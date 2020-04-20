Президент Чехии: запрет на поездки должен действовать год

Президент Чехии Милош Земан считает, что действующие в стране ограничения на поездки граждан за рубеж должны действовать в течение года.

Это необходимо, чтобы не допустить новой волны заболеваний коронавирусной инфекцией - заявил Земан в радиоинтервью. Такие последствия, по словам Земана, могут вызвать поездки в страны, где пока сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка. Президент посоветовал жителям предстоящим летом наслаждаться местными красотами.

В середине марта чешские власти ввели запрет на выезд и въезд в страну, чтобы сдержать распространение коронавируса. Исключения касаются лишь некоторых случаев. Среди них поездки по неотложным причинам, в том числе для лечения. Также разрешения на въезд выдаются водителям большегрузного транспорта.

В стране ведётся дискуссия о том, когда и как можно будет открыть границы. Подобные дискуссии идут и в других европейских странах, где развитие эпидемии удалось, как и в Чехии, замедлить. В самой Чехии, по последним данным, было зарегистрировано свыше 6700 случаев заражений коронавирусом, умерли 188 человек.

Главный эпидемиолог Чехии Роман Примула высказывал мнение, что границы должны быть закрыты два года. В правительстве, однако, раскритиковали эти слова. Президент Земан также не имеет полномочий принимать такие решения, они в компетенции правительства.

В кабинете министров говорят, что частично ограничения могут быть сняты летом, однако возможным будет выезд не во все страны. Туристические компании ранее ходатайствовали о том, чтобы разрешить на предстоящий отпускной сезон путешествия, по крайней мере, в Словакию или Хорватию. Это два из наиболее популярных летний направлений у чехов, где ситуация с COVID-19 сейчас относительно спокойная.