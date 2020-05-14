«TikTok-признание»: реакцию Тбилиси в Сухуми назвали «неадекватной»

Реакцию Тбилиси на «признание» Абхазии и Южной Осетии видеохостингом TikTok в Сухуми назвали «неадекватной».

В министерстве иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия заявили, что информация, указанная в социальной сети, «объективно отражает реальное положение дел, сложившихся на политической карте Южного Кавказа».

«Данный случай лишний раз красноречиво свидетельствует, что громогласные заявления о необходимости налаживания диалога и поиска путей к нормализации отношений служат всего лишь ширмой для прикрытия реального внешнеполитического курса Грузии по полномасштабной международной изоляции Абхазии. Даже такой незаслуживающий широкого внимания повод, как упомянутый случай с социальной сетью TikTok, послужил причиной срочной активизации деятельности МИД Грузии по блокированию «вредной» информации», - сказано в заявлении.

В Сухуми предполагают, что грузинское министерство «намерено подвергать строгой цензуре любой международный информационный ресурс, на котором будет появляться «неудобная» для Тбилиси информация».

«В этой связи возникает закономерный вопрос: допустима ли подобная практика с морально-правовой стороны и с точки зрения здравого смысла? Наряду с этим нельзя не отметить, что порой экономические субъекты или организации гораздо быстрее осознают существующие политические реалии, нежели отдельные государства. Рассчитываем, что и в Грузии произойдет подобное осознание очевидных фактов, результатом которого станет пересмотр политического курса в отношении Республики Абхазия», - говорится в заявлении.