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Имнадзе: Грузия находится на пике эпидемии коронавируса
В настоящее время Грузия находится на пике заболеваемости коронавирусом, и главная задача заключается в том, чтобы выйти на плато эпидемии. Об этом сегодня, 26 апреля, на брифинге сообщил заместитель руководителя Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе.
«Наша задача будет состоять в том, чтобы взять этот пик под контроль, так сказать, выйти на плато эпидемии, чтобы это была не Джомолунгма, а всего лишь небольшой холм», - сказал он. Имнадзе добавил, что в течение двух последних дней в Грузии фиксируется особенный рост новых случаев, однако эти показатели не являются чрезвычайными. По его словам, существующая статистика указывает на то, что управление эпидемией происходит эффективно.
Как известно, за последние сутки по стране выявлено 29 новых случаев коронавируса, а 25 апреля – 25 случаев. Самый большой прирост до сих пор был зафиксирован 17 апреля – 34 случая за сутки.
«На протяжении месяцев нам по максимуму удавалось сделать так, чтобы распространение по стране не было скачковым, лавинным, и прибавление случаев происходило постепенно. Практически, уже можно сказать, что мы смогли это… Очень надеюсь, что прирост продолжится такими темпами», - сказал Имнадзе.
Замглавы Национального центра по контролю заболеваний добавил, что ситуация с распространением коронавируса по регионам указывает на то, что население крупных городов внимательнее относятся к рекомендациям специалистов и соблюдению режима ЧП, нежели жители сел.
«Оставаться дома - значит оставаться дома, сидеть дома. Сегодня мы получаем печальные результаты, например, в Болниси, Тетрицкаро. К сожалению, есть случаи инфицирования наших коллег, медицинского персонала, там сейчас проводится углубленное исследование условий, их заражения - это были профессиональные или бытовые причины», - добавил Имнадзе.
- По данным правительственного сайта stopcov.ge, в Грузии на сегодняшний день подтверждено 485 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе 139 выздоровевших. В карантине остаются 5 928 человек, в стационаре - 522 пациента.
- Сегодня в Грузии была зафиксирована шестая смерть пациента с коронавирусом.
Другие новости дня
В Грузии из-за вспышки коронавируса закрыли поселок Тетрицкаро
В Тетрицкаройском муниципалитете Грузии выявлено 19 новых случаев коронавируса, из них 12 непосредственно в поселке Тетрицкаро. Исходя из этого, принято решение о закрытии поселка, сообщил государственный уполномоченный в регионе Квемо Картли Шота Рехвиашвили.
В больнице Тетрицкаро введен режим карантина, поскольку первым инфицированным пациентом является медсестра данной клиники, сообщает Общественный вещатель. Подтвержденные 19 контактов являются ее контактами, тогда как источник заражения самой медсестры на данном этапе неизвестен.
- Тетрицкаро соседствует с Болнисским районом, который с 23 марта объявлен зоной строгого карантина. В Болниси зафиксировано уже более 80 случаев инфицирования. Врачи из Тетрицкаро также ездили на вызовы в Болниси.
- По данным правительственного сайта stopcov.ge, в Грузии на сегодняшний день подтверждено 485 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе 139 выздоровевших. В карантине остаются 5 928 человек, в стационаре - 522 пациента, зафиксировано 6 летальных исходов.
Паата Имнадзе: За день в районе Тетрицкаро выявлено до 20 случаев коронавируса
До 20 случаев коронавируса за последние сутки выявлено в Тетрицкаро (регион Квемо Картли). Об этом сегодня, 26 апреля, на брифинге сообщил заместитель руководителя Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе.
«Вчера целый день в Тетрицкаро работала наша группа. Результатом этой работы стало то, что там были выявлены инфицированные. К сожалению, среди них много наших коллег. В Тетрицкаро примерно 20 положительных случаев. Наша группа будет работать там и сегодня. Сейчас они в пути. Надеюсь, что в Тетрицкаро произойдет своевременное сдерживание, также как произошло в других районах», - сказал Имнадзе.
По его словам, эпидемиологи должны будут установить, где были инфицированы медики – в больницах или за пределами медучреждений, в нерабочее время.
Тетрицкаро соседствует с Болнисским районом, который с 23 марта объявлен зоной строгого карантина. В Болниси зафиксировано уже более 80 случаев инфицирования. По информации телеканала «Мтавари архи», врачи из Тетрицкаро также ездили на вызовы в Болниси.
- По данным правительственного сайта stopcov.ge, в Грузии на сегодняшний день подтверждено 485 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе 139 выздоровевших. В карантине остаются 5 928 человек, в стационаре - 522 пациента.
- Сегодня в Грузии была зафиксирована шестая смерть пациента с коронавирусом. 83-летний мужчина скончался в Первой Университетской клинике Тбилиси. По словам директора больницы Левана Ратиани, пациент находился в терминальном состоянии. У пожилого мужчины были хронические патологии. В его анамнезе - сердечная недостаточность и мерцательная аритмия.
Власти сообщили о более 80 тысячах инфицированных коронавирусом в России
Число инфицированных коронавирусом в России возросло до 80 949, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. За сутки вирус обнаружен у 6 361 человека.
Почти у половины – 45,9 процентов инфицированных не было клинических проявлений коронавирусной инфекции. Наибольший суточный прирост по числу зараженных вновь зарегистрировали в Москве. За сутки там выявили 2 971 инфицированного, всего в городе заражены 42 480 человек.
По данным Университета им. Джона Хопкинса, Россия занимает десятое место по числу заразившихся коронавирусом и в ближайшее время обгонит по числу подтверждённых случаев Китай.
Умер итальянский журналист и политик Джульетто Кьеза
Итальянский журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза умер на 80 году жизни, сообщил в твиттере итальянский карикатурист Вауро Сенеси. Он почти 30 лет проработал корреспондентом итальянских изданий в Москве и был членом Европаралмента.
Кьеза был левым активистом, в 1979 году начал заниматься журналистикой, был редактором официальной газеты Итальянской коммунистической партии L’Unità, с 1980 года был ее корреспондентом в Москве.
В 1989-1990 он был исследователем России в институте Кеннана в Вашингтоне, в 1991 году вернулся в Москву корреспондентом одной из старейших итальянских газет La Stampa. Писал книги о России, был колумнистом многих российских изданий, в своих текстах и публичных выступлениях поддерживал российскую власть и внешнюю политику Кремля.
В 2004 году Кьеза был избран в Европарламент от центристской партии «Италия ценностей», вышел из ее фракции и присоединился к фракции Партии европейских социалистов. В 2009 году был выдвинут кандидатом в Европарламент от Латвии от пророссийской партии, но не смог избраться.
Кьеза неоднократно был гостем эфиров Радио Свобода.
За последние 24 часа в Грузии выявлено 132 факта нарушения режима ЧС
За последние 24 часа, в результате осуществленного правоохранителями мониторинга, в масштабе всей Грузии выявлено 132 новых факта нарушения ограничений режима чрезвычайного положения и т.н. комендантского часа.
Как сообщили «ИнтерпрессНьюс» в МВД Грузии, с 21:00 часов 25 апреля до 06:00 часов 26 апреля в масштабе всей страны полиция оштрафовала 75 граждан по факту нарушения т.н. комендантского часа. За нарушение правил перевозки граждан и перемещения на автомобиле правоохранителями оштрафованы еще 24 лица. Кроме того, за нарушение ограничения на собрание более трех человек в публичном пространстве и несоблюдение 2-метровой социальной дистанции были оштрафованы в общей сложности 33 гражданина.
«Полиция продолжает работу в 24-часовом режиме с целью выявления лиц, нарушающих ограничения, установленные правительством Грузии в рамках чрезвычайного положения и т.н. комендантского часа. Сотрудники соответствующих подразделений Министерства внутренних дел в целях предотвращения и превенции распространения коронавируса в стране оперативно реагируют на все факты правонарушений.
МВД вновь призывает граждан соблюдать ограничения, установленные в рамках чрезвычайного положения, в противном случае будут применяться предполагаемые законом соответствующие меры.
Все лица, находящиеся на территории Грузии, обязаны соблюдать чрезвычайный режим и подчиняться требованиям действующего в Грузии в сфере здравоохранения законодательства. Нарушение режима чрезвычайного положения влечет административную ответственность – штрафование физических лиц на 3 000 лари, а юридических лиц – на 15 000 лари», - говорится в информации.
Еще два человека, зараженных коронавирусной инфекцией, скончались в Игнушетии
Еще два человека, зараженных коронавирусной инфекцией, скончались в Игнушетии, общее число скончавшихся составило 15 человек, сообщил оперативный штаб. Как сообщает «Кавказский узел», к 25 апреля число инфицированных в Ингушетии достигло 515 человек, выздоровели 67, 13 скончались.
Состояние 43 пациентов врачи оценивают как тяжелое, они находятся в отделении реанимации, девять из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, отмечается в сообщении оперштаба. Число выздоровевших возросло на восемь и составило 75 человек.
По числу зараженных на 100 тысяч населения Ингушетия опережает другие регионы СКФО, лидером по абсолютному числу зараженных остается Дагестан. Первым регионом СКФО, где был зафиксирован коронавирус, стал Ставропольский край - это произошло 19 марта.
Муфтият Дагестана закрыл мечеть в Кизляре из-за массовой пятничной молитвы
Одна из мечетей Кизляра закрыта после пятничного массового намаза из-за несоблюдения рекомендаций не проводить религиозные обряды с присутствием людей в связи с угрозой распространения коронавируса.
Согласно приказу муфтия Дагестана, до 30 апреля не допускается проведение религиозных обрядов и церемоний с присутствием людей, для верующих проводятся онлайн-богослужения, сообщает «Кавказский узел». Озвучены и новые ограничительные меры, в частности, запрещено посещать кладбища и места скопления людей, а также богослужения, включая таварих-намаз (читаются в ночное время месяца Рамадан), а все намазы, совершаемые в святые ночи в Рамадан, следует проводить дома.
24 апреля у мусульман начался священный месяц Рамадан, который завершится 23 мая, перед праздником Ураза-байрам. Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. Председатель муфтията Дагестана Шамиль Алиханов обратился к жителям республики с просьбой соблюдать режим самоизоляции. Он напомнил о принятом решении ограничить проведение религиозных обрядов и церемоний с присутствием людей.
«Несмотря на все предостережения и призывы не посещать мечети и не нарушать режим самоизоляции, некоторые граждане упорно продолжают это делать», - говорится в обращении муфтия, опубликованном на сайте муфтията. В обращении отмечается, что в случае несоблюдения ограничений «та или иная мечеть будет полностью закрыта, как это уже было сделано в городе Кизляре».
Председатель совета имамов города и района Али Газиев отметил, что разъяснительные беседы с прихожанами проведены, но они все равно приходят в мечеть. «У нас нет права ограничивать их в посещении пятничного намаза, мы не можем запретить зайти в мечеть. Мы просим единоверцев воздержаться от посещения мечетей, совершать намаз дома и отнестись к данному решению с пониманием и благоразумие», - сказал он.
В Грузии зафиксирована шестая смерть пациента с коронавирусом
В Грузии зафиксирована шестая смерть пациента с коронавирусом. 83-летний мужчина скончался сегодня, 26 апреля, в Первой Университетской клинике Тбилиси, передает агентство «Новости-Грузия».
По словам директора больницы Левана Ратиани, пациент находился в терминальном состоянии. У пожилого мужчины были хронические патологии. В его анамнезе - сердечная недостаточность и мерцательная аритмия. «Реанимационные мероприятия оказались безрезультатными, и сегодня утром была зафиксирована биологическая смерть», - сказал Ратиани.
В Первой Университетской клинике на данный момент находятся 115 пациентов, из них 86 инфицированы коронавирусом. Семь человек с COVID-19 посещены в реанимационное отделение больницы. Состояние двоих из них критическое.
По данным правительственного сайта stopcov.ge, в Грузии на сегодняшний день подтверждено 485 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе 139 выздоровевших. В карантине остаются 5 928 человек, в стационаре - 522 пациента.
Последний случай смерти от коронавируса в Грузии произошел 22 апреля. 68-летний мужчина также был пациентом Первой Университетской клиники. В анамнезе пациента был инфаркт миокарда, он поступил в больницу с острой дыхательной недостаточностью.
Первый случай смерти пациента с коронавирусом был зафиксирован в Грузии 4 апреля. Это была 79-летняя женщина с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Позже скончались еще три пациентки в возрасте 81 года, 86 и 73 лет. Еще шесть граждан Грузии умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, за границей - четыре в Испании, один – в США, еще один - в Великобритании.
Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении за сутки увеличилось на 69
Число случаев инфицирования коронавирусом в Армении за последние сутки увеличилось на 69, в общем составив 1 746. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 26 апреля число выздоровевших пациентов увеличилось на 30 и сейчас составляет 833.
За прошедшие сутки никто из пациентов с диагнозом COVID-19 не скончался, сообщает Радио Азатутюн. В общем с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении скончалось 28 пациентов с этим диагнозом.
Количество пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, на данный момент в Армении составляет 885, а из проведенных тестов на коронавирус 17 931 дали отрицательный результат.
Абхазский оперштаб сообщил о кончине пациентки 1925 года рождения от Covid-19
Пациентка 1925 года рождения, находившаяся в Гудаутском госпитале, скончалась сегодня ранним утром, 26 апреля, от осложнений, вызванных COVID-19, и множественных сопутствующих хронических заболеваний, сообщил Оперативный штаб по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавирусной инфекции.
Диагноз COVID-19 был поставлен ей еще 11 апреля, однако пациентка более недели отказывалась от госпитализации, дав согласие на нее лишь 20 апреля после значительного ухудшения состояния, сообщает «Нужная газета».
Как рассказывает главный терапевт абхазского Минздрава Анжела Арчелия, на момент поступления в Гудаутский госпиталь у 95-летней пациентки была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония, вкупе с сопутствующими заболеваниями – ярко выраженная гипертоническая болезнь, хроническая почечная недостаточность. На фоне проводимой терапии у пациентки было достигнуто рентгенологическое улучшение, однако общее состояние постоянно оставалось тяжелым, что осложнялось преклонным возрастом.
Как отмечает Анжела Арчелия, пациентке оказывалась вся необходимая медицинская помощь, в том числе, профилактика характерных для течения коронавирусной инфекции тромбоэмболических осложнений, предусмотренная протоколами ВОЗ. В 7:00 утра 26 апреля она скончалась от осложнений, в частности, тромбоэмболии легочной артерии. «Врачи делали все необходимое, однако, к сожалению, в силу возраста с заболеванием справиться не удалось», – сказала Анжела Арчелия.
Для возвращения граждан Грузии назначено три авиарейса Минск-Тбилиси
Белорусская авиакомпания «Белавиа» выполнит три специальных рейса, чтобы доставить граждан Грузии из Минска Тбилиси. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Грузии. Рейсы назначены на 3, 10 и 17 мая. Они выполняются в координации с правительством Грузии. В МИД пояснили, что власти приняли соответствующее решение, учитывая большой поток грузинских эмигрантов, использующих для возвращения на родину транзитный маршрут Минск-Ереван.
«Как известно, находящиеся за границей граждане Грузии систематически пользуются указанным транзитным маршрутом. В сотрудничестве с армянской стороной происходит их транспортировка из Армении на территорию Грузии», - сообщили в МИД.
В ближайшее время для возвращения граждан Грузии запланировано еще шесть рейсов авиакомпании Georgian Airways из европейских столиц: 27 апреля - Варшава-Тбилиси, 30 апреля - Мадрид-Тбилиси, 2 мая - Прага-Тбилиси, 5 мая - Афины-Тбилиси, 7 мая - Амстердам-Тбилиси, 9 мая - Берлин-Тбилиси.
По рекомендации межведомственного координационного совета, цена билетов на спецрейсы для возвращения граждан Грузии не должна превышать 199 евро, сообщает агентство «Новости-Грузия».
При содействии правительства Грузии специальными авиарейсами, сухопутными и морскими путями на родину в условиях пандемии вернулись уже 7 786 соотечественников. Каждый из них проходит обязательный двухнедельный карантин под наблюдением медиков в специальных зонах.
Леонид Кравчук: Саакашвили – гражданин Украины, и Украина сама определяет, кого куда назначать
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает «крайностями» заявление МИД Грузии отозвать своего посла в случае назначения бывшего президента Грузии и экс-председателя Одесской ОГА Михаила Саакашвили вице-премьером по вопросам реформ в украинском правительстве. Об этом он заявил в интервью 112.ua, передает УНИАН.
«Я думаю, что это крайности. При том, что Саакашвили – гражданин Украины. Он не является гражданином Грузии. И украинская власть может вносить любые предложения о его назначении», – заявил Кравчук.
Леонид Кравчук утверждает, что «нужно заявление, в котором аргументированно показано, почему Украина действует так, как позволяют ей ее суверенные правила». «Украина – суверенное государство, и она сама определяет, кого куда назначать, какую власть формировать, как формировать, руководствуясь законами и Конституцией», – убежден Кравчук.
Напомним, что 22 апреля Саакашвили заявил, что получил от президента Украины Владимира Зеленского предложение стать вице-премьером по вопросам реформ. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил журналистам, что посла его страны могут отозвать из Украины в случае назначения Саакашвили.
Пандемия COVID-19: более 200 000 летальных исходов
Более 200 000 человек по всему миру стали жертвами пандемии коронавируса. В мире более 2 800 000 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Из них выздоровели 830 тысяч человек. Эти данные публикует американский университет Джонса Хопкинса.
Больше всего летальных исходов в США - 53 000 при общем числе заболевших - 930 тысяч.
Власти пяти государств к настоящему времени сообщили, что число умерших от новой болезни превысило 20 000. Кроме США, это Испания, Италия, Франция и Великобритания.
В Италии более 26 000 умерших, 195 000 заболевших.
В Испании почти 23 000 умерших, 224 000 заболевших.
Во Франции 22 600 умерших, 160 000 заболевших.
В Великобритании 20 380 умерших, 149 500 заболевших.
Среди крупнейших европейских стран по числу летальных исходов выделяется Германия: 5846 умерших, 156 000 заболевших. Канцлер Ангела Меркель неоднократно отмечала, что медицина Германии справилась с нагрузками и не допустила перегрузки системы здравоохранения. В последние дни в Германии объявлено о постепенном ослаблении ограничений для бизнеса. Одновременно, всем гражданам строго рекомендуется соблюдать правила социальной дистанцированности.
В России, по официальным данным, по состоянию на 25 апреля, жертвами эпидемии стал 681 человек; случаев заболевания за последние сутки 5966; всего выявлено инфицированных коронавирусом 74 588 человек. Эти данные публикуются на сайте СтопКоронавирус.РФ.
В Саудовской Аравии отменено наказание плетьми
В Саудовской Аравии постановлением Верховного суда отменено наказание плетьми. Агентство AFP сообщает, что Верховный суд отменил порку, решив соблюдать международные стандарты прав человека, которые исключают применение телесных наказаний. Теперь виновные в совершении преступлений, за которые наказывали плетью, будут приговариваться к тюремному заключению или штрафу. Саудовская пресса отмечает, что это нововведение может быть связано с реформами, проводимыми крон-принцем Мохаммедом бин Салманом.
В Саудовской Аравии продолжает применяться смертная казнь. По данным международной правозащитной организации Amnesty International, в 2019 году в Саудовской Аравии были казнены 184 человека.
Накануне, 24 апреля, агентство Reuters сообщило, что в больнице саудовской столицы Эр-Рияда умер заключенный известный правозащитник и гражданский активист Абдулла аль-Хамид.
По данным источников агентства, 69-летнего оппозиционера доставили в больницу из тюрьмы, где он находился с 2013 года. Аль-Хамид был одним из основателей «Саудовской ассоциации гражданских и политических прав» (ALQST), которая вела мониторинг нарушений прав человека в королевстве.
Тенгиз Церцвадзе: Применение озонотерапии при коронавирусе было очень успешным
«По предварительным данным, применение озонотерапии при коронавирусе было очень успешным. У трех из четырех пациентов с COVID-19 исчез на 7-й и 9-й день. Если в последующем эта тенденция продолжится, то это потрясающе», - сообщил директор Инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе журналистам после встречи в Первой университетской клинике ТГМУ.
По его словам, на встрече обсуждались подходы, используемые в клиниках для лечения коронавируса. По информации Церцвадзе, при озонотерапии в организм человека специальным методом вводится озон (О3).
«На встрече говорилось о некоторых новых подходах, которые используются отдельными клиниками в Грузии и которые могут быть перспективными. Например, я рассказал о нашем опыте использования препарата «Тоцилизумаб», который является очень важным препаратом, но может применяться только в единичных случаях, поскольку имеет серьезные ограничения.
Речь также шла об опыте Батуми, где при этом заболевании применялась озонотерапия и, по предварительным данным, она была очень успешной. Они применили озонотерапию к четырем пациентам, и у трех пациентов вирус исчез на 7-й и 9-й день. Если эта тенденция будет продолжаться в последующем, это потрясающе, потому что у наших пациентов вирус исчезал в лучшем случае, на 13-14 день, у некоторых – на 21-й, а у некоторых, возможно, только через 2 месяца.
Все знают, что такое озон. Эта терапия подразумевает введение озона в организм человека специальным методом. Речь шла также о плазмаферезе, который 10 апреля Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) официально был утвержден как одно из средств лечения COVID-19», - сказал Церцвадзе.
США предупредили китайские компании связи о возможном лишении лицензий
Деятельность трех компаний, контролируемых китайскими властями, может быть запрещена в США. С таким предупреждением выступила Федеральная комиссия США по коммуникациям. Речь идет о компаниях China Telecom Americas, China Unicom Americas, Pacific Networks Corp и их совместном предприятии ComNet.
Глава Федеральной комиссии по коммуникациям Аджит Пай выразил опасения относительно безопасности коммуникационных сетей США.
Как сообщает «Голос Америки», министерство юстиции США недавно призвало Федеральную комиссию по коммуникациям лишить China Telecom возможности оперировать на территории США. В прошлом году власти США отказалась выдать лицензию на деятельность в США еще одной государственной компании Китая – China Mobile.
За прошедшие сутки в Абхазии не выявлено ни одного случая инфицирования COVID-19
Оперативный штаб по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса проинформировал об эпидемиологической ситуации на сегодняшний день, 25 апреля.
По информации оперштаба, пациент 1925 года рождения находится в Гудаутской центральной районной больнице. Его состояние остается тяжелым, нестабильным. Первый пациент все еще находится под наблюдением врачей в Гудаутском госпитале и ожидает выписки в течение нескольких дней. Второй пациент выздоровел и уже находится дома.
За прошедшие сутки тестирование прошли 3 человека. У всех диагноз коронавирус не был подтвержден.
Оперативный штаб в очередной раз призвал граждан, несмотря на относительно стабильную ситуацию в республике, продолжать соблюдать режим чрезвычайного положения.
В Минздраве Грузии исключили вероятность большого числа неустановленных случаев COVID-19
Статистика по числу проведенных тестов демонстрирует, что в Грузии число невыявленных случаев коронавируса либо минимально, либо таких фактов вовсе не существует. Об этом сегодня, 25 апреля, заявила заместитель главы Минздрава Грузии Тамар Габуния.
По словам чиновницы, до сих пор в Грузии были протестированы более 10,1 тысячи человек, у 456 из которых подтвердился коронавирус. Габуния подчеркнула, что выявленные случаи составляют только 4,5% от всего количества проведенных тестов. Замглавы Минздрава добавила, что за последние дни им удалось значительно увеличить число ПЦР-тестов, поскольку сеть лабораторий по Грузии расширилась. «Если раньше за день проводилось 200-300 тестов, то сегодня из лабораторий получены были ответы до 900 тестов. Из них положительные результаты были только у 2% пациентов», - сказала Габуния.
Она добавила, что сегодня многих в Грузии беспокоит то, что инфицированные, которые не были протестированы, могут стать потенциальным источником заболевания. Заместитель министра заверила, что в будущем количество тестов, проводимых за день, увеличится еще больше. «До сих пор целенаправленное, если хотите агрессивное, тестирование осуществлялось в карантинных пространствах, среди медицинских работников, а также в рамках местного эпидемиологического плана. Напомню, что Марнеульский и Болнисский муниципалитеты в течение нескольких недель были в центре особого внимания. Там проводились очень активные эпиднадзорные мероприятия, которые необходимо периодически повторять», - заявила Габуния.
За последние сутки в стране было зафиксировано 25 новых случаев коронавирусной инфекции. Это число больше показателей прошлых дней, однако рекордным оно не является. До сих пор самый серьезный рост был зафиксирован 17 апреля – 34 случая за сутки.
Сегодня утром медицинский директор Центральной инфекционной больницы Тбилиси Марина Эзугбая сообщила журналистам, что рост в 25 случаев «стал результатом агрессивного тестирования», а также исследования большой группы контактов кластера Болниси, где установлен режим строгого карантина. Вслед за этим заявлением последовала острая критика в адрес чиновников здравоохранения и правительства, сообщает агентство «Новости-Грузия». Со стороны оппозиции прозвучали заявления о том, что из-за отсутствия массового тестирования о реальных масштабах эпидемии в Грузии может быть не известно.
Согласно данным правительственного сайта StopCov, с 26 февраля и по сегодняшний день в Грузии коронавирус был подтвержден у 456 человек. Из них 139 выздоровели, пятеро пациентов скончались.
Мечети в Карачаево-Черкесии закрыты на период режима самоизоляции
Священный для мусульман месяц Рамадан пришелся на период самоизоляции из-за коронавирусом, мечети в Карачаево-Черкесии закрыты для прихожан, посещать их могут только имам или его помощник.
Как сообщает «Кавказский узел», с 24 марта по рекомендации Духовного управления мусульман России из-за пандемии закрыты мечети в Кабардино-Балкарии, Адыгее, Краснодарском крае. ДУМ Карачаево-Черкесии приостановил коллективные молитвы в мечетях. Муфтий Исмаил Бердиев 21 апреля призвал земляков молиться дома в месяц поста Рамадан.
«Сотрудники не ходят в мечеть. Ходит только имам или его помощник, чтобы прочитать азан - призыв к молитве. Никаких мероприятий в мечетях в этот период не проводится. Обязательная коллективная молитва - это пятничная. Обсуждается вопрос, чтобы проводить ее в онлайн-режиме из Центральной мечети города Черкесска», - пояснил имам Абазинского района и Центральной мечети аула Псыж Анзор Апсов.
При этом имам отметил, что таравих (желательный намаз, который совершается в месяц Рамадан после обязательной ночной молитвы) - это желательная молитва, которую «можно совершать каждому в кругу семьи».
«Было выступление муфтия по телевизору, в котором было сказано, чтобы все коллективные молитвы в мечетях отменили на время самоизоляции. Соответствующий указ направлен всем имамам. На похороны мы выходим по необходимости. Обязательно в масках. Рекомендуем, чтобы на похоронах было ограниченное количество людей, самые близкие; чтобы на похоронах не задерживались, соблюдали дистанцию», - рассказал Апсов, отметив, что «имамы мечетей республики сейчас в основном находятся дома».
Анзор Апсов также сообщил, что в республике активно работают волонтерские организации. «Имамы помогают им со списками нуждающихся и малообеспеченных семей. Иногда мы сами развозим помощь, которую привозят волонтеры», - сказал он.
Председатель Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии Исмаил-хаджи Бердиев призвал мусульман соблюдать режим самоизоляции во время священного месяца Рамадан, говорится в сообщении на сайте главы и правительства республики. В нем также сказано, что муфтий допустил проведение коллективной праздничной молитвы по окончании месяца Рамадан в случае прекращения распространения коронавируса.
Алексей Кудрин: От 6 до 9 миллионов россиян могут стать безработными
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что из-за последствий пандемии коронавируса безработица в России может увеличиться до семи или восьми процентов. При худшем варианте безработица может составить 10 процентов. Это коснется от шести до девяти миллионов человек, сообщает «Коммерсантъ».
Ранее Кудрин заявлял, что период безработицы из-за коронвируса для многих продлится до конца этого года. На данный момент, по словам главы Счетной палаты, в России зарегистрировано менее одного процента безработных. При этом он уточнил, что статистика Международной организации труда, говорит о 4,5 процентах безработных в стране.
Кудрин считает, что российская экономика в 2020 году упадет на 6-8 процентов. Он предложил временно увеличить минимальный размер оплаты труда, пособие по безработице и выдать дотации бизнесу на выплату зарплат. По его словам, на поддержку бизнеса необходимо от одного до трех триллионов рублей.
В России для борьбы с распространением коронавируса весь апрель объявлен нерабочим. В Москве закрыты все рестораны, фитнес-залы, торговые центры, салоны красоты. В городе действует режим самоизоляции, людям можно выходить из дома только по уважительной причине – в магазин, аптеку, к врачу, чтобы вынести мусор или погулять с собакой рядом с домом. С 15 апреля введены пропуска для передвижения на транспорте.
За сутки в Грузии оштрафовали 85 нарушителей режима ЧП
Сотрудники полиции за последние сутки выписали 89 штрафов за нарушение режима чрезвычайного положения и комендантского часа – это самый низкий показатель за весь период действия ЧП в Грузии.
Чрезвычайное положение в Грузии было объявлено 21 марта для предотвращения распространения коронавируса. С 31 марта в стране введен всеобщий карантин и комендантский час – с 21:00 до 06:00 гражданам запрещено выходить на улицу без специального пропуска.
65 человек за ночь были оштрафованы за нарушение комендантского часа. Из-за несоблюдения социальной дистанции в 2 метра и запрета на собрания более трех человек оштрафованы 20 граждан. Фактов нарушения запрета на передвижение в автомобиле выявлено не было, как и случаев несоблюдения режима самоизоляции, предписанного врачами.
Штраф за нарушение правил ЧП и комендантского часа составляет три тысячи лари (957 долларов) для физических лиц и 15 тысяч для юридических (почти 4,8 тысячи долларов). Оплатить штраф можно в течение 30 дней со дня выписки или обжаловать после снятия режима ЧП, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В Белоруссии на фоне пандемии COVID-19 прошел субботник
В Белоруссии сегодня, 25 апреля, на фоне пандемии коронавируса проходит субботник, посвященный 75-летию победы во Второй мировой войне. Очевидцы передают, что многие участники мероприятия не используют защитных масок.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в день субботника отправился в район Гомельской области, пострадавший от аварии на Чернобыльской атомной станции. Белорусский лидер занимался там высадкой сосен.
На фоне пандемии COVID-19 Лукашенко не стал отменять или переносить традиционный субботник. Однако он перенес послание к народу и парламенту с середины апреля на неопределенный срок.
В Белоруссии, по последним данным, зафиксировано более девяти с половиной тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли 67 человек.
В начале апреля Белоруссию посещала группа экспертов Всемирной организации здравоохранения. Они рекомендовали призвали власти готовиться к неблагоприятному сценарию с эпидемией COVID-19.
Лукашенко в ответ обвинил ВОЗ в политической предвзятости по отношению к Минску и призвал доверять информации о коронавирусе от государственных СМИ.
В начале пандемии президент Белоруссии отрицал распространение коронавируса и критиковал изоляцию граждан как меру против распространения эпидемии.
Белоруссия остается одной из немногих европейских стран, в которых не введены карантинные меры и даже не приостановлены массовые мероприятия.
Число зараженных коронавирусом в Дагестане достигло 724, в Ингушетии - 515
157 случаев заражения коронавирусом зарегистрированы в Дагестане за сутки, общее число заболевших составило 724.
Как сообщает «Кавказский узел», среди регионов СКФО по числу зараженных коронавирусом на 24 апреля вновь лидировал Дагестан, где за сутки были выявлены 113 зараженных, а общее их число за период эпидемии составило 567 человек. Число выздоровевших к тому времени было 43, а умерших - 11.
«По состоянию на 25 апреля в Республике Дагестан зарегистрировано 724 подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией. За сутки прирост составил 157 случаев. За весь период выписаны по выздоровлению 43 человека. Случаев с летальным исходом - 11», - сказано в сообщении на странице Минздрава Дагестана в Instagram. Ведомство призвало жителей республики не нарушать режим самоизоляции и «соблюдать основные меры профилактики заболевания».
- С 1 апреля в Дагестане объявлен режим самоизоляции. С 19 апреля на въездах в города и районы республики установлены блокпосты.
В Ингушетии за сутки зарегистрирован 41 случай заражения коронавирусом, выздоровели 11 человек. Общее число заболевших за период эпидемии составило 515 человек, выздоровевших - 67, сообщил Минздрав республики.
«374 человека госпитализированы, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом - 169. В тяжелом состоянии, в отделении реанимации находятся 44 пациента, из них 10 человек - на ИВЛ (искусственной вентиляции легких)», - сказано в сообщении на странице ведомства в Instagram. По данным Минздрава, под наблюдением остаются 1222 человека, «из них в условиях самоизоляции с наблюдением - 848».
В России за сутки выявили почти шесть тысяч новых случаев COVID-19
В России за сутки выявлено 5966 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб. Умерли 66 человек, из них 41 в Москве. Выздоровели 682 заболевших.
Наибольшее число случаев заболевания за сутки выявлено в Москве - 2612, Московской области - 605 и Санкт-Петербурге - 215. Всего в России зафиксировано 74 588 случаев заражения коронавирусом нового типа. 6250 человек выздоровели, 681 умер.
В мире число заболевших приближается к трем миллионам. Умерли 195 тысяч пациентов. Выздоровели более 781 тысячи человек. Лидером по числу выявленных случаев COVID-19 по-прежнему являются США. Там зафиксировано 890 тысяч заражений, более 51 тысяч человек умерли. На втором месте Испания - более 219 тысяч заболевших и 22 тысячи смертей, на третьем месте Италия - более 192 тысячи заболевших и 25 тысяч смертей.
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