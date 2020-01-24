Президент Путин назначил Мединского и Орешкина своими помощниками

Россия поднялась на одну строчку по сравнению с 2018 годом и заняла 137 место из 180 в Индексе восприятия коррупции, который составляет Международная неправительственная организация Transparency International.

В опубликованном сегодня исследовании страны мира ранжированы, исходя из оценок уровня коррупции в государственном секторе. Чем больше баллов набирает страна, тем выше её позиция в рейтинге.

Россия, как и в прошлом году, набрала в Индексе восприятия коррупции 28 баллов из 100. Соседями России по рейтингу стали Доминиканская республика, Кения, Либерия, Ливан, Мавритания, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай и Уганда.

Из бывших советских республик ниже России находятся Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. Украина улучшила свои показатели на 5 баллов по сравнению с 2018 годом, набрав 30 баллов. Меньше всего коррупции у Эстонии, она на 19-м месте с 74 баллами.

Лидерами рейтинга с показателем 87 баллов являются Дания и Новая Зеландия. 86 баллов у Финляндии. Наихудшие показатели у Сомали (9 баллов), Южного Судана (12 баллов) и Сирии (13 баллов).

Как отмечают в Transparency International, в последние годы положение России в Индексе восприятия коррупции остается стабильным.

В отсутствие политической воли к реальным изменениям точечные меры, принимаемые властями, а также локальные поправки к законодательству не способны кардинально изменить ситуацию в России, считает директор российского центра "Трансперенси Интернешнл" Антон Поминов.

По мнению экспертов, Россия должна усилить контроль финансирования политических партий, урегулировать лоббистскую деятельность и практику "вращающихся дверей", когда бизнесмены становятся чиновниками в своей отрасли и наоборот.

Отдельно эксперты советуют дать гражданам больше свободы, а также защищать активистов, журналистов и заявителей о коррупции.

На прошлой неделе глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что ущерб от коррупции в России может измеряться триллионами рублей.



