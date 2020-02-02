Майк Помпео в Казахстане заявил о выгоде партнерства с США

Казахстан свободен сотрудничать с любой страной, но партнерство с с американскими компаниями «обеспечит лучший результат». Об этом во время визита в Нур-Султан заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Он провел переговоры с министром иностранных дел Казахстана. На совместной пресс-конференции с Мухтаром Тлеуберды госсекретарь США отметил, что партнерство с американскими компаниями гарантирует «создание рабочих мест, прозрачность контрактов, равные обязательства и качество работы».

Одновременно с этим Помпео призвал Китай прекратить репрессии в отношении уйгуров и казахов в так называемых лагерях политического перевоспитания в Синьцзяне.

Перед визитом в Казахстан Майк Помпео посетил Украину и Белоруссию. Находясь в Киеве, госсекретарь заявил, в частности, что США никогда не признают Крым российским. А после переговоров Минске Помпео сказал, что США готовы «на сто процентов» обеспечить Белоруссию энергоресурсами «по конкурентным ценам».

Такое заявление глава государственного департамента США сделал на фоне кризиса в отношениях между Москвой и Минском из-за разногласий по вопросу интеграции, а также споров о ценах на энергоносители.