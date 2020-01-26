Суд отправил за решетку обвиняемого в нападении на семью Додо Гугешашвили

Тбилисский городской суд отправил в предварительное заключение 45-летнего Зазу Мурджикнели, обвиняемого в ранении полковника в отставке Додо Гугешашвили и убийстве ее сына. Об этом сообщает Общественный вещатель Грузии.

Неизвестный стрелял в Гугешашвили и ее сына 7 февраля 2018 года. Нападение произошло в квартире в столичном районе Дигоми, где проживала семья. 39-летний Григол Гугешашвили был смертельно ранен, жизнь его матери врачам спасти удалось.

В качестве подозреваемого в нападении Мурджикнели задержали в Тбилиси 24 января. Накануне, 25 января, ему предъявили официальные обвинения сразу по трем статьям УК Грузии – «умышленное убийство», «попытка умышленного убийства двух или более человек» и «незаконное приобретение-хранение огнестрельного оружия». Мурджикнели не признает вины. При этом от процедуры опознания он отказался.

На сегодняшнем заседании сторона защиты ходатайствовала о том, чтобы обвиняемого оставили без меры пресечения, поскольку он не совершал преступления. «Я не имею никакого отношения к этому преступлению. Я надеюсь, что истинного преступника установят, поскольку я никак не причастен к этому преступлению», - заявил Мурджикнели на заседании.

В свою очередь сторона обвинения настаивала на том, чтобы обвиняемый был помещен под арест до окончания следствия. Прокурор дела отметил, что существует опасность сокрытия Мурджикнели. По словам обвинителя, в деле существуют телефонные записи, а также результаты судебно-медицинской экспертизы, которые доказывают, что задержанный совершил нападение на семью Гугешашвили.

Суд разделил позицию прокуратуры и установил в качестве меры пресечения для обвиняемого заключение. До сих пор следствие не установило мотивы Мурджикнели. СМИ высказывали предположение, что нападение может быть связано с деятельностью Додо Гугешашвили. Она была сподвижницей Джабы Иоселиани, заместителем командира в возглавляемом им военнизированном формировании «Мхедриони» и активной участницей гражданской войны в Грузии в начале 90-х годов.