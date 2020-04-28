Оперштаб: за сутки в Абхазии не выявлено ни одного случая инфицирования коронавирусом

Оперативный штаб по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса проинформировал об эпидемиологической ситуации на сегодняшний день, 28 апреля.

За прошедшие сутки тестирование прошли 8 человек. Ни у кого из них коронавирус не был подтвержден.

Накануне, 27 апреля, первый пациент, заболевший COVID-19, был выписан из Гудаутского госпиталя. 26 апреля оперативный штаб сообщил о кончине пациентки 1925 года рождения от осложнений, вызванных COVID-19, и множественных сопутствующих хронических заболеваний.

С 20 апреля в Абхазии были изменены некоторые ограничительные меры, введенные в связи с эпидемией коронавируса, и возобновлена работа продуктовых и сельскохозяйственных рынков. Накануне министр здравоохранения республики заявил о необходимости соблюдения всех мер ограничительного характера до 15 мая.

Оперативный штаб призвал граждан, несмотря на относительно стабильную ситуацию в республике, продолжать соблюдать режим чрезвычайного положения.