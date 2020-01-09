Иран специально организовал ракетный удар по военным базам США в Ираке таким образом, чтобы число потерь было минимальным. Это позволило Тегерану "сохранить лицо", а сторонам конфликта – избежать ситуации на грани войны. Об этом со ссылкой на источники среди высокопоставленных американских чиновников пишет The Washington Post.
По данным издания, Белый дом ещё за сутки знал, что Иран собирается атаковать объекты с американскими военными. Данные были получены от разведки и властей Ирака. При этом оставалось неизвестным, где именно будет нанесён удар. В итоге Вашингтон приказал военнослужащим укрыться в бункерах, где они находились ещё несколько часов после атаки. "Командиры на местах приняли правильные решения и получили хороший результат", – заявил журналистам высокопоставленный военный.
О намерено "осторожном" ударе Ирана ранее также сообщал телеканал CNN – со ссылкой на источники в администрации президента США Дональда Трампа. Там заявили, что Тегеран мог направить свои ракеты на базы, где находится гораздо больше американцев и где они менее защищены, но не стал этого делать.
Несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке, вице-президент США заявил, что после ликвидации Сулеймани американцы находятся в большей безопасности, чем были до этого. Как утверждает Майк Пенс, после гибели генерала Тегеран приказал подконтрольным вооруженным группировкам в регионе "не действовать против американских целей или гражданских лиц".
Бывший министр внутренних дел Грузии, осужденный Вано Мерабишвили почти после семилетнего заключения, должен покинуть пенитенциарное учреждение, т.н. Матросовскую тюрьму 20 февраля. В этот день истекает срок заключения Мерабишвили.
Бывший премьер-министр и экс-глава МВД Грузии Мерабишвили был задержан в мае 2013 года. Он отбывал наказание по нескольким делам. В частности, за разгон акции 26 мая 2011 года, сокрытие доказательств по делу Сандро Гиргвлиани, физическую расправу над Валерием Гелашвили, за дачу в Квариати и подкуп избирателей.
По принципу поглощения наказаний, в конечном итоге Мерабишвили был приговорен к лишению свободы сроком на 6 лет и 9 месяцев.
В настоящее время в суде против Мерабишвили рассматривается дело о разгоне акции 7 ноября и вторжении в телекомпанию «Имеди», напоминает «Грузия-Online». По этому делу Мерабишвили вменяется превышение полномочий.
Cекретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил 9 января, что одной из главных версий катастрофы украинского "Боинга" в Иране в настоящее время является попадание российской ракеты ЗРК "Тор". Украинские эксперты из комиссии по крушению самолета Boeing-737, по его словам, уже прибыли в Иран и согласовывают с иранскими властями вопрос выезда на место катастрофы. Там они намерены искать именно обломки российской ракеты.
"Наша комиссия намерена провести поиски обломков российской зенитной ракеты ЗРК "Тор" согласно тем данным, которые были опубликованы в интернете. Мы используем все наработки по расследованию атаки на "Боинг" МН17, чтобы установить истину и в деле о гибели украинского самолета в Тегеране", – заявил Данилов.
По словам секретаря СНБО, в состав украинской комиссии включены, в том числе, специалисты, которые принимают участие в расследовании катастрофы другого лайнера – малайзийского "Боинга" МН17, который разбился 17 июля 2014 года на Донбассе. Тот самолет, по версии Международной следственной группы, был сбит ракетой ЗРК "Бук" с территории, которую контролировали пророссийские сепаратисты.
Данилов также рассказал, что среди основных версий падения украинского самолета в Тегеране:
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"Боинг-737" Международных авиалиний Украины потерпел крушение рано утром 8 января недалеко от аэропорта Тегерана. Все находившиеся на борту люди – 167 пассажиров и 9 членов экипажа – погибли, среди них были граждане Ирана, Украины, Великобритании и других стран.
В Организации гражданской авиации Ирана заявили 9 января, что экипаж разбившегося самолета не подавал авиадиспетчерам сигнал о нештатной ситуации на борту и не запрашивал помощи. В заявлении ОГА Ирана, которое было опубликовано перед заявлением Данилова и СНБО, сказано, что перед крушением самолет пытался развернуться и направиться обратно в сторону аэропорта из-за технической неполадки.
На этом основании в ОГА пока считают, что основной версией являются технические неполадки двигателя самолета, которые привели к его возгоранию, а не теракт или попадание ракеты. Источники в американской, европейской и канадской разведке также считают, что самолет разбился из-за технической неисправности – перегрева двигателя, и никакая ракета его не сбивала, сообщает Reuters.
Однако авиаэксперт, бывший сотрудник конструкторского бюро Сухого Вадим Лукашевич в эфире Настоящего Времени заявил, что именно версия о теракте или о попадании в самолет ракеты должна рассматриваться в качестве приоритетной.
Летчик Андрей Литвинов также отмечал, что если бы ракета попала в двигатель самолета, то лайнер в этом случае "полетел бы вниз колом", а траектория падения украинского лайнера в Тегеране говорит о том, что это "очень похоже на теракт".
Представители украинской авиакомпании МАУ, которой принадлежал лайнер, ранее также заявили на брифинге в киевском аэропорту "Борисполь", что самолет был исправным, а экипаж имел чрезвычайно высокий уровень квалификации.
"Черные ящики" разбившегося самолета уже найдены и переданы на расшифровку. Однако ей будут заниматься иранские специалисты, а украинские следователи, по сообщениям властей Ирана, смогут лишь наблюдать за ходом проверки.
Версия о ракете, которая попала в самолет, возникла в связи с тем, в ночь на 8 января американская военно-воздушная база Аль-Асад на западе Ирака была обстреляна ракетами с территории Ирана (в направлении базы было запущено около двух десятков ракет). Это было сделано в качестве ответа на убийство генерала Касема Сулеймани: он был убит 3 января в результате американской военной атаки.
Иранские власти официально не связывают обстрел американских баз и катастрофу самолета. Однако через несколько часов после падения лайнера в Сети были опубликованы фото ракеты, якобы найденной возле места падения "Боинга". Достоверность этих фотографий до сих пор по подтверждена.
В Сухуми проходит протестная акция абхазской оппозиции, она собрала несколько сотен человек. Как сообщает корреспондент "Эха Кавказа", в настоящий момент протестующие находятся у администрации президента самопровозглашенной республики, они пытались войти в здание, выломав предварительно дверь.
У здания присутствуют представители правоохранительных структур, они сдерживают собравшихся.
Напомним: 6 января оппозиционные политические силы призывали своих сторонников собраться 9 января 2020 года на площади перед зданием Верховного суда. Протест приурочен к заседанию кассационной коллегии, которая продолжает рассматривать жалобу экс-кандидата в президенты Алхаса Квициниа на решение Верховного суда от 20 сентября 2019 года по иску о признании незаконным и недействительным решение Центризбиркома об итогах президентских выборов.
«Граждане Абхазии, наступило время встать на защиту нашей Родины. Завоеванная кровью патриотов, наша страна из-за преступной деятельности действующей власти превратилась в плохо управляемую территорию», - отмечалось в обращении «Единой Абхазии».
«Нынешний режим породил конституционный беспредел и разгул преступности. Граждане не чувствуют себя в безопасности, правоохранительные органы превратились в личную гвардию Хаджимба. Раскрываются и расследуются только те преступления, которые не причинят никакого ущерба имиджу власти», - говорилось в обращении «Амцахары».
Президент Украины Владимир Зеленский объявил 9 января днём траура по погибшим в авиакатастрофе в Иране.
Накануне утром там разбился пассажирский "Боинг" авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Погибли все 176 человек, находившиеся на борту.
Большинство погибших – граждане Ирана и Канады, а также Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании. Погибли 11 граждан Украины – двое пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших – 26 детей.
По поручению президента Украины в связи с крушением самолета возбудили уголовное дело. При этом сам Зеленский призвал к международному расследованию.
После катастрофы Киев приостановил полеты над Ираном. Сам Зеленский в момент катастрофы был в Омане - государстве на Аравийском полуострове. Он прибыл в Киев в ночь на четверг. Его самолёт, как следует из расследования программы "Схемы", тоже не летел над территорией Ирана, что удлинило его путь до столицы Украины. В ночь на четверг президент провёл совещание в связи с катастрофой. Ранее в Иран отправились украинские специалисты, чтобы принять участие в расследовании.
Власти Ирана в четверг сообщили о предварительных выводах расследования. Причиной катастрофы было названо возгорание двигателя и неудачная попытка пилота взять лайнер под контроль. В отчёте говорится, что перед исчезновением с радаров самолет находился на высоте около 2500 метров. Пилоты не сообщали о нештатной ситуации.
В интернете опубликованы видео очевидцев, на которых видно, что огонь охватил самолёт ещё в воздухе, а после падения лайнер взорвался.
Представители украинской авиакомпании заявили на брифинге в киевском аэропорту Борисполь, что самолёт перед вылетом был исправен, а экипаж был чрезвычайно высокого уровня квалификации.
Посольство Украины в Иране первоначально заявило, что самолет потерпел крушение в результате аварии двигателя и версия теракта исключается. Позже это сообщение было удалено, а вместо него появилось заявление, что рассматриваются все возможные версии трагедии.
Сразу после падения самолёта в соцсетях, а затем и в СМИ появились предположения о том, что "Боинг" мог быть сбит. Причиной таких предположений было то, что катастрофа произошла спустя несколько часов после того, как Иран нанёс ракетные удары по американским базам в Ираке - как утверждает Тегеран, это была акция возмездия за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.
Предположение о том, что самолёт могли случайно сбить иранские военные, первым высказало иорданское издание Al-Hadath.
Агентство Reuters в четверг со ссылкой на источники в американской, европейской и канадской разведке сообщило, что западные спецслужбы полагают, что самолёт не был сбит, а разбился из-за технической неисправности. По данным источника в канадских спецслужбах, речь идёт о перегреве двигателя.
Исследовательская группа Bellingcat, которая занимается, в частности, расследованием катастрофы "Боинга" над Донбассом в июле 2014 года, предостерегла от поспешных выводов на основании фото в соцсетях. В частности, на фотографиях, на которых пользователи углядели дыры в обшивке разбившегося в Иране самолёта, по мнению Bellingcat, на самом деле присутствуют камни и частицы грязи.
В Bellingcat также с недоверием отнеслись к фото, на котором якобы изображены обломки ракеты вместе с обломками самолёта - нет доказательств, что оно сделано именно в Иране.
Канада хочет играть важную роль в расследовании
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пресс-конференции в Оттаве заявил, что 138 погибших имели те или иные связи с Канадой - речь идёт о канадских гражданах иранского происхождения или их родственниках. Он подчеркнул, что Канада хотела бы принять участие в расследовании и сыграть с ним важную роль. Он заявил, что министр иностранных дел Канады побеседует со своим иранским коллегой и подчеркнет необходимость "тщательного расследования". О возможных причинах катастрофы Трюдо не говорил.
В соответствии с международными правилами, ответственность за расследование катастрофы лежит на Иране, который может привлечь и другие страны. Ранее глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что Тегеран пока не будет отдавать бортовые самописцы компании Boeing. По его словам, неясно, в какую страну Иран направит черный ящик для анализа его данных.
Американская компания Aireon собрала данные о положении украинского самолета, разбившегося сразу после вылета из аэропорта Тегерана. Они переданы организациям, проводящим расследование.
Компания специализируется на глобальной системе слежения и наблюдения за самолетами, используя для этого космические спутники. В 2019 году благодаря данным, предоставленным Aireon, были установлены параллели в крушении "Боингов" в Эфиопии и Индонезии. Это позволило быстрее понять причины аварий.
Крым и Абхазия могут наладить паромное сообщение, формальных препятствий для этого нет, сообщил вице-премьер аннексированного Россией Крыма, постпред региона при президенте России Георгий Мурадов.
"О заинтересованности паромного сообщения с Крымом нам говорят представители прежде всего причерноморских государств, таких как Турция, Абхазия и Болгария", - сказал он РИА Новости.
"И если с Абхазией для реализации такого проекта формальных препятствий нет, то правящие круги Болгарии и Турции пока еще своего согласия на работу напрямую с крымскими портами не дают", - добавил Мурадов.
При этом, по его словам, Турция осуществляет перевозки в Крым, но только через порт Кавказ и Новороссийск.
Правительство Грузии начинает проведение правовых процедур по прекращению договора с «Консорциумом развития Анаклии». Этот вопрос сегодня обсуждался на заседании правительства страны, но решение было принято некоторое время назад, передает «ИнтерпрессНьюс».
В повестке дня заседания правительства 9 января, которая опубликована на сайте администрации правительства, вопрос о расторжении договора, оформленного между правительством Грузии и ООО «Консорциум развития Анаклии» 3 октября 2016 года, значился первым.
Напомним, что в результате последней отсрочки Консорциуму для исполнения обязательств было дано время до 31 декабря. Под исполнением обязательств подразумевалось достижение с инвестором договоренности о заполнении собственного капитала Консорциума в размере 120 млн долларов США, а также достижение соглашения и оформления договора с международными банками (EBRD, OPIC, ADB, AIIB) о выделении кредита в размере 400 млн долларов США и оформлении договора с оператором терминала первой фазы и контрактором строительных работ первой фазы.
Как заявила сегодня министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили, «Консорциуму развития Анаклии» придется выплатить неустойку. Министр не конкретизировала, о какой сумме идет речь, однако отметила, что государство уже прощало Консорциму неустойку в размере 10 млн долларов.
Помимо этого «Консорциуму развития Анаклии» нужно будет вернуть государству выделенные земли, а также проект глубоководного порта.
«Все эти процедуры прописаны в договоре, и мы в точности будет следовать требованиям договора», - заявила Цкитишвили.
Проблему водоснабжения Бакуриани и Гудаури нам следовало уладить, этого не должно было произойти, - об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на сегодняшнем заседании правительства.
«К сожалению, в начале года на зимних курортах у нас были определенные проблемы. Как вам известно, определенные проблемы с водоснабжением возникли как в Гудаури, так и в Бакуриани. Тут однозначно можно сказать, что нам следовало уладить эту проблему. Этого не должно было произойти, несмотря на то, что сегодня мы точно знаем, что причины были как объективные, так и субъективные… К тем усилиям, которые правительство Грузии на протяжении лет осуществляет для привлечения туристов, необходимо подходить весьма бережно... Соответственно, сегодня мы точно знаем каковы причины. Понимаем, что проблема системная, и мы также понимаем, что тут нужны соответствующие выводы, которые уже сделаны», - заявил Гахария, передает «ИнтерпрессНьюс».
По словам премьера, правительству нужно было провести больше превентивной работы в этом направлении. Гахария призвал в 2020 году сосредоточиться на том, чтобы в следующие сезоны эта проблема не повторилась.
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, убивший восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкалье, написал открытое письмо. Его опубликовали в группе поддержки Шамсутдинова во "ВКонтакте", подлинность письма подтвердил отец солдата.
В письме Шамсутдинов просит прощения у родных погибших военнослужащих. Он называет случившееся "крайним шагом", о котором он сожалеет. Однако подчеркивает, что иного выхода у него не было — бежать и жаловаться было некуда, а терпеть издевательства над собой он больше не мог. По его словам, он хотел служить в армии, но не ожидал, что "попадёт в такой ад".
Шамсутдинов написал, что сам не понимает, в какой момент сорвался, "видимо, сработал инстинкт самосохранения", и только сейчас начинает осознавать, сколько горя он принес людям и что сломал свою жизнь. Ранее Шамсутдинов утверждал, что во время убийства действовал бессознательно и даже не помнит, как перелезал через колючую проволоку.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил 9 января днём траура по погибшим в авиакатастрофе в Иране. Накануне там разбился пассажирский "Боинг" авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Погибли все 176 человек, находившиеся на борту.
Большинство погибших – граждане Ирана и Канады, а также Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании. Погибли 11 граждан Украины – двое пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших – 26 детей.
После катастрофы Киев приостановил полеты над Ираном. По поручению президента Украины в связи с крушением самолета возбудили уголовное дело.
Власти Ирана назвали причиной катастрофы возгорание двигателя и неудачную попытку пилота взять лайнер под контроль. Однако представители украинской авиакомпании фактически эту версию отвергли и заявили на брифинге в киевском аэропорту Борисполь, что самолёт был исправен, а экипаж был чрезвычайно высоко уровня квалификации.
Посольство Украины в Иране первоначально заявило, что самолет потерпел крушение в результате аварии двигателя и версия теракта исключается. Позже это сообщение было удалено, а вместо него появилось заявление, что рассматриваются все возможные версии трагедии.
Согласно источникам в американской, европейской и канадской разведке, самолёт разбился из-за технической неисправности – перегрева двигателя. Его, как считают спецслужбы, не сбивала ракета. Об этом сообщает Reuters. За несколько часов до авиакатастрофы Тегеран нанёс ракетный удар по военным базам США в Ираке. В компании Boeing отказались дать агентству комментарий по этому поводу.
Ранее глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что Тегеран пока не будет отдавать бортовые самописцы компании Boeing. По его словам, неясно, в какую страну Иран направит черный ящик для анализа его данных.
Американская компания Aireon собрала данные о положении украинского самолета, разбившегося сразу после вылета из аэропорта Тегерана.Они переданы властям, проводящим расследование.
Компания специализируется на глобальной системе слежения и наблюдения за самолетами, используя для этого космические спутники. В 2019 году благодаря данным, предоставленным Aireon, были установлены параллели в крушении "Боингов" в Эфиопии и Индонезии. Это позволило быстрее понять причины аварий.
Британский принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган решили отступить от статуса членов королевской семьи. В своем заявлении они указали, что планируют разделить свое время между Великобританией и Северной Америкой.
Герцог и герцогиня отметили, что намерены приступить к работе, чтобы стать финансово независимыми от королевской семьи, продолжая выполнять свой долг перед королевой.
Кроме того, пара заявила о создании новой благотворительной организации. О том, чем именно будет организация, пока не сообщается.
Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженились 19 мая 2018 года в Виндзорском замке. После свадьбы они стали герцогом и герцогиней Сассекскими. Меган Маркл 36 лет. Это ее второй брак. Она – первая мулатка и первая актриса, вышедшая замуж за британского принца.
6 мая в семье родился первенец Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор. Восьмой правнук королевы Елизаветы Второй стал седьмым в очереди на британский престол.
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган призвали конфликтующие стороны в Ливии прекратить боевые действия в ночь на 12 января. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, Москва и Анкара согласовали единую позицию по ливийскому урегулированию в соответствии с решениями Совета безопасности ООН.
В Ливии продолжается гражданская война, главные противоборствующие стороны в которой - международно признанное Правительство национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани. Он опирается на поддержку парламента в Тобруке и армию бывшего главнокомандующего силами страны генерала Халифы Хафтара.
В 2019 году Хафтар объявил о начале осады Триполи. СМИ неоднократно сообщали о том, что он пользуется поддержкой России. Российские власти официально этого не подтверждают. По словам Эрдогана, на стороне Хафтара воюют более двух тысяч наёмников российской частной военной компании Вагнера, которую связывают с предпринимателем Евгением Пригожиным, а также наёмники из Судана.
Вечером 8 января итальянское издание La Repubblica сообщило, что Саррадж и Хафтар находятся в Риме для переговоров при участии премьер-министра Италии Джузеппе Конте. По данным газеты, Рим надеется, что переговоры помогут урегулировать ливийский кризис дипломатическим путём.
Американские солдаты не пострадали во время иранского ракетного обстрела в Ираке 8 января. Об этом заявил Дональд Трамп во время своего выступления в Белом доме. Президент США в очередной раз обвинил Иран в поддержке международного терроризма и сообщил, что Вашингтон вводит новые санкции против Тегерана.
Трамп также призвал НАТО быть более вовлечёнными в процесс на Ближнем Востоке.
Отношения Тегерана и Вашингтона вновь обострились после убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани. Командующий войсками "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской революции был убит ракетным ударом по распоряжению Трампа. Вашингтон обвинил Сулеймани в атаках на американских граждан и подготовке терактов. Иранские власти в ответ заявили, что отомстят за гибель своего генерала.
В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по двум военным базам США в Ираке. По информации американского министерства обороны, было выпущено более 10 баллистических ракет. Иракские военные сообщили, что было выпущено 22 ракеты, две из которых не разорвались. Иран заявил о 15 ракетах.
Ударам подверглись базы в Аль-Асаде и Эрбиле. Там базируются не только американские солдаты, но и персонал возглавляемой США международной коалиции.
Государственное телевидение Ирана объявило о гибели "80 американских террористов". Германия, Дания, Норвегия и Польша заявили, что никто из их военных в Ираке при обстреле не пострадал. Великобритания, у которой также есть персонал в Ираке, осудила действия Ирана. Багдад также заявил, что его войска не понесли потерь.
В Иране ответственность за атаки взял на себя Корпус стражей исламской революции. Представитель этого элитного военного формирования назвал обстрел военных баз началом "жестокой мести" за смерть Касема Сулеймани в результате американского воздушного удара. Иранская сторона заявляет, что операция носит название "Мученик Сулеймани". Её цель – заставить США вывести войска, чтобы избежать дальнейших жертв.
Крупные авиакомпании временно отказались от полётов над территорией Ирана и Ирака из-за ракетных атак по военным базам США. Российские авиаперевозчики заявили о разработке маршрутов в обход иранского и иракского воздушных пространств.
Экс-глава автомобильного концерна Renault – Nissan – Mitsubishi Крлос Гон впервые появился перед прессой после побега из Японии в Ливан из-за уголовного преследования. Токио обвиняет бизнесмена в финансовых махинациях и мошенничестве на десятки миллионов долларов.
Гон на пресс-конференции в очередной раз назвал претензии в свой адрес безосновательными и назвал побег из Японии вынужденным. По словам бизнесмена, его держали в одиночной камере и допрашивали без адвокатов по восемь часов в день. Гон отметил, что так и не понял в чём его обвиняют и заявил о причастности к его преследованию компанию Nissan. "Это была насмешка над правами человека и моим достоинством", - сказал бизнесмен.
Гон - гражданин Ливана, Бразилии и Франции. Бейрут отказался выдавать его Японии по требованию Интерпола. Власти утверждают, что он прибыл в страну легально и для задержания нет оснований. Сам Карлос Гон настаивает, что бежал не от правосудия, а от политического преследования. По информации Financial Times в Токио суд в 99% случаев встает на сторону обвинения.
О побеге Гона стало известно 31 декабря. Его вывезли из дома в коробке из-под музыкальных инструментов и на частном доставили сначала в Турцию, а потом в Ливан.
Гон находился под следствием в Японии больше года. Его обвиняют в финансовых махинациях и за это время дважды освобождали под залог почти в 14 миллионов долларов. Тогда Гон сдал властям свои паспорта – бразильский, французский и ливанский. Но журналисты предполагают, что французских паспортов у бывшего топ-менеджера было два и с одним из них ему удалось пройти службы безопасности аэропорта.
Власти Франции уже заявили, что не поддерживают решение Гона избежать правосудия. Однако, согласно законодательству, Париж не будет экстрадировать бизнесмена, если он окажется на территории страны.
Карлос Гон находился на руководящих постах во французском Renault с 1996 года. В начале 2000-х, после приобретения компанией японского производителя Nissan Гон стал главой международного концерна Renault-Nissan-Mitsubishi. С 2013-го по 2016 год он также руководил российским концерном "АвтоВАЗ".
Певец, продюсер, сын лидера правящей партии «Грузинская мечта», миллиардера Бидзины Иванишвили Бера собирается приобрести один из футбольных клубов. Об этом пишет тбилисская газета «Резонанси». «Пришло время, чтобы в Грузии появился клуб, который скажет свое слово на различных международных турнирах», - приводит издание слова Беры Иванишвили.
По словам музыканта, он пока не решил, какой именно клуб приобретет, однако обязательно сделает его одним из лучших в мире. Бера также считает, что было бы неплохо, если бы грузинские бизнесмены также заинтересовались грузинскими спортивными клубами. Только так, по его мнению, можно повысить уровень клубного чемпионата Грузии.
Осужденный протоиерей Георгий Мамаладзе прекратил голодовку. Об этом журналистам сообщила Народный защитник Грузии Нино Ломджария после того, как вышла из пенитенциарного учреждения. Как отметила Ломджария, протоиерей прекратил голодовку после ее просьбы.
6 января один из его адвокатов протоиерея Ника Гварамия сообщил о том, что Георгий Мамаладзе начал в пенитенциарном заведении голодовку, передает «ИнтерпрессНьюс».
Украинские специалисты будут привлечены к расследованию авиакатастрофы самолета «Международных авиалиний Украины» в аэропорту Тегерана. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
В сообщении на сайте украинского президента говорится, что самолет со специалистами вылетит в Иран вечером 8 января. Среди участников поисково-спасательной группы – представители службы по чрезвычайным ситуациям, МИДа, МВД, Службы безопасности Украины и другие. Все они будут привлечены к идентификации жертв и репатриации тел погибших на родину.
Зеленский уточнил, что Киев проводит постоянные консультации с иностранными партнерами для установления причин трагедии.
«Боинг 737-800» «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение 8 января вскоре после вылета из Тегерана. На борту находились 177 человек - 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Большинство жертв катастрофы - граждане Ирана и Канады. Среди погибших - 11 украинцев, а также граждане Афганистана, Германии, Швеции и Великобритании. Причины крушения лайнера выясняются. На месте аварии был найден «черный ящик», однако пока не ясно в какую страну Иран отдаст его для анализа данных. В управлении гражданской авиации Ирана сообщили, что бортовые самописцы не станут передавать компании «Боинг».
Иранское телевидение называет возможной причиной технические неполадки лайнера. Упавший самолет был выпущен в 2016 году. он был одним из самых новых в парке «Международных авиалиний Украины». Президент авиакомпании заявил об исправности лайнера.
После авиакатастрофы Владимир Зеленский прервал свой визит в Оман и вернулся на Украину.
Отец убитого жителя Панкисского ущелья Темирлана Мачаликашвили Малхаз Мачаликашвили больше не будет ставить палатку перед парламентом Грузии в центре Тбилиси. Об этом он написал на своей странице в Facebook. При этом Мачаликашвили подчеркивает, что оставит возле парламента баннер с требованием создать парламентскую комиссию для расследования гибели своего сына.
По информации агентства «Новости-Грузия», Малхаз Мачаликашвили уже два года проводит акцию протеста в палатке перед парламентом на проспекте Руставели, требуя наказать виновных в гибели своего сына - 19-летнего жителя Панкисского ущелья Темирлана Мачаликашвили, который был смертельно ранен во время спецоперации по задержанию пособников террористов. Мачаликашвили также требует от спецслужб признания, что его сын был убит по ошибке и он не имеет отношения к обвинению в пособничестве террористам.
31 декабря сотрудники Тбилисской мэрии убрали палатки перед зданием парламента на проспекте Руставели, в которых проводили свои акции протеста Малхаз Мачаликашвили и гражданские активисты, требующие проведения пропорциональных выборов парламента. Там же находилась палатка Торнике Мамаладзе, требующего помилования своего брата - протоиерея Георгия Мамаладзе, осужденного за попытку убийства референта патриарха. Вместо палаток и баннеров с требованиями на площади перед парламентом городские власти установили аттракционы для детей.
«Грузинская мечта» настолько беспомощна, что даже пошла на то, чтобы использовать ангелочков из детских сказок против Мачаликашвили, чтобы как-то спасти себя. Вы с каждым днем тонете все больше, знаете это и делаете вид, что этого не происходит. Я вынужден впервые за эти 700 дней и ночей использовать эту возможность, чтобы немного передохнуть и набраться сил. Баннер с требованием создать парламентскую временную комиссию, будет стоять перед зданием парламента. Он останется перед парламентом, потому что это подходящее место. Что касается палатки, то я думаю поменять ее расположение. Насчет палатки у меня большие планы», - написал Мачаликашвили на своей странице в Facebook.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не приняла в подарок от российского посольства бутылку крымского шампанского, сообщает эстонское издание Eesti Ekspress.
«Посольство России поздравило президента с 50-летием, приславши ей цветы, шоколад и бутылку крымского шампанского. Последнее канцелярия президента отправила назад в посольство», - пишет издание.
Президент Эстонии отметила 50-летний юбилей 30 декабря. Администрации президента не комментировала указанную информацию.
Ране спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас отметил, что страна никогда не признает российскую аннексию Крыма.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и президент Эстонии Керсти Кальюлайд встречались в Таллине 26 ноября. Они призвали Россию прекратить незаконную аннексию Крыма и агрессию на востоке Украины.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария встретился с и.о. посла США в Грузии Элизабет Руд.
Как сообщили «ИнтерпрессНьюс» в пресс-службе премьера, стороны обсудили достижения американо-грузинского двустороннего сотрудничества за прошедший год и дальнейшие планы. Речь также шла и о последних событиях на Ближнем Востоке и связанных с ними вопросах безопасности.
Во встрече присутствовали глава политико-экономического отдела посольства США Лиз Зентос и советник премьер-министра Грузии по вопросам международных отношений Ираклий Чиковани.
В Стамбуле 8 январе президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводят двухсторонние переговоры без прессы в формате "один на один". После встречи они собираются принять участие в церемонии запуска газопровода "Турецкий поток".
Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что Путин намерен обсудить ситуацию в Сирии и Ливии, а также развитие экономических отношений между двумя странами. Эрдоган заявлял, что в ходе встречи собирается поговорить о ситуации в Идлибе и выполнение российско-турецких договорённостей по Сирии. В пресс-службе турецкого президента, также заявляли, что лидеры двух стран затронут конфликт между США и Ираном после убийства генерала Касема Сулеймани.
Газопровод "Турецкий поток" проложен по дну Черного моря из краснодарского края России в европейскую часть Турции. Его длинна составляет примерно 930 километров, а общая мощность 31,5 миллиардов кубометров газа в год. Первая часть газопровода поставляет газ в Турцию, вторая в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Россия объявила об окончании строительства "Турецкого потока" в середине ноября 2019 года. 5 января этого года Москва сообщила, что газ начал поступать в Грецию и Северную Македонию.
В октябре 2019 года президенты Турции и России Реджеп Эрдоган и Владимир Путин на встрече в Сочи договорились, что Турция и Россия будут совместно контролировать сирийско-турецкую границу к востоку от реки Евфрат. Турецкие войска будут патрулировать часть 30-километровой зоны у границы, которая оказалась под их контролем в результате операции, начатой Анкарой на севере Сирии в начале октября. В остальные части 30-километровой зоны будет введена российская военная полиция. После отхода курдов там начнётся совместное российско-турецкое патрулирование у границы. На саму границу вернутся сирийские пограничники, подконтрольные президенту Сирии Башару Асаду.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила соболезнования родным и близким погибших в результате крушения украинского самолета в аэропорту Тегерана. Она откликнулась на трагедию в социальной сети твиттер.
«Слова не могут передать неописуемую трагедию крушения #PS752 Украинских международных авиалиний. Мои соболезнования семьям и друзьям погибших», - написала Зурабишвили в твиттере.
Напомним, 8 января "Боинг 737-800" "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение во время взлета из аэропорта Тегерана. По сообщению иранского государственного телевидения, все 167 пассажиров и 9 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли.
Не менее десяти крупных авиакомпаний временно отказались от полётов над территориями Ирана и Ирака. Решение перевозчиков связано с ракетными ударами, нанесенными этой ночью иранской армией по военным базам США в Ираке.
Singapore Airlines, China Airlines и польская компания LOT перенаправили свои самолеты в обход воздушного пространства Ирана. Кроме того, о прекращении полётов как над Ираном, так и Ираком объявили австралийская Qantas Airways, тайваньская EVA Air, малазийская Malaysia Airlines, французская Air France и немецкая авиакомпания Lufthansa.
Ранее США ввели запрет на полеты коммерческой авиации над территорией Ирана и Ирака. Авиакомпании Emirates Airline и Flydubai отменили рейсы в Багдад.
Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не совершать полеты в воздушном пространстве Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов. Представители авиакомпаний "Уральские авиалинии" и S7 Airlines отметили, что рассчитывают альтернативные маршруты самолётов.
О временном прекращении работы украинских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
8 января Boeing -737 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) потерпел крушение вскоре после вылета и международного аэропорта в Тегеране. Он выполнял рейс в Киев. Погибли все 177 человек на борту – 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Обстоятельства крушения выясняются.
Упавший самолёт был выпущен в 2016 году, он был одним из самых новых в парке авиакомпании. Президент МАУ заявил об исправности лайнера. В авиакомпании отказались комментировать любую информацию, за исключением официально обнародованной.
Президент России Владимир Путин во вторник, накануне церемонии запуска 8 января газопровода «Турецкий поток», прибыл в Стамбул, сообщила пресс-служба Кремля. Ожидается, что в церемонии запуска в среду наряду с Путиным примет участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Переговоры о создании «Турецкого потока» были начаты пять лет назад. Реализация проекта, по оценкам, обошлась примерно в восемь миллиардов долларов. Ожидается, что он будет транспортировать 31,5 миллиарда кубометров российского газа в год в провинцию в западной части Турции, при этом половина этого объема должна поступать дальше на Балканы и в Центральную Европу, включая Болгарию, Сербию и Венгрию. Проект является частью долгосрочной цели России по сокращению или прекращению транзита газа через Украину с помощью альтернативных газопроводных проектов, таких как «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».
Оба эти газопровода проходят по дну Балтийского моря в Германию. Завершение строительства «Северного потока — 2» было отсрочено в связи с введением санкций США.
Россия, которая в прошлом году экспортировала в Европу почти 200 миллиардов кубометров газа, поставляет газ на Балканы и в Турцию по суше через Украину, Молдову и Румынию. Ожидается, что данный объем будет перенаправлен через проходящий по дну Черного моря «Турецкий поток». Протяженность морского участка «Турецкого потока» составляет около 930 километров.
"Боинг 737-800" "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение во время взлета из аэропорта Тегерана. По сообщению иранского государственного телевидения, все 167 пассажиров и 9 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли, передаёт Reuters.
Позже информацию о гибели пассажиров и экипажа украинского самолёта подтвердило министерство иностранных дел Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным погибших.
Самолёт упал в юго-западном пригороде Тегерана. Информационное агентство Ирана Fars сообщает, что причиной были "технические неполадки". "Боинг 737" украинских авиалиний вылетел из Тегерана с опозданием на час.
Информацию о том, что рейс Тегеран – Киев был прерван, подтверждает и сайт, отслеживающий воздушные перелеты, Flightradar24.
Иранское информационное агентство Isna поместило в Твиттере любительское видео, где, как оно утверждает, снят момент падения и взрыва украинского самолета.
К самолету направлены спасатели и пожарные, сообщил глава иранской Службы по чрезвычайным ситуациями.
Власти Ирана заявили, что причиной крушения стал пожар в двигателе и неудачная попытка пилота взять лайнер под контроль. Об этом сообщает агентство Irna со ссылкой на главу пресс-службы Министерства дорог и городского развития Ирана, курирующего, в том числе, вопросы гражданской авиации Кассим Низами. Он исключил версию о том, что самолёт мог быть сбит ракетой.
По информации иранской телекомпании IRIB, найден "черный ящик" разбившегося самолёта.
Как сообщил в своем твиттере министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, среди погибших, по предварительным данным, – граждане Ирана, Канады, Украины, Афганистана и ряда стран Европы.
По данным Flightradar , разбившийся "Боинг" - новый 737-800. Он был поставлен "Международным авиалиниям Украины" в 2016 году. Эта авиакомпания была создана в 1992 году после распада СССР. Она располагает 42 пассажирскими самолетами, в том числе "Боингами" 737-800 и 737-900. В прошлом году из-за финансовых проблем "Международные авиалинии Украины" вынуждены были несколько сократить количество обслуживаемых ими маршрутов.
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