсонской областью – КР)», – говорится в официальном сообщении представительства.
В ведомстве также осуждают очередной несогласованный с Украиной визит 23 декабря президента России Владимира Путина в Крым и Севастополь.
«Такие действия России являются грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, пренебрежением Кремлем общепризнанных принципов и норм международного права», – указывают в ведомстве.
В представительстве президента подчеркнули, что «никакие действия России по Крыму не изменят закрепленный в Конституции Украины и международно-признанный статус Автономной Республики Крым и Севастополя как неотъемлемых частей территории Украины».
Владимир Путин 23 декабря запустил движение поездов по мосту через Керченский пролив.
Министры иностранных дел Грузии, Азербайджана и Турции выступили с заявлениями во Дворце государственных церемоний в Тбилиси. Перед этим было подписано совместное заявление восьмой трехсторонней встречи глав дипломатических ведомств трех стран.
По словам Давида Залкалиан, на 8-й трехсторонней встрече министров иностранных дел Грузии, Азербайджана и Турции обсуждался план действий на 2020–22 годы. Залкалиани пояснил, что особое внимание было уделено обсуждению совместного регионального, транспортного и энергетического проекта.
«В ходе встречи особое внимание было уделено обсуждению совместных региональных транспортно-энергетических проектов. Была зафиксирована важность реализации проекта Транскаспийского трубопровода и роль Грузии, Азербайджана и Турции в транспортировке энергии из Каспийского региона в Европу и в обеспечении энергетической безопасности Европы. Были подчеркнуты уже успешно реализованные энергетические проекты Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзерум. В то же время министры еще раз подтвердили свою готовность продолжать координацию для полной реализации Южного энергетического коридора. Также была также подчеркнута важность завершения второго этапа проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP), который был открыт недавно, 30 ноября в Турции. Следует отметить, что реализация проекта способствует формированию новой реальности в европейской архитектуре энергетической безопасности», - заявил Давид Залкалиани, передает «Грузия Online».
В Южной Осетии планируется обустроить три бомбоубежища, заявил на пресс-конференции министр по чрезвычайным ситуациям самопровозглашенной республики Азамат Чочиев. По его словам, в среднем обеспечение одного бомбоубежища обходится от трех до пяти млн. руб.
Бомбоубежища и другие защитные сооружения предназначены для временного размещения людей во время чрезвычайных ситуаций. Как отметил глава МЧС, на сегодняшний день в Цхинвали двенадцать бомбоубежищ, которые практически ничем не оборудованы.
«Нами подготовлена необходимая документация с данными бомбоубежищ и предоставлена руководству республики. В будущем году обустройство трех бомбоубежищ планируется внести в Инвестпрограмму», - говорит Чочиев, передает агентство «Рес».
МЧС выдал предписания всем руководителям ведомств, где есть бомбоубежища, провести уборку в помещениях и привести их в надлежащее состояние, чтобы в случае ЧС население смогло там разместиться.
Председатель фракции «Национального движения» Роман Гоциридзе заявил, что партия обжаловала в Конституционном суде Грузии решение парламента о лишении Ники Мелия депутатских полномочий. По словам Гоциридзе, партия обратилась в Конституционный суд сегодня.
Председатель фракции расценивает прекращение депутатских полномочий Ники Мелия как политическое преследование.
«Это постановление парламента обжаловано в Конституционном суде, а для подачи заявления в Апелляционный суд есть еще сроки, и это обязательно будет сделано. Полномочия Ники Мелия прекращены незаконно, поскольку другие ведомства могли принять иное решение. Кроме того, это явно политическое преследование с целью нейтрализации лидера партии перед выборами. Все депутаты, которые приняли это решение, будут внесены в позорный список в истории парламентаризма в Грузии», - заявил Гоциридзе, передает «ИнтерпрессНьюс».
Суд в Саудовской Аравии 23 декабря приговорил к смертной казни пятерых человек, признав их виновными в убийстве журналиста Джамаля Хашогги (Хашкаджи). Об этом сообщил телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на саудовскую прокуратуру.
Еще троих подсудимых приговорили к тюремным срокам в общей сложности в 24 года. Имена осужденных СМИ не называют.
Телеканал также сообщил, что бывший советник наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани был допрошен в ходе расследования, но обвинения против него выдвинуты не были. Тем не менее, Аль-Кахтани лишился своего поста вскоре после убийства. Суд также не нашел достаточных оснований, чтобы признать виновным по делу Хашогги бывшего замглавы саудовской разведки Ахмада аль-Асири. Его также освободили от должности вскоре после убийства
Джамаль Хашогги, который сотрудничал с американской газетой Washington Post и имел вид на жительство в США, неоднократно критиковал власти Саудовской Аравии. Он погиб в октябре 2018 года, его тело так и не было найдено. Известно, что журналист пошел на прием в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы о разводе с женой, после чего никто его не видел. Спустя несколько недель власти в Эр-Рияде признали, что Хашогги умер на территории диппредставительства, но отказались рассказывать, как это произошло.
Саудовские власти сначала утверждали, что, журналист якобы умер случайно, в результате потасовки с сотрудниками консульства. Однако турецкие спецслужбы считают, что Хашогги стал жертвой "жестокого и преднамеренного убийства, спланированного и совершенного должностными лицами Саудовской Аравии", а к убийству были причастны 11 человек. Сразу же после исчезновения Хашогги они улетели из Стамбула домой на лайнере, который принадлежал правящей семье.
Спустя несколько месяцев были обнародованы записи прослушки консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Согласно им, когда Хашогги вошел в здание консульства, его почти сразу встретила группа прибывших из Эр-Рияда чиновников. Они заявили, что его разыскивает Интерпол и теперь его депортируют в Саудовскую Аравию. Как рассказали международные расследователи, Хашогги до последнего момента спрашивал, является ли это похищением и сделают ли ему специальную инъекцию. На это ему позже ответили утвердительно.
После этого, как говорят ознакомившиеся с записями члены следственной группы, Хашогги заткнули рот и надели ему на голову пластиковый пакет.
"Затем раздается чей-то крик: "Все, готово", и кто-то еще кричит: "Снимите это, снимите это. Положите вот это ему на голову. Замотайте". Я могу только предположить, что в этот момент они отделили голову от туловища", – рассказала спецдокладчик ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Каламар, которая возглавляла экспертную группу по убийству Хашогги. Она также рассказала о тихом звуке, который был похож на звук костной пилы. Следователи полагают, что именно ей распилили тело журналиста на части.
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауд после убийства признал, что несет ответственность за убийство Хашогги. По словам принца, убийство журналиста произошло "under his watch" (то есть он должен был за этим наблюдать, должен был быть в курсе событий – НВ).
"Я беру на себя ответственность за произошедшее", – сказал принц, который занимает в Саудовской Аравии второе место в иерархии после короля. Но он продолжает настаивать, что не был осведомлен об операции с Хашогги: по словам принца, в Саудовском королевстве "20 млн подданных и 3 млн госслужащих", и невозможно знать, что делает каждый из них.
Состояние пациента в настоящее время остается стабильно тяжелым, какое-либо вмешательство не запланировано, - об этом заявил журналистам руководитель департамента анестезиологии и реанимации клиники Хечинашвили Николоз Квачадзе в связи с состоянием здоровья раненого сына первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия Цотне Гамсахурдия.
«Пациент находится на управляемом дыхании, продлен лечебно-защитный наркоз. Ему проводится лечение в соответствии с тем, что прописано», - заявил Квачадзе, передает «ИнтерпрессНьюс».
Что касается вопроса, не планируется ли отправка пациента за границу, врач отметил: «Не могу сказать. Поговорим с семьей, и если будет желание, мы во всем поможем».
Напомним, что Цотне Гамсахурдия был ранен несколько дней назад. 21 декабря, задержанным: Петре Купарадзе, Торнике Кватадзе, Георгию Сологашвили, Кахе Чхетиани и Тато Гарибашвили было официально предъявлено обвинение. Одному из задержанных - Георгию Сологашвили - обвинение переквалифицировано с несообщения о преступлении на статью о попытке убийства. По обвинению в попытке умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах, совершенной группой лиц, обвиняются два лица, за несообщение о преступлении – три.
Генеральная прокуратура Украины заявила украинской службе Радио Свобода, что не принимала решения о выдаче Азербайджану оппозиционного блогера Эльвина Исаева. Власти Азербайджана сообщили 15 декабря, что блогер был депортирован из Украины в Азербайджан – якобы за нарушение миграционного законодательства Украины. В Баку он был арестован и сейчас находится в СИЗО. По какой статье возбуждено дело против блогера – власти Азербайджана не сообщает.
"Генеральной прокуратурой решения о выдаче Эльвина Исаева в Азербайджан не принимались, и его фактическая передача по результатам экстрадиционной процедуры не осуществлялась", – говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Радио Свобода.
Исаев жил в России с 1998 года, он получил гражданство в 2001 году, так как его отец, тоже этнический азербайджанец, на тот момент был гражданином России. В том же году Исаев якобы пытался отказаться от гражданства Азербайджана, но не смог этого сделать.
В августе 2019 года Исаева задержали, а позже суд в Санкт-Петербурге принял решение о выдворении блогера из России и лишил его гражданства России, признав его паспорт недействительным. Но через некоторое время это решение было отменено.
Семья Исаева связывала его задержание в России и судебное решение с публикациями в блоге. В них мужчина критиковал руководство Азербайджана, называл президента Ильхама Алиева диктатором и рассказывал о коррупции в Азербайджане.
Жена Исаева Светлана записала видеообращение к российским властям, в котором заявила, что Исаеву "поступали угрозы, ему обещали проблемы и убийство". "Его депортация в Азербайджан – это политическая расправа!" – подчеркивала женщина.
После лишения его российского паспорта Исаев в конце сентября уехал в Украину. По данным украинских СМИ, 12 декабря он исчез в Киеве. Последний раз его видели у дома на ул. Палладина в Святошинском районе Киева, где он жил у знакомых. С тех пор ни его родственники, ни адвокаты из Киева не понимали, что произошло с Исаевым, и опасались, что он мог быть похищен. В то же время власти Азербайджана утверждали, что он был депортирован из Украины "за нарушение миграционного законодательства Украины".
В мае 2017 года в Тбилиси схожим образом пропал Афган Мухтарлы, еще один оппозиционный азербайджанский журналист. Он вышел из дома без документов и не вернулся домой, а спустя некоторое время власти Азербайджана подтвердили, что он находится в Баку и арестован. Официально его обвинили в "оказании силового сопротивления представителю власти", а также в незаконном пересечении границы Азербайджана и в контрабанде.
Евгений Манюров, подозреваемый в стрельбе у здания ФСБ на Лубянке в Москве, может быть связан с националистическим движением "Этническое национальное объединение" (ЭНО). Об этом пишет "Фонтанка".
По данным издания, сотрудники ФСБ обнаружили связь Манюрова с ЭНО, получив доступ к его компьютеру и телефону и вскрыв удаленные аккаунты. Предполагается, что Манюров входил в московскую ячейку движения. Отделения организации есть также в Иркутске, Ростове и Санкт-Петербурге, а само ЭНО базируется в Киеве, пишет издание.
ЭНО, как сказано в одноименном телеграм-канале, "объединяет идеи этнического национализма с идеями социализма для отдельно взятой нации", а идеологи движения выступают за единство русских, украинцев и белорусов.
После нападения на Лубянке сотрудники МВД и ФСБ допросили петербургского националиста Дмитрия Боброва, в прошлом известного как Шульц-88. Эту информацию "Фонтанке" подтвердил сам Бобров. По его словам, формально беседа касалась его интервью от 31 декабря 2018 года в телеграмм-канале ЭНО, однако фактически допрос был связан со стрельбой на Лубянке.
Ранее сообщалось, что при обыске дома у Евгения Манюрова нашли символику Национально-освободительного движения черно-оранжевый флаг и значок. В НОД заявили, что человека с таким именем в числе участников движения нет.
Подтверждения информации издания от силовых ведомств России нет.
Стрельба на Лубянке произошла 19 декабря вечером в приемной ФСБ в Москве на улице Кузнецкий Мост, д. 23. Погиб сотрудник ГИБДД Илья Фисенко. "Крайне тяжело" ранены два сотрудника ФСБ, один из них в голову, всего пострадали пять человек. Нападавший убит.
Инцидент произошел в тот момент, когда президент России Владимир Путин выступал на концерте в Кремле в честь Дня работника органов безопасности России, пишут российские СМИ.
Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Суд французского Экс-ан-Прованса приговорил к пожизненному заключению грузинского криминального авторитета Кахабера Шушанашвили (Каха Руставский). Шушанашвили признали виновным в том, что он в 2010 году заказал убийство другого вора в законе Владимира Джанашии по прозвищу «Ладо» из конкурирующей группировки. Об этом сообщает агентство France Presse.
Как напоминает Грузия-Online, 47-летний выходец из Грузии Шушанашвили уже отбывал тюремный срок. В марте 2016 года суд в Испании приговорил его к 20 годам и 11 месяцам тюрьмы (позже срок сократили до 15 лет и 3 месяцев). В июне 2018 года французским судом в городе Нанси он был приговорён ещё к 10 годам тюремного заключения за то, что он продолжал руководить организованной преступной группировкой, уже находясь в тюрьме.
Вместе с Шушанашвили перед судом присяжных Экс-ан-Прованса предстали трое других выходцев из Грузии, которых обвинили в пособничестве в организации убийства. Михаил Цикулидзе и Миндия Козанаеви приговорены к семи и шести годам соответственно. Зураб Надирашвили был признан виновным только во владении поддельными документами, получил год тюрьмы условно и и был освобождён в зале суда.
Сам Шушанашвили свою вину не признал, а также отрицал принадлежность к ворам в законе. Адвокат Шушанашвили Сильвио Росси-Арно утверждал, что суд «демонизирует» его подзащитного.
Старший брат Кахи Руставского Лаша Шушанашвили (Лаша Руставский), которого считают лидером всей грузинской мафии в Евросоюзе, с 2018 года находится в греческой тюрьме.
В рамках Инвестиционной программы на 2020-2022 гг. в Южной Осетии реконструируют два старых моста и построят новый.
Как рассказала агентству «Рес» пресс-секретарь Минстроя самопровозглашенной республики Алена Тедеева, под реконструкцию попадет каменный мост через реку Лиахва на улице 13 Коммунаров в Цхинвали.
«Протяженность реконструируемого моста - 44 м. Мост будет расширен, его исторический облик будет сохранен. На реконструкцию в инвестпрограмме заложено около 147 млн руб. Реконструкция и сдача моста запланирована на 2021 год», - рассказала Тедеева.
Кроме этого, по ее словам, построят мостовой переход на автодороге Гуфта-Квайса. «Его протяженность 60 м. К строительству этого моста приступят в 2022 году. Стоимость проекта около 147 млн руб», - отметила она.
Еще одна реконструкция моста планируется в Дзауском районе. Тедеева подчеркнула, что мостовой переход ведет в село Бузала и находится в аварийном состоянии. На реконструкцию этого моста, по ее словам, заложено около 115,5 млн руб. Общая протяженность работ составит 92 м. Строительство этого моста также запланировано на 2021 год.
В рамках инвестпрограммы на 2020-2022 годы запланирована реконструкция старого здания родильного дома - оно высвобождается после завершения в текущем году строительства нового современного роддома. Алена Тедеева отметила, что здание капитально отремонтируют, и там разместится аппарат Министерства здравоохранения республики.
"Реконструкцией здания старого родильного дома будет завершен единый контур медицинского кластера. На ремонт объекта в инвестиционной программе заложено более 80 млн руб. Реконструкция и сдача объекта планируется в 2022 году», - рассказала Тедеева.
Она добавила, что помимо этого, капитально отремонтируют старое здание прачечной на территории республиканской больницы.
«Его переквалифицируют под центр наркологии и психиатрии. Там будут созданы все необходимые условия для оказания неотложной помощи больным с психоневрологическими заболеваниями», - отметила она.
Тедеева добавила, что к ремонту здания также приступят в 2022 году. На ремонт в инвестпрограмме заложено около 20,6 млн руб.
Пётр Порошенко, бывший президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" высказался за санкции против украинских компаний, которые достигли соглашения с "Газпромом" о поставках газа с 1 января. Порошенко представил свою позицию в интервью украинскому телеканалу.
По его словам, пять украинских компаний заключили соглашения о поставках газа из России на украинский рынок. Бывший президент Украины назвал подписанные контракты не "коммерческими", а "политическими". Интервью опубликовано в Facebook.
Россия, по оценке Порошенко, продает газ "пятой колонне", чтобы доходы использовались для финансирования промосковских партий и подрыва украинской государственности.
Порошенко также осудил отказ Украины от исков к "Газпрому". Он подчеркнул, что речь идёт о миллиардах долларов, которые должны поступить украинской компании "Нафтогаз".
21 декабря в СМИ появились сообщения о том, что Украина и Россия должны до 29 декабря заключить пятилетний транзитный договор о прокачке 65 миллимрдов кубометров газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубометров ежегодно в период с 2021 по 2024 годы. Одновременно, министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Украина отказывается от новых исков к "Газпрому".
Как сообщает ТАСС, с ноября 2015 года Киев перестал напрямую закупать российский газ, заменив его реверсным газом из Европы.
Президент Афганистана Ашраф Гани, по всей вероятности, получит мандат главы государства по результатам второго тура президентских выборов. При подсчете голосов, как официально объявила Независимая избирательная комиссия, он набрал более пятидесяти с половиной процентов голосов.
Оглашение результатов президентских выборов неоднократно переносилось в связи с техническими трудностями при подсчетах. США и ООН приветствовали объявление предварительных результатов голосования на выборах президента Афганистана.
Соперник Ашрафа Гани, глава исполнительной власти в Афганистане Абдулла Абдулла, получил 39,5 процента, таковы предварительные данные, которые, как заявили в Избиркоме, могут измениться.
Представитель Гани приветствовал объявленные результаты. Пресс-секретарь Абдуллы выразил несогласие с результатами предварительного подсчёта бюллетеней.
Ранее тысячи сторонников Абдуллы проводили в Кабуле акции протеста, заявляя, что бюллетени были сфальсифицированы в ходе сомнительного подсчета в пользу Гани.
В случае подтверждения предварительных результатов и сохранения за Ашрафом Гани поста главы государства, это даст ему право настаивать на своей ведущей роли в переговорах с представителями талибов. До настоящего времени Гани и его правительство не участвовали в прямых переговорах с талибами, которые велись представителями США.
В политсовет политической организации «Лело для Грузии» войдут 17 членов. Их на сегодняшнем съезде представил учредитель партии Мамука Хазарадзе, передает «ИнтерпрессНьюс».
Членами политсовета «Лело для Грузии» будут: бизнесмен Каха Хазарадзе; директор Литературного музея, профессор Университета Ильи Лаша Бакрадзе; юрист Саба Буадзе; доктор филологии Медея Метревели; доктор политической теории Григол Гегелия; доктор исторических наук Сосо (Малхаз) Вахтангишвили; юрист, правозащитница Анна Нацвлишвили; магистр социального администрирования Тамаз Датунашвили; правовед, депутат парламента Грузии и сакребуло Тбилиси двух созывов Мамука Кацитадзе; юрист Каха Кожоридзе; доктор искусствоведения Тамар Шавгулидзе; бизнесмен Гия Мордехашвили; юрист публичного права Ираклий Купрадзе; юрист, председатель парламента 8-го созыва Давид Усупашвили; филолог, депутат парламента трех созывов Пикрия Чихрадзе; специалист по компьютерной инженерии, бывший исполнительный директор Кавказского дома Георгий Канашвили; бизнесмен Бадри Джапаридзе.
В ходе сегодняшнего учредительного съезда в выставочном павильоне «Экспо-Джорджия» собравшимся были представлены устав и логотип партии. Делегаты, прибывшие из различных регионов Грузии, избрали председателем партии Мамуку Хазарадзе и генеральным секретарем Бадри Джапаридзе.
В качестве меры пресечения четырем лицам, задержанным по обвинению в попытке убийства Цотне Гамсахурдия и несообщении о преступлении, избрано заключение, Торнике Кватадзе, задержанного за несообщение о преступлении, суд оставил без меры пресечения. По информации «ИнтерпрессНьюс», такое решение приняла судья Нато Худжадзе.
Накануне, 21 декабря, Петре Купарадзе, Торнике Кватадзе, Георгию Сологашвили, Кахе Чхетиани и Тато Гарибашвили было официально предъявлено обвинение. Одному из задержанных - Георгию Сологашвили – обвинение переквалифицировано с несообщения о преступлении на статью о попытке убийства. Следующее заседание суда состоится 12 февраля.
«Никакого умышленного преступления не было, Цотне совершенно без причины ударил меня рукой, я вытащил нож и тоже ударил», - заявил задержанный по обвинению в попытке умышленного убийства Цотне Гамсахурдия Георгий Сологашвили на судебном процессе, где обсуждается вопрос меры пресечения.
Как отмечает обвиняемый, размолвка началась за столом. «Мы пили вино и у нас произошла размолвка. Цотне ударил меня рукой, и я достал нож и также ударил, я виноват и сознаюсь, не было никакого умышленного преступления, Цотне меня ударил совершенно без причины, я достал нож и тоже ударил», - заявил Сологашвили.
Сегодня, 22 декабря, в Тбилисском городском суде обсуждается вопрос меры пресечения в отношении задержанных по данному делу. Накануне задержанным: Петре Купарадзе, Торнике Кватадзе, Георгия Сологашвили, Кахе Чхетиани и Тато Гарибашвили было официально предъявлено обвинение. Одному из задержанных - Георгию Сологашвили – обвинение переквалифицировано с несообщения о преступлении на статью о попытке убийства, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
«Я ударил ножом, все невиновны», - заявил на судебном процессе заявил Георгий Сологашвили, обвиняемый в попытке умышленного убийства Цотне Гамсахурдия. Об этом он заявил в ходе процесса, после того, как представил свою личность. Однако судья Нато Худжадзе пояснила, что он сможет сказать об этом позже. Примечательно, что защита и обвинение пояснили, что между сторонами не ведутся переговоры о процессуальном соглашении.
Как сообщает «ИнтерпрессНьюс», в Тбилисском городском суде обсуждается вопрос меры пресечения в отношении задержанных по данному делу.
Накануне, 21 декабря, задержанным: Петре Купарадзе, Торнике Кватадзе, Георгию Сологашвили, Кахе Чхетиани и Тато Гарибашвили было официально предъявлено обвинение. Одному из задержанных - Георгию Сологашвили - обвинение переквалифицировано с несообщения о преступлении на статью о попытке убийства. По обвинению в попытке умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах, совершенной группой лиц, обвиняются два лица, за несообщение о преступлении – три.
Американский космический корабль «Старлайнер» (Starliner) вернулся на Землю. Он приземлился в Уайт-Сэндс, штат Нью-Мексико. Агентство NASA вело прямую трансляцию.
«Старлайнер», на борту которого не было людей, должен был провести неделю на МКС. Однако вскоре после отделения от ракеты-носителя, запуск которой был проведен 20 декабря, двигатели корабля не заработали. Это не позволило ему достичь нужной высоты и выйти на заданную орбиту.
На МКС «Старлайнер» вез 270 килограммов груза, в том числе рождественские подарки для экипажа МКС, оборудование для тестов на радиацию и манекен Рози. Ожидается, что корабль сможет перевозить на орбиту до семи членов экипажа.
По заявлению NASA и Boeing, в будущем планируется еще один запуск этого же корабля. Точная дата неизвестна.
Запуск «Старлайнер» на орбиту является ключевым испытанием для авиакосмической компании Boeing, которая соревнуется с компанией Илона Маска SpaceX. Пилотируемые космические корабли, разрабатываемые частными компаниями, будут доставлять экипажи на Международную космическую станцию. Они должны сменить российские «Союзы», разработанные в 60-е годы XX века и остающиеся ныне единственным видом транспорта для доставки человека в космос.
«Думаем, «Лело для Грузии» это та сила, которая сможет раз и навсегда направить страну к европейскому вектору, раз и навсегда создать в стране сильные государственные институты и вернуть населению надежду», - заявил журналистам член партии «Лело для Грузии» Бадри Джапаридзе.
Он отметил, что к созданию партии подтолкнула создавшаяся в стране ситуация. «Это единство создано с одной целью - изменить политическую реальность в Грузии. У нас двухполюсная система, основанная на взаимной ненависти и взаимной вражде. Мы хотим внести и установить новый стандарт, основанный, в первую очередь, на интересах страны, верховенстве закона, профессионализме. Исходя из этого, у нас будет огромная перспектива.
Толчком к созданию партии является ситуация в стране. Когда в стране бесперспективность и безнадежность, необходимо появление новой силы, которая вернет нашему населению веру в будущее страны. Думаем, «Лело для Грузии» это та сила и она объединяет те человеческие ресурсы, которые смогут раз и навсегда направить страну к европейскому вектору, раз и навсегда создать в стране сильные государственные институты и вернуть населению надежду», - заявил Джапаридзе.
«Вместе против одного», - под таким названием в Батуми началась протестная акция-шествие, организованная Объединенной оппозицией. Ее участники собрались в парке 6 мая, откуда направились шествием к мэрии Батуми. К участникам акции присоединилась члены партии «Европейская Грузия», сообщает «ИнтерпрессНьюс».
Главное требование участников акции - проведение выборов 2020 года по пропорциональной системе. Как заявляют оппозиционные лидеры, если «Грузинская мечта» не пойдет на уступку, то протест будет более масштабным и всеобъемлющим.
На акции присутствуют члены политических партий из числа как парламентской, так и непарламентской оппозиции. Это вторая региональная акция, организованная Объединенной оппозицией, лидеры которой заявляют, что акции пройдут во всех городах Грузии.
МИД Польши заявил, что российские власти искажают картину Второй мировой войны. Так внешнеполитическое ведомство прокомментировало высказывание Владимира Путина.
Президент России заявил ранее, что Советский Союз был последним, кто подписал с Германией договор о ненападении, также известный как пакт Молотова - Риббентропа. Путин также отметил, что «Польша приняла участие в разделе Чехословакии».
Слова Путина, по мнению польского МИДа, «подрывают совместную работу польских и российских экспертов», призванных разобраться в сложных вопросах истории двух стран.
На заявление Варшавы отреагировал российский МИД. Официальный представитель Мария Захарова заявила, что власти Польши сами подрывают двусторонние отношения и работу экспертов. Она уверена, что у Варшавы агрессивная риторика, и снос советских памятников является этому прямым доказательством.
На недавней пресс-конференции президент России Владимир Путин изложил свое видение исторических событий. Он заявил, что к 75-летию Победы напишет статью о причинах Второй мировой войны и политике СССР в предвоенной Европе.
В сентябре Польша не пригласила президента России Владимира Путина на мероприятия по поводу 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Основано новое политическое объединение «Лело для Грузии». Председателем политической партии будет Мамука Хазарадзе, генеральным секретарем - Бадри Джапаридзе. Основателями партии также являются члены «Движения строительства» и «Новых правых». Партия «Новые правые» прекращает существование и ее лидеры становятся членами партии «Лело для Грузии».
Члены новой партии говорят, что они не против политических блоков, однако объединением под куполом одной партии означает, что объединение вокруг одной идеи не будет временным. Как говорят члены «Лело для Грузии», их цель - победа на грядущих парламентских выборах и укомплектование правительства.
Съезд новоявленной партии «Лело для Грузии» проходит в 11-м павильоне «Экспо-Джорджия», сообщает Общественный вещатель.
В порт Санкт-Петербурга доставили крупную партию ядерных отходов из Германии.
В российском отделении Greenpeace заявляют, что на судне «Михаил Дудин» находится около 600 тонн урановых «хвостов». За их разгрузкой пригласили наблюдать депутатов Законодательного собрания Петербурга – таким образом, власти захотели продемонстрировать ее безопасность. В Greenpeace выразили сомнения относительно безопасности процедуры.
Конечный пункт партии ядерных отходов – город Новоуральск Свердловской области. Туда ее отправят поездом.
В 2019 году западноевропейская компания Urenco возобновила транспортировку в Россию урановых «хвостов» с немецкой уранообогатительной фабрики, которая базируется в городе Гронау. Первую партию судно «Михаил Дудин» доставило в Санкт-Петербург в ноябре. Ее разгрузка велась в 500 метрах от жилого района Канонерский остров, где проживает более четырех тысяч человек.
В ближайшие три года в Россию планируют отправить 12 тысяч тонн урановых «хвостов». По данным Greenpeace, в России уже накоплено около 1 миллиона 200 тысяч тонн ядерных отходов, все они хранятся под открытым небом.
В декабре в Санкт-Петербурге прошли несколько акций против ввоза радиоактивных грузов. Полиция задержала одного из их организаторов – эксперта российского отделения Greenpeace Рашида Алимова. Его обвинили в «самовольном занятии земельного участка». Согласно протоколу, во время акции протеста на Невском проспекте Алимов разместил на площади в 15 квадратных метров инсталляцию из металлических бочек, имитирующих емкости с ядерными отходами.
Также неизвестные разбили окна офиса еще одного организатора пикетов против ввоза урановых «хвостов» – Михаила Павлова.
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