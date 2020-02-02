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Майк Помпео в Казахстане заявил о выгоде партнерства с США
Казахстан свободен сотрудничать с любой страной, но партнерство с с американскими компаниями «обеспечит лучший результат». Об этом во время визита в Нур-Султан заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Он провел переговоры с министром иностранных дел Казахстана. На совместной пресс-конференции с Мухтаром Тлеуберды госсекретарь США отметил, что партнерство с американскими компаниями гарантирует «создание рабочих мест, прозрачность контрактов, равные обязательства и качество работы».
Одновременно с этим Помпео призвал Китай прекратить репрессии в отношении уйгуров и казахов в так называемых лагерях политического перевоспитания в Синьцзяне.
Перед визитом в Казахстан Майк Помпео посетил Украину и Белоруссию. Находясь в Киеве, госсекретарь заявил, в частности, что США никогда не признают Крым российским. А после переговоров Минске Помпео сказал, что США готовы «на сто процентов» обеспечить Белоруссию энергоресурсами «по конкурентным ценам».
Такое заявление глава государственного департамента США сделал на фоне кризиса в отношениях между Москвой и Минском из-за разногласий по вопросу интеграции, а также споров о ценах на энергоносители.
Другие новости дня
Граждане Азербайджана благополучно эвакуированы из Уханя
Граждане Азербайджана благополучно эвакуированы из Уханя, где в декабре прошлого года вспыхнула эпидемия нового коронавируса.
«Турецкий самолет, отправленный для эвакуации граждан Турции и Азербайджана, вылетел из китайского города Ухань. Граждане Азербайджана перед полетом были осмотрены китайскими врачами, их состояние оценивается как благоприятное. Ожидается, что самолет сегодня вечером приземлится на территории Турции», - говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что по прибытию граждане Азербайджана будут размещены на карантин на территории Турции, который продлится 14 дней, после чего вернутся в Азербайджан, передает агентство Turan.
МИД Азербайджана выразил благодарность правительствам Турции и КНР за оказанное содействие и солидарность с китайским народом в это трудное для него время. Ранее сообщалось, что в Ухане находятся 7 азербайджанских граждан, включая 4 студентов. Еще четверо студентов, прибывшие в Баку 30 января, также помещены на карантин.
Дорога через Верхний Ларс открыта для легковых машин
Дорога к ТПП «Казбеги - Верхний Ларс» (грузино-российская граница) открыта для легковых автомобилей. Об этом сообщили в Департаменте автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии.
Из-за метели и интенсивного снегопада с пятницы движение на участке Коби-Гудаури автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс запрещено для всех видов транспорта. Сегодня утром, 2 февраля, Национальное агентство окружающей среды отменило угрозу лавиноопасности, после чего спецтехника приступила к расчистке дороги. К этому времени на участке Гудаури-Коби продолжает действовать запрет только для транспорта с прицепом и полуприцепом.
По информации Национального агентства окружающей среды, движение транспорта на участке Гудаури-Коби осуществится в непрерывном режиме, только через лавинозащитные тоннели. За соблюдением автомобилистами установленного режима следит патрульная полиция. В Департаменте автомобильных дорог отмечают, что продолжают работы по расчистке дороги. Восстановить движение большегрузов ведомство надеется в кратчайшие сроки.
Одного пассажира доставили из Тбилисского аэропорта в боксированное отделение инфекционной больницы
По информации директора Тбилисской инфекционной больницы Марины Эзугбая, сегодня, 2 февраля, в Тбилисский аэропорт рейсом Женева-Стамбул прибыла гражданка Грузии, у которой во время термоскрининга была зафиксирована повышенная температура.
По словам Эзугбая, молодая женщина работал учителем в одной из провинций Китая, примерно в 1000 км от города Ухань. Как отметила Эзугбая, выявленный факт не рассматривается в качестве возможного случая коронавируса.
При этом под наблюдением врачей в боксированном отделении инфекционной больницы остаются три пациента. Врачи говорят, что эти случаи также не рассматриваются в качестве возможного заражения коронавирусом, однако в целях превенции пациенты проходят соответствующее исследование.
По информации Общественного вещателя Грузии, анализы двоих пациентов уже отправлены в Нидерланды, ответ в Тбилиси ожидают r завтрашнему вечеру.
Франция эвакуировала из Китая еще двух граждан Грузии
Все граждане Грузии, находящиеся в Китае, были проинформированы о рисках, связанных с новым коронавирусом, а части из них предложена эвакуация. Об этом сегодня, 2 февраля, на брифинге сообщил официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди.
«На консульском учете посольства Грузии в КНР находились 188 граждан. Кроме того, были люди, не состоявшие на консульском учете. Посредством местных соцсетей, личных контактов с большинством из них была налажена коммуникация, произошла их идентификация, установлено местонахождения. Всем им предоставили информацию о существующей ситуации, рисках, дали рекомендации, предложена была помощь организационного характера», - сообщил Константиниди.
Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что подавляющее большинство граждан Грузии самостоятельно покинули территорию Китая еще в начале января. Между тем, МИД разработал план эвакуации соотечественников из города Уханя, ставшего эпицентром распространения нового коронавируса. «Мы обратились ко всем странам-партнерам, которые планировали эвакуацию своих граждан из Уханя. В конечном счете, при активном включении наших посольств в Турции и Франции, мы попросили турецкую и французскую стороны оказать помощь в эвакуации», - отметил он.
Накануне вместе с гражданами Турции из Уханя были эвакуированы трое граждан Грузии. В течение двух недель они будут оставаться в карантине в клинике Анкары. Еще двух граждан Грузии сегодня эвакуирует французская сторона. «Аналогично, они будут помещены в медицинское учреждение, пройдут карантинный период и после отправятся в Грузию», - сообщил Константиниди. Он добавил, что двое соотечественников ранее самостоятельно покинули Ухань, а еще двое отказались от эвакуации и решили остаться на территории КНР.
Израиль атаковал объекты ХАМАС после провала «сделки века»
Израильская авиация атаковала в секторе Газа военные объекты радикального движения ХАМАС. По словам военных, это было ответом на обстрел территории Израиля. Кроме того, этого на юге страны якобы, были обнаружены связки воздушных шаров со взрывчаткой.
Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после того, как президент США предложил свой план мирного урегулирования конфликта между Израилем и Палестинской автономией. Он предусматривает создание независимого палестинского государства, однако лишь на части территории Западного берега Иордана и в секторе Газа. Иерусалим при этом указан в документе неделимой столицей Израиля.
Дональд Трамп назвал свои предложения «сделкой века». Израильские власти ее поддержали, но глава Палестинской автономии заявил, что никогда не примет эти условия. По данным The Washington Post, администрация Трампа изначально была уверена, что «сделка века» не заинтересует Аббаса, а основной ее целью было стремление поддержать Израиль во время внутриполитического кризиса в стране.
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани посетит Вашингтон
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани 4-7 февраля посетит Вашингтон. По приглашению госсекретаря США Майка Помпео, Залкалиани примет участие во встрече министров иностранных дел стран-участников Коалиции за свободу вероисповедания.
В рамках визита Залкалиани проведет встречи в Государственном департаменте и Конгрессе, а также с экспертными кругами, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Смерть от коронавируса впервые зафиксировали за пределами Китая
Смерть от нового коронавируса впервые зафиксирована за пределами Китая. Речь идет о 44-летнем пациенте, умершем на Филиппинах. Об этом сообщает местное отделение Всемирной организации здравоохранения.
Общее число жертв вируса, по последним данным, уже превысило 300. Только за последние сутки в Китае скончались 45 человек, все они – жители провинции Хубэй, откуда началось распространение заболевания. Число зараженных достигло почти 15-ти тысяч. Коронавирус меньше чем за месяц распространился более чем на 20 стран мира.
В России на этой недели врачи выявили два случая заражения – в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заболевших – граждане Китая. Россия закрыла границу с Китаем, а также ограничила железнодорожное и воздушное сообщение со страной.
Как сообщают медики, новый коронавирус способен вызывать тяжелую пневмонию, против него нет специфического лечения, возможно только облегчение симптомов. Тяжелая форма болезни развивается, как правило, у пациентов с пониженным иммунитетом и пожилых людей.
Москва отказала самолету Бундесвера с гражданами, эвакуированными из Китая, сесть для дозаправки
Москва отказала в посадке немецкому самолету с гражданами Германии и других стран, эвакуированными из Китая из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр сегодня, 1 февраля. Москва сослалась на «нехватку ресурсов» в своих аэропортах, пояснила Крамп-Карренбауэр, отметив, что Минобороны и МИД ФРГ намерены в ближайшее время выяснить, были ли другие причины для отказа. Об этом сообщила «Немецкая волна».
Самолет бундесвера Airbus A310 с более чем 120 гражданами Германии и других стран на борту вылетел из Уханя во Франкфурт-на-Майне сегодня утром. По словам главы Минобороны ФРГ, Россия разрешила пролет над своей территорией и обещала разрешить посадку в одном из аэропортов для дозаправки и смены экипажа.
После оповещения экипажа об отказе в посадке, самолет направился в Хельсинки, откуда, после дозаправки, вылетел во Франкфурт-на-Майне.
По информации издания Bild am Sonntag (BamS), немецкие пилоты, которые должны были сменить коллег в Москве, прилетели в столицу России 30 января. Немецкие спецслужбы считают отказ России «надуманной отговоркой».
В интервью информагентству DPA заместитель председателя фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Йоханн Вадепуль назвал действия российских властей «недружественным актом, который не должен повториться». Отказ самолету немецких ВВС был «очевидно важнее, чем готовность помочь людям, оказавшимся в беде», поделился своим мнением представитель правящей коалиции Йоханн Вадепуль.
Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции России
Российские информационные агентства сообщили сегодня, 1 февраля, о предложении патриарха Кирилла вписать в Конституцию России упоминание о Боге. Он призвал молиться и трудиться, чтобы «и в нашем основном законе упоминался Бог. Потому что большинство российских граждан в Бога верят», – сказал Кирилл.
Он подчеркнул, что говорит не только о православных. Кирилл считает, что вера в Бога – возвышенная идея, которая формирует личную, общественную и политическую нравственность. Предстоятель РПЦ предложил начать дискуссию о необходимости такой поправки.
15 января президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил о намерении изменить Конституцию. Была создана специальная комиссия, члены которой обрабатывают предложения граждан.
Сборная Грузии по регби одержала победу над Румынией 41:13
Первый матч чемпионата Европы по регби 2020 года завершился победой сборной Грузии над командой Румынии - 41:13. Игра прошла в Тбилиси, на стадионе «Динамо арена».
Первый тайм грузинские регбисты выиграли со счетом 8:6, однако игру завершили с большим преимуществом, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
У «Объединения аэропортов Грузии» новый директор
Министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава представила Тамар Арчуадзе на пост директора «Объединения аэропортов Грузии». Как отметила Турнава, у Арчуадзе есть довольно большой опыт работы в авиационном секторе, а в последние годы она курировала эту отрасль в Грузии.
По словам Турнава, первым делом вместе с новым директором они осмотрели Тбилисский международный аэропорт. «Несколько месяцев назад я уже была в Тбилисском международном аэропорту и у меня были определенные замечания к управляющей аэропортом компании. Хочу сказать, что компания TAV Georgia учла наши замечания, ведется ремонт. Надеюсь, что процесс будет продвигаться еще быстрее», - заявила Турнава.
Одновременно министр отметила, что в настоящее время самая важная задача Арчуладзе – это своевременное завершение проекта расширения Кутаисского международного аэропорта. По словам Турнава, уже осенью там должно завершиться строительство нового терминала, который в четыре раза увеличит пропускную способность аэропорта.
В свою очередь Арчуадзе заявила, что рада присоединится в команде опытных профессионалов. «Хочу применить в работе с этой командой тот опыт и навыки, которые я накопила за последние 20 лет работы в секторе авиации. Наша главная задача – быть еще более ориентированными на пассажиров, улучшить наши сервисы и быть лучшими в регионе», - сказала Арчуадзе.
По информации агентства «Новости-Грузия», с декабря 2018 года должность директора «Объединения аэропортов Грузии» занимал Георгий Чоговадзе. До этого он руководил Национальной администрацией туризма. Как отметила Турнава, Чоговадзе продолжит работать на государственной службе, однако уже в другой сфере.
Махмут Аббас: Палестинцы разорвут все отношения с США и Израилем
Глава Палестинской автономии Махмут Аббас заявил, что его администрация разорвет все отношения, включая сотрудничество в сфере безопасности, с Израилем и США из-за несогласия с планом мирного урегулирования ближневосточного конфликта, предложенного на этой неделе президентом США Дональдом Трампом.
Выступая в Каире на заседании глав МИД стран Лиги арабских государств, Аббас сказал, что никогда не примет условия, предложенные Трампом. По словам Аббаса, он не будет вести с Израилем переговоры на основании этого плана. Палестинский лидер сказал, что не будет общаться и с Трампом.
Как руководство Палестинской автономии, так и контролирующее сектор Газа радикальное движение ХАМАС ранее отвергли мирный план. Саудовская Аравия и Египет высоко оценили усилия президента США по поискам путей выхода из конфликта и призвали обе стороны конфликта изучить предложения США, но прямо их не поддержали. Однозначно отвергли план Трампа, в частности, Иран и Сирия.
План, который Трамп назвал «сделкой века», предусматривает создание независимого Палестинского государства, однако лишь на части территории Западного берега Иордана и в секторе Газа. Согласно плану, к Израилю должна отойти долина реки Иордан, кроме того, Иерусалим должен стать единой и неделимой столицей Израиля (хотя Восточный Иерусалим упомянут и как столица Палестинского государства).
План также предусматривает выделение Палестине до 50 миллиардов долларов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал этот план. Палестинцы, однако, считают многие его положения неприемлемыми. Аббас на встрече в Каире заявил, что он «не продаст Иерусалим». На Западном берегу Иордана в пятницу прошли акции протеста.
Население Грузии призвали не поддаваться панике из-за нового короновируса
Случаев заражения новым коронавирусом в Грузии не зафиксировано, и население страны не должно поддаваться панике. Об этом говорится в заявлении Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья.
Накануне, 31 января, в грузинском сегменте Facebook стала распространяться информация о том, что в Грузии якобы зафиксированы случаи коронавируса, однако власти скрывают это. В соцсети эти публикации сопровождаются аудиозаписями, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«В социальных сетях распространяются абсолютно необоснованные, безответственные и преступные голосовые сообщения. Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья уполномочен заявить: на этом этапе в Грузии не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом нового типа и просим население не поддаваться панике», - говорится в заявлении.
Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку пневмонии, вызванную вирусом 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах. К настоящему времени число заболевших в Китае превысило 11,7 тысяч человек, зафиксированы 259 летальных исходов. На экстренном заседании 30 января ВОЗ признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
Из-за вспышки пневмонии нового типа в Грузии усилены меры безопасности. Временно приостановлены полеты из Китая. Грузия также запретила импорт животных из Китая. В аэропортах страны специалисты проверяют всех пассажиров. Минздрав также проводит информационную кампанию среди населения.
Помпео в Минске: США готовы обеспечить Белоруссию энергоресурсами
Соединенные Штаты готовы обеспечить Белоруссию энергоресурсами «на сто процентов по конкурентным ценам» – заявил госсекретарь США Майк Помпео сегодня, 1 февраля, в Минске, после переговоров с лидерами Белоруссии.
Это первый в истории визит главы внешнеполитического ведомства США в Белоруссию. Он происходит на фоне обострения отношений между Минском и Москвой из-за разногласий по вопросу интеграции, а также споров о ценах на энергоносители.
Помпео встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и главой МИД Владимиром Макеем. На пресс-конференции после переговоров госсекретарь сказал, что Белоруссия должна «самостоятельно выбрать путь развития, не поддаваясь какой-либо силе».
На встрече с Лукашенко Помпео заявил, что США поддерживают суверенитет и независимость Белоруссии. Он подчеркнул, что понимает, что у Белоруссии и России – долгая история соседских отношений. «Но мы не говорим о выборе между нами и ими (США и Россией). Мы говорим о дипломатических отношениях», – сказал госсекретарь. По словам Помпео, в ближайшее время – после долгого перерыва – США направят в Минск своего посла.
Помпео подчеркнул, что для Соединенных Штатов важна тема прав человека. Не исключено, что он встретится с представителями белорусской оппозиции.
Лукашенко в свою очередь поблагодарил Помпео за приезд, возложив вину за «недопонимание» в двусторонних отношениях на прежнюю администрацию США и отметив, что белорусские спецслужбы сотрудничают с американскими, напомнив о прежнем месте работы Помпео на должности директора ЦРУ. Лукашенко также сказал, что США и Белоруссию объединяет совместная борьба с нацизмом. Госсекретарь поблагодарил Белоруссию за вклад в борьбу с терроризмом.
По словам президента Белоруссии, «враги» перед визитом Помпео публиковали провокационные материалы и «юродствовали». Что за враги – Лукашенко не пояснил. Визит госсекретаря критиковал ряд российских СМИ.
Лукашенко, которого называли «последним диктатором Европы», пошутил: «У нас диктатура отличается тем, что все отдыхают в субботу и воскресенье, а президент работает».
- В Минск глава Госдепартамента прибыл из Киева. Помпео заверил власти Украины в поддержке независимости и территориальной целостности страны и сказал, что США продолжат оказывать Украине помощь и продолжат санкционную политику в отношении России в связи с аннексией Крыма.
- Накануне стало известно, что США – вопреки первоначальным планам – не стали вводить дополнительные ограничения на въезд граждан Белоруссии в страну. В списке остались только шесть стран, включая Киргизию, а Белоруссия из него выпала.
- В США по-прежнему действуют персональные санкции против ряда граждан Белоруссии, включая Лукашенко, в связи с нарушениями прав человека в стране. Отношения между двумя странами в последние годы, однако, улучшаются. Помпео в Минске заявил, что его визит приблизит снятие санкций.
Абхазский ЦИК зарегистрировал инициативную группу по выдвижению кандидатом в президенты Кана Кварчия
В Центральной избирательной комиссии самопровозглашенной республики Абхазия прошла регистрация инициативной группы граждан по выдвижению кандидатом в президенты Кана Кварчия.
Согласно принятому Центральной избирательной комиссией календарному плану основных мероприятий по подготовке и проведению президентских выборов, выдвижение кандидатов в президенты и регистрация инициативных групп и партий началась с 22 января. Регистрация продлится до 11 февраля 2020 года. Досрочные выборы намечены на 22 марта, сообщает информагентство «Апсныпресс».
Давид Залкалиани поблагодарил Турцию за эвакуацию граждан Грузии из Китая
«Я хотел бы поблагодарить Турцию за рейс, запланированный для эвакуации граждан Грузии из Уханя. Такое выражение поддержки еще раз подтверждает тесное партнерство и солидарность между двумя странами», - написал министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани на своей личной странице в социальной сети.
Залкалиани также выразил солидарность Китаю в борьбе с коронавирусом. «В связи со вспышкой эпидемии коронавируса мы хотим, чтобы Китай знал, что Грузия стоит рядом с ним, и будет продолжать сотрудничать с ним, чтобы остановить распространение смертельного вируса. Это время поддержки и солидарности», - написал Залкалиани.
Майк Помпео встретился в Минске с Александром Лукашенко
Госсекретарь США Майк Помпео сегодня, 1 февраля, прибыл в Минск, где встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Это первый в истории визит главы внешнеполитического ведомства США в Белоруссию. Он происходит на фоне обострения отношений между Минском и Москвой из-за разногласий по вопросу интеграции, а также споров о ценах на энергоносители.
На встрече с Лукашенко Помпео заявил, что США поддерживают суверенитет и независимость Белоруссии. Он подчеркнул, что понимает, что у Белоруссии и России - долгая история соседских отношений. «Но мы не говорим о выборе между нами и ими (США и Россией). Мы говорим о дипломатических отношениях», - сказал госсекретарь. По словам Помпео, в ближайшее время - после долгого перерыва - США направят в Минск своего посла.
Помпео подчеркнул, что для Соединенных Штатов важна тема прав человека. Не исключено, что он встретится с представителями белорусской оппозиции.
Лукашенко в свою очередь поблагодарил Помпео за приезд, возложив вину за «недопонимания» в двусторонних отношениях на прежнюю администрацию США и отметив, что белорусские спецслужбы сотрудничают с американскими, напомнив о прежнем месте работы Помпео на должности директора ЦРУ. Лукашенко также сказал, что США и Белоруссию объединяет совместная борьба с нацизмом. Госсекретарь поблагодарил Белоруссию за вклад в борьбу с терроризмом.
По словам президента Белоруссии, «враги» перед визитом Помпео публиковали провокационные материалы и «юродствовали». Что за враги - Лукашенко не пояснил. Визит госсекретаря критиковал ряд российских СМИ.
- В Минск глава Госдепартамента прибыл из Киева. Помпео заверил власти Украины в поддержке независимости и территориальной целостности страны и сказал, что США продолжат оказывать Украине помощь и продолжат санкционную политику в отношении России в связи с аннексией Крыма.
- Накануне стало известно, что США - вопреки первоначальным планам - не стали вводить дополнительные ограничения на въезд граждан Белоруссии в страну. В списке остались только шесть стран, включая Киргизию, а Белоруссия из него выпала.
- В США по-прежнему действуют персональные санкции против ряда граждан Белоруссии, включая Лукашенко, в связи с нарушениями прав человека в стране. Отношения между двумя странами в последние годы, однако, улучшаются.
Голосование по импичменту Трампа в Сенате пройдет 5 февраля
Сенат США проголосует по вопросу об отстранении президента Дональда Трампа от должности в среду, 5 февраля. Такое решение было принято после того, как накануне, 31 января, на процессе об импичменте Трампа Сенат отверг предложение стороны обвинения о вызове дополнительных свидетелей.
Республиканцам – именно от этой партии Трамп был избран президентом – удалось заблокировать предложение демократов о вызове свидетелей, одним из наиболее важных из которых называют бывшего советника президента по национальной безопасности Джона Болтона.
Демократам для вызова свидетелей был необходим голос 51 сенатора, но у них только 47 сенаторов. Они рассчитывали на голоса четырех умеренных республиканцев, но только двое из них, Митт Ромни, давний оппонент Трампа, и Сьюзен Коллинз поддержали вызов свидетелей. В результате голосование завершилось со счётом 49:51.
В Палате представителей Трампу вынесли импичмент по двум обвинениям - в злоупотреблении властью и в воспрепятствовании расследованию Конгресса. Ожидается, что большинство сенаторов выскажется против отстранения президента от должности, отвергнув обвинения, выдвинутые против президента. Предположительно, за оправдание Трампа выскажутся все республиканцы, не исключено, что вторую статью импичмента - о воспрепятствовании расследованию Конгресса - отвергнут и несколько демократов.
Ожидалось, что голосование по вопросу об отстранении от должности могло пройти еще сегодня. Однако Сенат - с согласия Трампа - перенес его на среду, чтобы дать возможность сенаторам выступить в заключительных дебатах, которые начнутся 3 февраля. Кроме того, 3 февраля пройдут предварительные выборы - кокусы - в Айове, в которых участвуют несколько сенаторов-демократов. А 4 февраля Трамп выступает в Конгрессе с посланием о положении дел в стране.
- Ранее в ходе процесса обе стороны представили свои аргументы. Конгрессмены-демократы пытались убедить Сенат, что заморозка Трампом помощи Украине летом прошлого года была давлением на власти этой страны с целью добиться от них расследования против бывшего вице-президента США и возможного соперника Трампа на выборах президента Джо Байдена. Тем самым, по их мнению, Трамп нарушил свою присягу и злоупотребил полномочиями.
- Юристы президента привели различные аргументы в его защиту. Они говорили, в частности, что Трамп имел полное право просить Украину проверить подозрения в коррупции в отношении Байдена, обвиняли демократов в стремлении поставить под сомнение итоги президентских выборов 2016 года, а также утверждали, что, даже если действия Трампа не были правильными, они не были преступными – а импичмент по Конституции предусмотрен только за преступления. Специалисты по конституционному праву разошлись в оценках последнего аргумента.
- Вопрос о вызове свидетелей зазвучал с новой силой после того, как New York Times сообщила, что Болтон в своих пока не опубликованных мемуарах писал, что Трамп лично увязывал заморозку помощи Украине и расследование против Байдена. Трамп и большинство республиканцев, однако, подвергли утверждения Болтона сомнению. Обсуждался вариант, что демократы вызовут Болтона, а республиканцы – свидетеля по своему выбору, например Джо Байдена или его сына. Однако и о нем стороны не договорились.
На два месяца приостановлен свободный въезд в Армению для граждан Китая
С 1 февраля по 31 марта этого года временно приостанавливается свободный режим въезда в Армению для граждан Китая. Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер Тигран Авинян.
Как отметил Авинян, данное решение принято с учетом эпидемиологической ситуации, обусловленной распространением коронавируса в Китае.
Всемирная организация здравоохранения объявила международный режим чрезвычайного положения из-за распространения нового типа коронавируса за пределами Китая. По последним данным, число смертей от вируса достигло 213, число инфицированных приближается к 10 тысячам.
19 января в Армении вступило в силу соглашение об отмене визового режима с Китаем, которое правительство одобрило в мае прошлого года, а парламент единогласно ратифицировал в декабре прошлого года, сообщает Радио Азатутюн.
Транскам закрыт для всех видов транспорта из-за снегопада и схода лавин
«В связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда на Транскавказской автомагистрали запрещено движение для всех видов автотранспортных средств», - сообщает пресс-служба МЧС самопровозглашенной республики Южная Осетия.
«Запрет на проезд введен с 8:30 1 февраля в обоих направлениях до особого распоряжения. В горах продолжается сильный снегопад, на северном портале Рукского тоннеля сошли лавины», - сказал собеседник агентства.
На Транскаме вторые сутки продолжается сильный снегопад. Из-за этого видимость практически нулевая и оценить полностью объем и количество сошедших лавин специалистам сложно. Ближайший прогноз тоже неутешительный. Такая погода продолжится, по меньшей мере, до конца суток, передает информагентство «Рес».
По данным МЧС Северной Осетии, высота снежного покрова на склонах свыше 70 см. За ночь сошло пять лавин с частичным перекрытием. Лавины продолжают сходить. Будет произведена разведка обстановки. По ее результатам будут приниматься решения по отстрелу лавинных очагов», - говорится в сообщении ведомства.
Лаша Талахадзе завоевал на Кубке мира в Риме три золотые медали
На Кубке мира по тяжелой атлетике грузинский спортсмен Лаша Талахадзе с большим преимуществом превзошел соперников. На соревнованиях в Италии Лаша Талахадзе (+109 кг) взял в рывке 200/210/215 кг и занял первое место.
По информации sportall.ge, грузинский тяжелоатлет занял верхнюю ступеньку и в толчке, взяв 235/245/255 кг. Талахадзе оказался сильнейшим и по результатам двоеборья – он взял 470 кг.
В сумме сборная Грузии завоевала 11 медалей: 3 золотые у Талахадзе, 3 золотые медали завоевал Антон Плесной, 3 серебряные – Шота Мишвеладзе, 2 бронзовые – Гога Чхеидзе.
По данным «Черноморэнрего», начато снабжение Абхазии электроэнергией из России
По данным РУП «Черноморэнрего», на территории Абхазии сняты ограничения подачи электроэнергии. На странице компании в Facebook отмечается, что «в ночь на 1 февраля, с 02.00 часов в Абхазию был осуществлен переток электроэнергии из Российской Федерации».
По данным СМИ самопровозглашенной республики, энергокризис начался после того, как уровень воды в Джварском водохранилище опустился до 439.13 метров. «Если уровень воды упадет до 420 метров, ИнгурГЭС остановит работу», - пишут СМИ.
По данным «ИнтерпрессНьюс», накануне, 31 января, ООО «Ингури ГЭС» распространило заявление, в котором отмечалось, что уровень воды в водохранилище ГЭС составляет 439 метров. Соответственно, с учетом оставшихся ресурсов и притоком реки, «Ингури ГЭС» и «Варднил ГЭС» не могут обеспечивать энергоснабжение Абхазии в полном объеме.
Великобритания покинула Европейский союз
Великобритания покинула Европейский Союз.
Брекзит, за который летом 2016 года проголосовало большинство участников референдума в Британии, стал реальностью в 23 часа по Гринвичу 31 января 2020 года (в Москве - 2 часа ночи 1 февраля).
Великобритания стала первым государством в истории, покинувшим Евросоюз. Это объединение теперь насчитывает 27 стран, а не 28.
Лидеры Британии и ЕС о Брекзите
Общественное мнение в Британии по-прежнему разделено по вопросу о Брекзите. В Лондоне и других городах в пятницу прошли публичные мероприятия, на которых сторонники выхода из ЕС выражали радость, а противники - разочарование в связи с Брекзитом.
Премьер-министр Борис Джонсон назвал сегодняшний день "началом новой эры" и пообещал объединить нацию, отметив, что свершившийся факт выхода Британии из ЕС должен подвести черту под многочисленными спорами.
Руководство Евросоюза накануне, 31 января, заявило, что будет стремиться найти новые пути сотрудничества с Британией «как с союзником, партнером и другом». Президент Франции Эммануэдь Макрон назвал 31 января грустным днем, отметив, что Брекзит должен стать важным сигналом для Евросоюза, который, по его мнению, должен провести реформы, чтобы сохранить единство. Грустным днем назвали день Брекзита и бывшие премьеры Британии Дэвид Кэмерон и Тони Блэр, отметив, что теперь надо смириться со случившимся и думать о будущем. Госсекретарь США Майк Помпео в свою очередь заявил, что Брекзит стал отражением желания британцев самостоятельно принимать решения, и пожелал им удачи.
Прошлое и будущее Брекзита
- С момента референдума о Брекзите, результаты которого удивили многих наблюдателей, прошло три с половиной года. Большую часть этого времени шли переговоры между Британией и ЕС об условиях Брекзита. Соглашение, которое заключила с Брюсселем бывший британский премьер Тереза Мэй, несколько раз отверг парламент. Дату Брекзита пришлось трижды переносить. Пришедший Мэй на смену Борис Джонсон смог убедить руководство ЕС несколько изменить соглашение, а затем добился досрочных выборов в британский парламент и во главе консерваторов одержал на них победу. Новый состав парламента ратифицировал договор о выходе из ЕС.
- Теперь наступил переходный период, который должен завершиться 31 декабря нынешнего года. В течение этого времени отношения между Британией и ЕС в целом регулируются прежними правилами. К концу года, однако, им необходимо будет договориться о новом торговом соглашении и о других вопросах - иначе произойдет то, что оппоненты Джонсона называют «жестким Брекзитом», и множество связей между Британией и континентом окажутся разорванными.
Анатолий Бибилов встретился с фермерами республики
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов провел встречу с фермерами, получившими в 2011 году в качестве товарного кредита свыше 900 голов крупного рогатого скота калмыцкой породы. Как сообщает пресс-служба президента, во встрече также принял участие министр сельского хозяйства Лев Пухаев.
Как сообщает информагентство «Рес», 7 ноября 2018 года состоялась аналогичная встреча, где фермеры рассказали президенту о проблемах, с которыми им пришлось столкнуться, начиная с перевозки поголовья и заканчивая судебными разбирательствами. По их словам, практически сразу после выдачи среди поголовья был значительный падеж, кроме того, в трехлетних договорах о пользовании КРС был указан существенно завышенный вес животных.
Тогда Анатолий Бибилов поручил ответственным лицам проработать вопрос и найти наиболее безболезненный выход из ситуации. Были списаны пени по просроченным кредитам. Однако фермерам, по их словам, требуются большие послабления от государства. На сегодняшней встрече президент заверил обманутых фермеров, что правительство пойдет им навстречу, однако нельзя рассчитывать на то, что кредиты будут списаны.
Он отметил, что сегодня нужно заключить новые договоры, отозвав иски против фермеров из судов, и обязать их выплатить кредиты, взяв за основу тот живой вес крупного рогатого скота, который предприниматели получили 9 лет назад. Соответствующие поручения Анатолий Бибилов дал министру сельского хозяйства: «Заключите с каждым фермером индивидуальный договор и в зависимости от размера кредита определите, какую сумму он будет выплачивать за месяц».
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