Фонд "Апра" выступил с заявлением о возможности грузино-абхазских переговоров

Пресс-служба Фонда «Апра» выступила с заявлением, в котором расценила «шумиху вокруг комментария А.Г .Бжания, раздутую сторонниками Хаджимба» как «попытку ввести общественность в заблуждение и отвлечь внимание от ужасов своего правления».

"Если внимательно читать комментарий А. Г. Бжания, то там видно, что он не говорил о необходимости ведения именно двусторонних переговоров. Консультации с участием России и представителей мирового сообщества в рамках Женевских дискуссий продолжаются уже много лет. Хотелось бы напомнить, что в первые же годы после Отечественной войны народа Абхазии действовал Координационный совет грузинской и абхазской сторон, возглавляемый главами правительств Абхазии и Грузии, в рамках которого проходили встречи в Сухуме и Тбилиси. Основатель независимого абхазского государства, историк с мировым именем Владислав Григорьевич Ардзинба понимал, что говорить с противником вовсе не означает предавать интересы страны, а наоборот, был уверен, что победу в войне необходимо закрепить победой и на дипломатическом фронте. Для защиты интересов Абхазии он летал на переговоры в Тбилиси", - напомнили в пресс-службе.

В‌ заявлении также подчеркивается: "Тех, кто говорит о невозможности иметь экономические отношения с Грузией, хочется спросить: а вы знаете куда в последние годы уходит большая часть урожая ореха? Ежегодно в Абхазии собирают 8-10 тысяч тонн урожая орехов. Через российско-абхазскую границу проходит не более трехсот тонн. Остальное уходит в Грузию. Что это, если не экономические отношения?"