Абхазский ЦИК просит депутатов внести изменения в выборное законодательство

Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной республики Абхазия направила в парламент перечень спорных вопросов и статей по выборному законодательству. В комиссии считают, что эти вопросы необходимо рассмотреть перед президентскими выборами. Об этом сообщает «Нужная газета».

ЦИК обращает внимание законодателей на пробелы в действующем законе «О выборах президента Республики Абхазия», которые вызывали споры в процессе проведения прошлых выборов.

В частности, предлагается задействовать специалистов для контроля средств избирательных фондов кандидатов, внести уточняющую поправку в статью о подведении итогов повторного голосования, а также обозначить, что кандидат в президенты не может иметь судимость по определенным статьям. В ЦИК считают, что в президенты не должны баллотироваться граждане, больные алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, хроническими и затяжными психическими расстройствами, а также граждане, находящиеся под следствием или домашним арестом.

ЦИК также указывает на отсутствие некоторых необходимых норм в законодательстве. К примеру, речь идёт об обязательстве проведения бесплатных эфиров с кандидатами в президенты на государственном языке.

Центризбирком также предлагает сократить сроки рассмотрения судом кассационной и надзорной инстанции жалоб на решение об итогах выборов.