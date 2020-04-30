Беслан Эшба назначен исполняющим обязанности главы Сухумской администрации

В городе Гавар в Армении произошли массовые беспорядки. По их итогам были задержаны несколько человек и возбуждено несколько уголовных дел. Два человека были убиты, еще шесть человек получили огнестрельные и другие ранения, сообщает армянская служба Радио Свобода.

По словам губернатора Гехаркуникской области Гнела Саносяна, события начались с того, что в Гаваре произошла стрельба, в которой погибли два человека. Двое нападавших скрылись на автомобиле, но попали в ДТП и были госпитализированы: их доставили в Гаварскую больницу.

Далее около больницы собралось большое количество родственников и друзей погибших, всего около 500 человек. Эти люди, вооружившись палками и ножами, прорвали полицейское ограждение у больницы, ворвались в здание и, добравшись до палаты, где лежали раненые в автоаварии, жестоко с ними расправились, перерезав им горло.

Губернатор подчеркивает, что нападавшие "применили силу против полиции и медицинского персонала", сломали двери и окна и повредили имущество больницы.

"Родственники одной из противоборствующих сторон, прорвавшись через полицейскую баррикаду, вошли в больницу и начали блокировать двери, разбивать окна и искать людей", - подтвердил Арам Аветисян, врач Гаварской больницы.

"Присутствующие говорили о более чем 500 человек. За больницей следят, полиция будет работать. Проблема заключалась в том, что, хотя в больнице находились полицейские силы, число граждан превысило полицию в несколько раз, - подчеркнул губернатор. - Несколько дверей и окон были разбиты, ситуация стала неуправляемой".

"В общем, если я правильно помню, у нас 5 раненых, все они были доставлены в Ереван", - сказал Саносян. Полиция, по его словам, "арестовала большое количество людей", но сколько их - губернатор сказать не смог.

По словам губернатора, сразу после инцидента полиция быстро отреагировала на ситуацию и перебросила в Гавар подкрепление из Еревана. Это же ​подтверждает "Интерфакс", по его данным, из Еревана в Гавар были направлены многочисленные силы полиции. На месте находится также начальник полиции Армении Арман Саркисян.