Премьер-министр Грузии предложил президенту Украины помощь в связи с авиакатастрофой в Иране

«Грузия готова предоставить Украине всю необходимую помощь в связи с крушением пассажирского самолета в районе Тегерана», - заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским накануне вечером, 10 января.

По информации агентства «Новости-Грузия», самолет Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран-Киев, разбился 8 января вскоре после вылета. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

Как сообщает пресс-служба президента, Гахария заявил, что разделяет боль в связи с гибелью украинских граждан в авиакатастрофе и выразил соболезнования близким жертв трагедии. Он также заверил Зеленского, что Грузия готова предоставить Украине всю необходимую помощь.

В свою очередь Зеленский отметил, что главное сейчас - провести полное и объективное расследование причин трагедии, и украинские эксперты уже приобщены к этому процессу. «Мы чувствуем вашу поддержку, Украина и Грузия всегда были бок о бок в сложные моменты истории. У нас работают специалисты, мы уже отправили самолет с нашими лучшими специалистами в Иран и работаем над тем, чтобы расследование было прозрачным», - приводит слова Зеленского пресс-служба президента Украины.

Авиакатастрофа произошла на фоне непростой политической обстановки. В тот же день Иран обстрелял ракетами военные базы в Ираке, на которых находились американские военные. Это было сделано в ответ на убийство американцами высокопоставленного иранского военачальника Касема Сулеймани за несколько дней до этого. Сегодня в Генштабе вооруженных сил Ирана официально подтвердили, что самолет МАУ был непреднамеренно сбит, поскольку военные приняли его за вражеский объект. До сих пор в Тегеране категорически опровергали эту версию.