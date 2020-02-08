Ситуация на дорогах Грузии: ограничено движение к границам с РФ, Арменией и Турцией

Из-за сложных метеорологических условий в Грузии ограничено движение на дорогах в северной, западной и южной частях страны. Ограничения действуют как на автомагистралях внутригосударственного значения, так и на дорогах, ведущих к границам Грузии с РФ, Арменией и Турцией. Об этом сегодня, 8 февраля,сообщает Департамент автомобильных дорог Министерства инфраструктуры и регионального развития Грузии.

На участке Гудаури–Коби автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс уже вторые сутки сохраняется угроза схода лавин. Соответственно, на дороге, ведущей к грузино-российской границе, запрещено движение всех видов транспорта.

Из-за интенсивного снегопада, метели и плохой видимости движение частично ограничено на дороге через перевал Паравани, ведущей к границе с Арменией. В частности, на 90-112 километре трассы международного значения Ахалцихе-Ниноцминда (участок Ниноцминда – граница Армении) запрещено передвижение автомобилей с прицепом и полуприцепом, а также автобусов вместимостью более 30 мест.

Из-за сложных метеорологических условий ограничения действуют и на дороге международного значения, ведущей от Ахалкалаки до села Карцахи (граница с Турцией). На 1-36 километре трассы движение запрещено для машин с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест. Для остального транспорта движение к границе с Турцией свободно.

Из-за снегопада и гололеда на автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, связывающей Западную и Восточную Грузию, запрещено движение для машин с прицепом и полуприцепом. Ограничения действуют только на отрезке Чумателети-Хуневи (138-158 км). На всех остальных участках автомагистрали передвижение осуществляется без ограничений.

На 17-106 километре дороги Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони (запад Грузии) не пропускают машины с прицепом и полуприцепом. Для другого вида транспорта передвижение по участку Мцхетисджвари-Зестафони свободно.