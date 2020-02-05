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Депутат парламента Грузии сравнил «Национальное движение» с китайским коронавирусом
Депутат от правящей партии Нукри Кантария сравнил оппозиционную партию «Национальное движение» с китайским коронавирусом. На заседании парламента Кантария обратился к министру здравоохранения Грузии Екатерине Тикарадзе.
«Спасибо вам и всем представителям сферы здравоохранения, кто стоит на страже наших границ и не пускает в страну эту беду – коронавирус. Если мы добьёмся того, чтобы эта чума не пересекла наши границы, это будет величайшей победой. Но есть у нас и другой вирус, который иногда стоит у дверей парламента. Это – политический вирус и «национальная» эпидемия. Но ареал его распространения не так велик. Кто должен был им заразиться – уже заразился. Ваша деятельность должна способствовать уменьшению этого вируса», - отметил Кантария.
На заседании парламента сегодня также обсудили реформы в сфере здравоохранения и проблемы в социальной политике.
Другие новости дня
В Туркмении чиновников старше 40 обязали стать седыми, как президент
Мужчин-чиновников лепабского региона на востоке Туркменистана старше 40 лет обязали ходить с седыми волосами, сообщил корреспондент региональной службы Радио Свобода. Таким образом госслужащие должны уподобиться президенту страны Гурбангулы Бердымухамедову, который стал появляться на публике с сединой в августе 2018 года.
С первого февраля чиновникам, сотрудникам школ и больниц запрещено подкрашивать волосы, — утверждает Туркменская служба РС. — Тем, у кого сохранился естественный цвет волос, нужно подкрасить их в седину. В случае, если президент, носящий официальный титул Твердыни, опоры и надежды, посетит регион с визитом, допускаться к нему будут в основном седые чиновники, — передаёт издание со ссылкой на два источника.
В январе 2019 года государственные учреждения Туркмении, в том числе школы, обязали закупить новые портреты Бердымухамедова. На них он изображён с сединой, в то время как раньше на официальных портретах глава государства был с чёрными волосами. До получения этого поста в 2007 году он тоже ходил с сединой. Пока он её скрывал, руководство требовало от лепабских бюджетников делать так же, — передаёт Туркменская служба.
Издание отмечает, что не смогло получить официальные комментарии по этой теме.
Тамар Гигаури, пострадавшей в ноябре прошлого года при падении в колодец, позволили выехать из Ахалгори
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия позволили выехать из Ахалгори Тамар Гигаури, пострадавшей в ноябре прошлого года при падении в колодец.
67-летняя женщина тогда получила тяжелые травмы, но из-за закрытия пропускного пункта её не выпустили на лечение в грузинскую клинику. Разрешение покинуть Ахалгори Гигаури получила только вчера.
В настоящее время она уже находится у родственников в посёлке Церовани - на территории, подконтрольной властям Грузии. Гигаури проведут медицинское обследование.
24 января пенсионерам из Ахалгори без югоосетинского и российского гражданства впервые с сентября прошлого года дали возможность выехать из района. Пункт пропуска открыт до 6 февраля.
«Грузинская мечта» рассчитывает получить до 60 процентов голосов на выборах
В партии «Грузинская мечта» заявляют, что могут получить до 60 процентов голосов избирателей на парламентских выборах 2020 года.
«У нас есть ресурс, чтобы достичь показателя в 60 процентов. Конечно, всё зависит от нашей работы с избирателями. Настрой общества в нашу пользу», - заявил экс-спикер парламента, депутат Ираклий Кобахидзе.
С ним согласен и глава парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.
«Мы рассчитываем, что наш результат составит от 50 до 60 процентов. Думаю, это – не утопия, это реальность», - отметил депутат.
На выборах в 2016-м «Грузинская мечта» получила 48,67% голосов избирателей.
Двое рабочих упали со стройки в Тбилиси, один из них погиб
Двое рабочих упали со стройки в Тбилиси. Один погиб, другой доставлен в больницу. Инцидент произошел недалеко от станции метро «Гоциридзе».
Во информации МВД Грузии, ведется расследование по статье 240 уголовного кодекса – нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия.
Кадыров назначил главой Минобразования Чечни своего двоюродного брата
Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил министром образования и науки региона двоюродного брата Идриса Байсултанова. Ранее он занимал пост замруководителя администрации главы республики.
Кадыров подчеркнул, что новоиспеченный министр шесть лет руководил медицинским институтом местного госуниверситета.
Добавим, что министр приходится родным братом Одесу Байсултанову, замглавы упраздненного Минкавказа.
В абхазском Нацбанке прокомментировали «дело 730 миллионов»
Национальный банк самопровозглашенной республики Абхазия прокомментировал проверку генпрокуратуры по делу о мошенничестве в «Сбербанке Абхазии».
В пресс-релизе указано, что «с начала 2000-х годов систематически совершались операции на общую сумму более 700 млн. рублей, имеющие признаки мошеннических и недобросовестных действий».
Как говорится в сообщении, речь идёт об использованием токсичных (отсутствующих) средств на притворно открытых корреспондентских счетах за пределами Абхазии.
«Как известно, многие годы в Сбербанке Абхазии были серьезные финансовые проблемы, связанные с неэффективным управлением. За период руководства Сбербанком Абхазии Бганба Т.С. проводились рискованные банковские операции, неэффективная кредитная политика, что привело к накоплению значительных убытков. В результате этого банк столкнулся с колоссальным дефицитом денежных средств, приведшем к систематическим задержкам выплат социального характера, в том числе пенсий, несвоевременному исполнению платежей клиентов с задержками в несколько месяцев, а также к регулярному отсутствию денежных средств в большинстве банкоматов Сбербанка Абхазии. В целях улучшения ситуации в Сбербанке Абхазии, Банком Абхазии периодически направлялись предписания на устранение нарушений в текущей деятельности банка. Но, несмотря на это, руководством Сбербанка Абхазии, в лице Бганба Т.С. не предпринимались соответствующие меры, а финансовое состояние банка продолжало ухудшаться», - говорится в сообщении.
В Нацбанке напоминают, что 13 ноября 2017 в проблемном банке была введена временная администрация сроком на 6 месяцев, а в декабре 2017 года Тимур Бганба был освобожден от занимаемой должности Председателя Правления Сбербанка Абхазии.
«В течение шести месяцев временная администрация в составе 17 ведущих специалистов Банка Абхазии проводила работу направленную, с одной стороны,на предотвращение банкротства Сбербанка Абхазии и его финансовое оздоровление, а, с другой стороны, проводило ревизию финансово-хозяйственной деятельности банка. В результате было выявлено, что с начала 2000-х годов систематически совершались операции на общую сумму более 700 млн. рублей, имеющие признаки мошеннических и недобросовестных действий, в том числе связанные с использованием токсичных (отсутствующих) средств на притворно открытых корреспондентских счетах за пределами Абхазии. Не дожидаясь окончания работы временной администрации, Банк Абхазии 4 апреля 2018 года (исх. 17001-4/16) направил все собранные материалы в Генеральную Прокуратуру Республики Абхазия. В мае 2018 года работа временной администрации была завершена, но, несмотря на это, все основные направления деятельности Сбербанка продолжают курироваться Банком Абхазии», - сказано в заявлении Национального банка.
Абхазская прокуратура опубликовала информацию о проверке 3 февраля. В ней говорится, что по факту хищения денежных средств в ведомство 17 января обратился руководитель «Сбербанка Абхазии»
«Проведенной внутренней проверкой Сбербанка Абхазии (ОАО) установлено, что за 2017 год в результате мошеннических действий общая сумма средств, выведенная различными способами - наличными через кассу банка, а также через безналичные переводы как внутри РА, так и за ее пределами, составила в рублевом эквиваленте на сумму 729 миллионов 479 тысяч рублей. В настоящее время следственным управлением Генеральной прокуратуры РА проводится комплекс процессуальных мероприятий по проверке доводов, изложенных в обращении Банка, и установлению круга должностных лиц, возможно причастных к совершению вышеуказанных действий. По результатам проверки сообщения о преступлении будет принято процессуальное решение в соответствии со статьей 144 УПК РА.», - заявили в следственном ведомстве.
Вслед за главой МИД, в США отправился спикер парламента Грузии
Вслед за главой МИД Давидом Залкалиани, в США отправился спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе. В состав парламентской делегации входят заместитель председателя парламента Каха Кучава и глава кабинета спикера Николоз Самхарадзе.
Как сообщает пресс-служба парламента, Талаквадзе в рамках визита примет участие в ежегодном собрании, организованном президентом США - National Prayer Breakfast. В ходе визита спикер парламента проведет встречи на высоком уровне в Конгрессе и Сенате США.
Также состоятся встречи с помощником госсекретаря Филиппом Рикером, помощником администратора Агентства США по международному развитию (USAID) Броком Биерманом, исполнительным директором Trammo Inc. Эдуардом Вайнером и американскими экспертами.
Председатель парламента также встретится со студентами Международной школы Баксвуд и посетит Академию грузинского наследия Вашингтона. Визит завершится 10 февраля.
Эксперты связывают визиты представителей властей Грузии в Вашингтон с критикой американских политиков.
Глава МИД Грузии Давид Залкалиани уже провёл в Вашингтоне ряд встреч, в том числе с главой комитета по международным отношениям сената США, республиканцем Джимом Ришем и лидером подкомитета по европейской и региональной безопасности, демократом Джинн Шейхин.
Оппозиция устроила «коридор позора» депутатам правящей партии Грузии
Оппозиционные партии и гражданские активисты проводят акцию у здания парламента Грузии. Участники акции устроили «коридор позора» для депутатов правящей партии.
Требование оппозиции неизменно – переход на пропорциональную избирательную систему на выборах 2020 года.
Большая часть депутатов «Грузинской мечты» уже находится в здании законодательного органа, где с утра проходит заседание парламентского большинства. Сегодня в парламенте также выступит министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе. Оппозиция заседания бойкотирует.
ЕНП призывает Грузию провести избирательную реформу и прекратить гонение лидеров оппозиции
«Европейская народная партия» (ЕНП) призывает грузинские власти провести избирательную реформу и прекратить гонения лидеров оппозиции. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам политической Ассамблеи партии.
«Европейская народная партия продолжает активно поддерживать демократию в Грузии, но глубоко разочарована дефицитом политической воли правящей партии решить политический кризис в стране. ЕНП призывает власти учесть требования граждан Грузии, гражданского общества, оппозиции и друзей Грузии. ЕНП поддерживает переговоры по избирательной реформе между правительством и оппозицией, которые проходят при содействии международного сообщества, и призывает правящее большинство Грузии до выборов 2020 года перейти на избирательную систему, которая обеспечит доверие всех игроков и максимальную пропорциональность представительства в парламенте. ЕНП призывает правительство Грузии воздержаться от попыток использовать правовую систему против политических оппонентов, и прекратить гонения лидеров оппозиции. У Грузии – огромный потенциял. В интересах как самой страны, так и ЕС, чтобы демократические достижения страны не пошли вспять», - говорится в заявлении.
Европейская народная партия (European People’s Party, EPP) одна из крупнейших партий Европы, представленная во всех политических институтах Европейского союза, а также в Совете Европы. Её лидер – бывший председатель Европейского Совета Дональд Туск. В Грузии партнёрами партии являются оппозиционные силы - «Национальное движение» и «Европейская Грузия».
Сенатор Риш: Нам дали гарантии, что ситуация изменится
Американские сенаторы получили гарантии от министра иностранных дел Грузии, что ситуация в стране изменится. Об этом глава комитета по международным отношениям, республиканец Джим Риш заявил в интервью «Голосу Америки» после встречи с Давидом Залкалиани.
«Грузия – прекрасная страна. Мы хотим, чтобы она была успешной. Я был в Грузии в 2012 году, в качестве официального наблюдателя от США. Мы были впечатлены тем, как прошли выборы. Мы верили в то, что правительство проведёт реформы, необходимые для демократического правления и реформы, которые пользуются поддержкой народа. Но некоторые шаги беспокоят нас. У нас была хорошая встреча, на которой мы обсудили эти вопросы. Нам дали гарантии, что ситуация изменится. Мы продолжим наблюдать за процессами. Уверен, что жители Грузии хотят жить в свободной и экономически развитой стране. В этом стремлении мы окажем им поддержку», - заявил сенатор.
Риш говорит, что одной из тем обсуждения были предстоящие парламентские выборы в Грузии.
«Мы поговорили о выборах, которые состоятся в октябре 2020 года. Народ Грузии зафиксирует свою позицию. В 2012-м, когда я был в Грузии, все думали, что выиграет Саакашвили, но выиграл Иванишвили. Грузинский народ сам принимает решение и не сомневаюсь, что он пристальнее нас наблюдает за всем происходящим», - заявил Риш.
Лидер подкомитета по европейской и региональной безопасности, демократ Джинн Шейхин надеется, что у США будет возможность продолжать поддержку Грузии.
«Мы поддерживаем Грузию и уважаем стремление грузинского народа к НАТО и евроатлантическому партнёрству. Хотим поддержать этот курс и надеемся, что у нас будет возможность сделать это», - заявила сенатор в интервью «Голосу Америки».
Американские сенаторы Джим Риш и Джинн Шейхин были в числе американских политиков, обратившихся к премьер-министру Грузии Георгию Гахария с критическими письмами. Они обеспокоены процессами, произошедшими в стране за последние месяцы и считают, что они ослабили демократию в Грузии. Политики делают акцент на провал реформы по переходу на пропорциональную избирательную систему.
Американские сенаторы вновь призвали Грузию усилить демократические реформы
Глава комитета по международным отношениям сената США, республиканец Джим Риш и лидер подкомитета по европейской и региональной безопасности, демократ Джинн Шейхин встретились в Вашингтоне с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани.
Как и в письме, адресованном премьер-министру Грузии, Риш и Шейхин призвали Залкалиани укрепить демократию в стране. Сенатор Риш назвал встречу продуктивной.
«После нашего недавнего письма премьер-министру Гахария, мы вновь озвучили наше беспокойство относительно ослабления демократии и системы управления. Мы также обсудили ситуацию в Абхазии и Южной Осетии – незаконно оккупированных Россией после 2008 года территориях. Российская Федерация продолжает устанавливать ограждения в Грузии, каждый раз аннексируя новые, небольшие территории. США продолжают поддерживать преобразования в Грузии на пути к демократии, но мы должны видеть улучшения. Мы не просим Грузию быть идеальной, но правительство должно показать, что серьёзно относится к своим демократическим устремлениям», - заявил Риш после встречи.
В заявлении сенатора Шейхина указывается реформа избирательной системы и вопрос независимости судебной системы.
«Я была рада встретиться с министром иностранных дел Давидом Залкалиани и обсудить с ним несколько вопросов, связанных с сотрудничеством наших стран. Особенно это касалось обязательств Грузии по вопросам демократии и системы управления. Сенатор Риш и я, от имени двух партий, давно поддерживаем мирные преобразования в Грузии на пути к демократии. В 2012-м мы участвовали в исторических для страны выборах в качестве международных наблюдателей и были воодушевлены их прогрессом. Как я уже говорил, демократия - это долгосрочное усилие, а Грузия при этом сталкивается с огромными проблемами со стороны России. Я вновь и вновь буду призывать премьер-министра Гахария и правительство Грузии укреплять демократические институты, поддерживать независимость судебной системы, достигнуть прогресса по обещанной избирательной реформе и уважать деятельность гражданского общества», - отметила Шейхин.
Президент Трамп: в Америку вернулось процветание
Во вторник вечером президент США Дональд Трамп выступил на совместном заседании обеих палат Конгресса с ежегодным докладом о положении страны.
Доклад, сделанный за девять месяцев до президентских выборов, прозвучал как предвыборное выступление президента, содержавшее отчет о достижениях и прямую критику в адрес оппонентов. По слова президента Трампа, три года его президентства вернули Соединенным Штатам процветание. Президент назвал уменьшение регулирования экономики, снижение налогов и заключение новых торговых договоров главными причинами устойчивого экономического роста последних лет. За три года было создано 7 миллионов новых рабочих мест, безработица снизилась до нижайшего за 50 лет уровня. Рекордно низкая безработица и рекордно высокая занятость зафиксирована среди афроамериканцев. Резко снизился уровень бедности. США превратились в крупнейшего в мире самодостаточного производителя энергоресурсов. При этом президент Трамп сделал акцент на том, что всего этого удалось добиться, благодаря тому, что он перечеркнул политику администрации своего предшественника демократа Барака Обамы.
Во время речи президент вступил в почти откровенную полемику с оппонентами из Демократической партии по самым разным вопросам. Заявив о том, что он свернул политику расширения связей с Кубой, президент Трамп объявил, что США возобновили поддержку демократических сил в Латинской Америке. Он назвал руководителя Венесуэлы Николаса Мадуро тираном и диктатором и обратился к главе венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо, который находился в зале во время выступления Дональда Трампа, как законно признанному президенту Венесуэлы: "Передайте венесуэльцам, что американцы едины в поддержке их борьбы за свободу. Социализм уничтожает народы".
Оппонируя демократам, требующим дополнительных средств на государственные школы, Дональд Трамп призвал Конгресс выделить деньги на программу помощи родителям, которые хотят отправить детей в частные школы. "Родители не должны быть вынуждены посылать своих детей в недееспособные государственные школы", - заявляет президент. Объявив об успехах попыток прервать поток нелегальной миграции в США, Дональд Трамп обвинил демократов в поддержке нелегалов, которых некоторые штаты и города не выдают по требованию федеральной иммиграционной службы и предоставляют бесплатное медицинское обслуживание за счет американских налогоплательщиков.
Президент подчеркнул ставку на укрепление обороноспособности страны, значительное увеличение оборонного бюджета. Он заявил о необходимости закончить американское военное присутствие в Афганистане.
Говоря о планах, президент заявил о намерении бросить значительные средства на обновление инфраструктуры страны, на организацию полетов на Луну и Марс и на окончательную победу над эпидемией СПИДА, которая, по его словам, может быть достигнута к концу десятилетия.
Наблюдатели отметили заметное различие реакции аудитории в зале на предложения президента. Законодатели-демократы почти не аплодировали президенту. А некоторые из его заявлений были встречены гулом негодования с их стороны. Президент ничего не сказал о процессе импичмента, который должен завершиться в среду голосованием в Сенате. Репортеры заметили, что перед началом выступления он не подал руку спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая инициировала процесс импичмента. Сразу после завершения выступления, Пелоси, занимавшая вместе с вице-президентом Майком Пенсом одно из двух председательских кресел, разорвала текст выступления президента Трампа.
На дороге Степанцминда-Коби в результате схода лавины погиб один человек
Один человек погиб из-за транспортного происшествия в Казбегском районе на дороге Степанцминда-Коби после схода снежной лавины. Как сообщили сегодня, 4 февраля,в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, лавина столкнула автомобиль в ущелье.
«После схода лавины один автомобиль свалился в ущелье. В машине находились трое граждан. Одну женщину вытащили в целости и сохранности. Другой пассажир получил повреждения, и чтобы его поднять в настоящее время проводится спасательная операция. Также есть один погибший», – сообщают в службе управления ЧС.
С сегодняшнего дня мигрантам запрещен въезд в Абхазию
По поручению исполняющего обязанности президента самопровозглашенной республики Абхазия Валерия Бганба, на межведомственном оперативном совещании представители Министерства просвещения, МЧС, СГБ и Миграционной службы обсудили ситуацию по заболеваемости сезонным гриппом и ОРВИ, а также ограничительные меры для недопущения коронавируса в республику.
Главный санитарный врач Людмила Скорик информировала об итогах совещания, сообщает информагентство «Апсныпресс». «Было решено с 4 февраля ввести карантин на погранпостах «Псоу» и «Ингур» и запретить въезд мигрантам и лицам, приравненным к ним, в страну. Решение было принято, чтобы защитить население от коронавируса в Абхазии», - сообщила она.
Главный врач Республиканской детской больницы Минздравсоцобеспечения Игорь Джопуа сообщил статистику заболеваемости: «С 1 января насчитывается 1765 заболевших ОРЗ детей, из них подтвержденных случаев гриппа – 10,7 из них – группы «А» и 3 – группы «В». Были госпитализированы в течение месяца 92 ребенка, на сегодняшний день в стационаре находятся 22 человека. К большому счастью, эти заболевания протекают без видимых осложнений. Дети, которые были госпитализированы на 2-3 суток, отпускаются домой и дальше долечиваются в амбулаторном режиме. Если говорить о статистике, есть небольшой рост: в прошлом году в такое же время было примерно 1300 заболевших детей».
В Иране в скором времени будет казнен «шпион ЦРУ»
В Иране в ближайшее время будет казнен человек, приговоренный к смертной казни - он был обвинен в работе на ЦРУ, в частности, в попытке передать информацию об иранской ядерной программе. Об этом во вторник сообщило иранское информационное агентство Fars со ссылкой на иранские власти.
«Амир Рахимпур, который был шпионом ЦРУ, получил от ЦРУ большую сумму денег и пытался представить часть ядерной информации Ирана американскому Центральному разведывательному управлению, был осужден и приговорен к смертной казни. Верховный суд Ирана оставил в силе данный приговор, и в ближайшее время приговор Рахимпуру будет приведен в исполнение», – сообщил представитель судебных властей Ирана.
Агентство Fars также сообщило о приговорах двум лицам, работавшим в благотворительных организациях. Один человек осужден на 10 лет тюрьмы за шпионаж, другой на пять лет - за действия, направленные на подрыв национальной безопасности.
Подробностей относительно гражданства осужденных лиц, работавших на благотворительные организации, агентство не сообщило. Иран не признает двойного гражданства, и судебные власти страны рассматривают лиц с двойным гражданством как иранских граждан.
В 2019 году Иран объявил о ликвидации американской разведывательной сети в составе 17 человек. Было объявлено,что некоторые из них были приговорены к смертной казни
Глава МИД Турции: Сирия должна прекратить агрессивные действия
Россия должна воспользоваться своим влиянием на сирийское правительство, чтобы не допускать в дальнейшем ударов, подобных нанесенному накануне, 3 февраля, в провинции Идлиб. Тогда были убиты несколько турецких и сирийских солдат. С таким заявлением выступил во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. «Сирийский режим должен незамедлительно прекратить свои агрессивные действия – именно это я высказал Сергею Лаврову», – сообщил Чавушоглу турецким журналистам в Анкаре о телефонном разговоре с главой российского МИДа.
Семеро турецких солдат и один мирный житель были убиты в понедельник сирийской армией при обстреле укрепленного повстанческого гарнизона в провинции Идлиб, сообщило агентство DPA. Сирийское правительство не стало подтверждать потери.
«Эскалация боевых действий в Идлибе – это серьезная проверка прочности военных связей между Россией и Турцией», - заявил председатель комитета Госдумы по международным отношениям Константин Косачев.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил сегодня, что к настоящему времени турецкая сторона не смогла выполнить обязательства, которые были призваны, как выразился министр, «разрешить проблему Идлиба в корне». Лавром ответил на вопросы «Российской газеты», которые опубликованы во вторник на официальном сайте МИД России.
Турция и Россия, союзник сирийского президента Башара Асада, в 2017 году достигли соглашения о деэскалации в провинции Идлиб. Однако, как отмечает Би-би-си, условия этого соглашения неоднократно нарушались.
Handelsblatt: возможны новые санкции США против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты могут ввести дополнительные санкции против газопровода «Северный поток – 2» в том случае, если его сооружение, прерванное в декабре прошлого года из-за угрозы американских санкций, возобновится.
Об этом пишет сегодня, 4 февраля, германская газета Handelsblatt со ссылкой на дипломатические источники.
«Северный поток – 2» должен быть проложен для поставок природного газа из России в Германию. В проекте, кроме «Газпрома», участвует ряд европейских компаний. Газопровод должен был быть достроен до конца 2019 года. Однако в декабре прошлого года в США был принят оборонный бюджет, один из разделов которого предусматривает санкции против компаний, которые укладывают трубы для «Северного потока – 2» по дну Балтийского моря. После этого компания Allseas, которая занималась сооружением газопровода, отказалась продолжать работы.
«В Берлине и Москве велик гнев по поводу действий США – и разочарование по поводу собственного бессилия. Пока что европейцам нечего было противопоставить американским санкциям», – пишет Handelsblatt. Хотя строительство газопровода было близко к завершению, работы остановились, и когда он будет достроен – неизвестно.
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия найдет способ достроить газопровод, при необходимости, самостоятельно. Ранее сообщалось, что к строительству могут привлечь российское судно «Академик Черский». Однако в этом случае, по информации Handelsblatt, Конгресс США готов принять еще один закон о санкциях, более жесткий. Он может предусматривать штрафные меры по отношению к компаниям – инвесторам газопровода или же к потребителям газа, который будет поступать по «Северному потоку – 2».
По информации газеты, правительство Германии по-прежнему поддерживает проект и пытается убедить США смягчить или отменить санкции, но пока безрезультатно. Handelsblatt указывает на то, что Германия могла бы пригрозить США ответными санкциями, однако последствия такого шага для трансатлантических отношений были бы труднопредсказуемыми.
- Соединенные Штаты возражают против сооружения газопровода, утверждая, что реализация этого проекта усилит зависимость Европы от России, а также будет угрожать стабильности экономики Украины, поскольку позволит России в будущем отказаться от транзита газа через Украину. Власти Германии говорят, что речь идет о коммерческом проекте, у которого нет политической составляющей.
Министру обороны Японии подарили оригинальную бутылку грузинского вина
Министру обороны Японии Таро Коно на день рождения подарили оригинальную бутылку грузинского вина. Об этом сам министр написал в социальной сети «Твиттер».
Вино было изготовлено по древней традиции в «квеври» (большом глиняном кувшине). Рисунок на бутылке выполнен по уникальной технологии перегородчатой эмали - «минанкари». На нём посол изображен в национальном грузинском костюме «чоха».
Таро Коно посещал Грузию в 2018 году, будучи министром иностранных дел Японии.
Партия «Единая Абхазия» поддержала кандидатуру Аслана Бжания на предстоящих выборах
Партия «Единая Абхазия» поддерживает кандидатуру Аслана Бжания на предстоящих выборах президента самопровозглашенной республики Абхазия. Решение было принято на заседании политсовета партии.
«Абхазия-Информ» сообщает, что заседание вёл председатель партии Сергей Шамба, в нём участвовали представители всех районных отделений.
Бжания, присутствовавший на заседании политсовета, поблагодарил всех за оказанное доверие и поддержку.
Выборы абхазского лидера пройдут 22 марта.
Грузия получила реагенты для выявления уханьского коронавируса
Грузия получила реагенты для выявления уханьского коронавируса. Тесты будут проводиться в лаборатории Лугара. Об этом сообщил глава Центра по контролю за заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе.
«Дополнительные реагенты мы получили из института микробиологии Бундесвера», - отметил Гамкрелидзе.
По его информации, в Грузии под наблюдением медиков находятся 6 пациентов. В двух случаях наличие коронавируса исключили при помощи лабораторных тестов.
При этом, в стране принят ряд превентивных мер. Прекращено прямое авиасообщение с Китаем. Граждан, ранее посещавших Китай, проверяют в аэропорту на наличие температуры. Население также призвали не поддаваться панике.
Первый самолёт Минобороны России вылетел за россиянами в Ухань
Первый самолет Воздушно-космических сил России вылетел для эвакуации россиян из китайского города Ухань, откуда началось распространение эпидемии нового типа коронавируса. Об этом СМИ сообщили представители Министерства обороны России. В самолёте, по данным ведомства, находятся военные медики и вирусологи со средствами диагностики и индивидуальной защиты.
Ранее 4 февраля Минздрав заявил, что определился с местом для эвакуации россиян из Китая. Всего, по информации ведомства, рассматриваются три площадки. Однако, где именно находятся эти учреждения, неизвестно. Ранее сообщалось, что вернувшиеся на родину из Китая россияне пройдут двухнедельный карантин.
"Российских граждан нет среди заражённых коронавирусом в китайском городе Ухань", – подчеркнул посол РФ в КНР Андрей Денисов на пресс-конференции в Пекине. Он также отметил, что ситуация в городе "напряжённая". По словам дипломата, всего улететь из Китая захотели 132 россиянина, 82 из них находятся в Ухане. Денисов добавил, что Россия пока не рассматривает вопрос об эвакуации из Китая всех своих граждан или сотрудников дипломатических представительств.
Российские власти распорядились закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке. Накануне РЖД приостановила пассажирское сообщение с КНР. С 1 февраля практически полностью приостановлено и осуществление российскими и китайскими авиакомпаниями регулярных пассажирских воздушных перевозок из России в Китай и в обратном направлении.
- Эпидемия нового типа коронавируса началась в конце декабря в китайском городе Ухань. Вирус передается от человека к человеку и в некоторых случаях вызывает пневмонию и другие осложнения.
- Новым коронавирусом во всём мире заразились более 20 тысяч человек, не менее 427 умерли.
- Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
У здания абхазского парламента установили палатки в поддержку антикоррупционного закона
У здания парламента самопровозглашенной республики Абхазия сегодня установили палатки. Об этом сообщает «Нужная газета».
Инициативная группа требует принятия закона «О декларировании доходов, расходов, имуществ и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами».
«Ребята решили собраться. Законопроект внесен в повестку, но некоторая часть говорит, что не уйдет и останется до тех пор, пока закон либо будет принят, либо отвергнут. Я пытаюсь уговорить людей довериться депутатам и уйти, но не все на это согласны», – сказал один из главных инициаторов принятия закона Астамур Какалия.
Депутат Астамур Логуа отметил, что не понимает, с чем связана акция перед парламентом, так как указанный законопроект внесен в повестку заседания сессии парламента, которая состоится 6 февраля.
Фигуранта резонансного преступления убили в абхазском СИЗО
В следственном изоляторе поселка Дранда самопровозглашенной республики Абхазия убит Астамур Дзидзария – фигурант дела о похищении секретаря политсовета партии «Единая Абхазия» Ирины Дочия и убийстве одного из ее похитителей Дмитрия Озган.
По факту умышленного убийства Дзидзария прокуратура Гульрипшского района возбудила уголовное дело.
«Согласно предварительным данным: убийство Дзидзария А.Г. произошло на территории СИЗО МВД пос. Дранда в промежуток времени с 00:00 до 05:00 часов 4 февраля 2020 года. Наружным осмотром тела убитого установлено наличие множества колото-резанных ранений в различные части тела. Произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению лица совершившего данное преступление», - сказано в заявлении абхазской прокуратуры.
При этом, в следственном ведомстве напомнили, что уголовное дело в отношении Астамура Дзидзария и других соучастников преступления 2016-2017 годов находится на завершающей стадии рассмотрения в Верховном суде.
Депутат заявил, что грузинские дети голодают по вине оппозиции
Депутат от правящей партии Грузии Реваз Арвеладзе считает, что дети голодают в стране по вине оппозиции.
В интервью каналу «Мтавари архи» член парламента вначале заявил, что не верит, что дети в Грузии голодают. После уточняющего вопроса о том, что факт детского голода фиксирует международная организация UNICEF, Арвеладзе добавил: «Если кто-то и голодает, то это вина оппозиции и старая проблема».
Депутат указал на оппозиционную партию «Национальное движение», которая была у власти в Грузии до 2012 года.
Вчера при пожаре в городе Багдати на западе Грузии погибли 6 человек, среди них – мать и четверо детей. СМИ сообщили, что семья жила за чертой бедности.
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