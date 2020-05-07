Собянин: коронавирусом в Москве заражены около 300 тысяч человек

Около 300 тысяч человек, или от 2 до 2,5% всего населения Москвы заражены коронавирусом, – заявил мэр российской столицы Сергей Собянин. По его словам, на это указывают скрининговые исследования, – сообщает Reuters.

Согласно последним официальным данным оперативного штаба, в Москве зарегистрировано 92.676 случаев заражения коронавирусом.

«Это не количество зараженных, это количество выявленных больных. И то, что мы их выявили так много, это не минус, а огромный плюс. Потому что очевидно, что реально, реально больных в городе еще больше», - сказал Собянин в эфире телеканала Россия 24.

«Наша задача... максимально выявить этих людей (всех зараженных в городе). Максимально, насколько возможно. Для чего? Для того чтобы посадить их на карантин, чтобы они не заражали других - своих соседей или коллег по работе. Если необходимо, выписать им лечение амбулаторное, чтобы они не доводились до тяжелого состояния», - отметил он.

Собянин сегодня сообщил, что ношение масок и перчаток в общественном транспорте в Москве станет обязательным с 12 мая.