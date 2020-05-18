Жителю Гудауты, обвинившему врачей в некомпетентности, пригрозили уголовным делом

Житель Гудауты Александр Цвейба, у которого 13 мая выявили коронавирус, ставит под сомнение свой диагноз. В опубликованном накануне обращении он обвиняет врачей в некомпетентности. Например, мужчина не понимает, почему в одну палату с ним положили 11-летнюю сестру, у которой результат теста на коронавирус отрицательный.

«На сегодняшний день мы уже лежим тут 5 дней, сделали 10 капельниц, от которых нет смысла, температура как прыгала, так и остаётся. Пичкают таблетками, у сестры уже побочные эффекты, вчера болел живот, были головные боли. Сегодня вообще упала в обморок. Состояние стало только хуже. Попросили наши снимки для консультации со знакомыми врачами в Москве. У сестры ничего нет, всё чисто. У меня есть небольшое воспаление, которое недолечено. Но никакой пневмонии и никакого коронавируса нет. Держат просто так, мучают», - написал пациент.

В оперативном штабе по защите населения от коронавируса заявили, что информация, озвученная пациентом, является недостоверной и напомнили об уголовной ответственности за распространение заведомо недостоверной информации.

«Пациент поступил в приемное отделение Гудаутского госпиталя 12 мая с признаками дыхательной недостаточности, сатурация (доля насыщенного кислородом гемоглобина) у больного была 84% (норма 98-100%), признаками двусторонней полисегментарной пневмонии на рентгене. У больного была гипертермия. Был тестирован на коронавирус. 13 мая тест подтвердил наличие у пациента коронавирусной инфекции. Была проведена терапия соответственно рекомендациям ВОЗ и Минздрава России. Состояние больного улучшилось, нормализовалась температура, сатурация. Признаки дыхательной недостаточности нивелировались», - сказано в заявлении.

При этом в сообщении не говорится о подтверждённом диагнозе коронанавируса у младшей сестры пациента, которую поместили с Александром Цвейба в одну палату.

«Стационирование девочки было вызвано прямым подозрением на наличии у неё коронавирусной инфекции, так как она находилась в непосредственном контакте с ковид-позитивным братом, а вскоре у неё была подтверждена пневмония (Rg подтверждённая). Все время пациенты находятся под непосредственным наблюдением медработников», - сказано в сообщении.