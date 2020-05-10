Пираты похитили трех россиян с двух судов в Гвинейском заливе. Двое россиян похищены с геологоразведочного судна «Джиблохо», стоявшего на рейде в порту Луба в Экваториальной Гвинее.

Примерно в то же время пираты, высадившись с моторной лодки, похитили двух членов экипажа с грузового судна «Рио Митонг», шедшего в нескольких километрах от столицы страны Малабо - один из похищенных россиянин, один украинец.

Обстоятельство нападения на научное судно изучается местной полицией, - сообщил РИА «Новости» представитель российского посольства в соседнем с Экваториальной Гвинеей Камеруне. Похищение россиянина с грузового судна в посольстве подтвердили агентству ТАСС, а украинца - предварительно подтвердили представители МИД страны агентству «Укринформ».

Гвинейский залив является одной из зон, где в последние годы отмечается наибольшее число пиратских атак на грузовые суда.