Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сегодня, 14 января, опубликовал письмо с отказом от проведения референдума о независимости Шотландии. Оно адресовано первому министру Шотландии, лидеру сторонников независимости Николе Стёрджен.

В тексте глава британского правительства напоминает, что Стёрджен и её предшественник Алекс Салмонд лично обещали, что референдум о независимости страны в 2014 году будет «последним в поколении».

«Народ Шотландии уверенно проголосовал за обещание сохранить наше королевство единым», – напоминает Джонсон, заявив, что проведение еще одного референдума будет означать «продолжение политической стагнации в Шотландии».

Запрос на референдум был отправлен 14 декабря, сразу после выборов в британский парламент. На нём Консервативная партия Джонсона, обещающая довести до конца выход Великобритании из Евросоюза, показала лучший результат за 30 лет, получив возможность самостоятельно сформировать правительство. В Шотландии, в свою очередь, большинство мандатов получила Национальная партия Стёрджен.

Сразу после получения запроса британское правительство отказалось от требований, с аргументацией, аналогичной той, что указана в письме Джонсона.