Зеленский не стал принимать отставку премьер-министра Гончарука

Поправки в Конституцию России, предложенные накануне президентом Владимиром Путиным, могут быть приняты уже весной. Об этом сообщают агентства со ссылкой на источники в Совете Федерации. Глава верхней палаты Валентина Матвиенко также заявила, что в парламенте настроены принять поправки до конца весенней сессии.

По словам источника, всенародное голосование о поправках, которое предложил провести Путин, может пройти ещё до 1 мая.

При этом сам текст поправок ещё не опубликован и, по всей видимости, ещё не сформулирован. Это следует из слов президента Путина, который в четверг сказа на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок. Путин сказал, что поправки должны быть юридически чётко сформулированы.

Пока неясен механизм принятия поправок. Конституция предполагает, что большинство её статей может быть изменено без всенародного голосования, путём одобрения в парламенте. Для изменения же основополагающих статей необходим созыв особого Конституционного совещания.

К числу таких статей относится и пункт о приоритете международного права. Путин предлагает закрепить в основном законе приоритет российской Конституции. Каким образом будет приниматься эта поправка - пока не ясно.

По словам Путина, предложенные им поправки в Конституцию направлены "на укрепление роли гражданского общества, партий, регионов". Поправки фактически меняют баланс полномочий разных ветвей власти - Госдуме даётся право утверждать состав правительства, кроме того, в Конституции будут прописаны полномочия Госсовета.

В состав рабочей группы по изменениям Конституции вошли 75 человек, причём юристы в ней в меньшинстве. В группе представлены спортсмены, артисты, писатели, представители общественных организаций и так далее. Практически все они в той или иной степени ранее заявляли о своей лояльности действующей власти. Путин обосновал выбор этих людей тем, что работа над измененияи конституции нужны не только профессиональные знания, но и "политический и жизненный опыт".