В Адыгее 155 человек заразились коронавирусом на похоронах

Глава Красногвардейского района Адыгеи Альберт Османов подал в отставку после того, как 155 человек заразились коронавирусом после похорон с участием нескольких сотен гостей. Об этом сообщило правительство Адыгеи.

1 мая в ауле Бжедугхабль Красногвардейского района Адыгеи прошли похороны, на которые пришли более 500 человек. Изначально с диагнозом COVID-19 была госпитализирована одна женщина, а к 19 мая число зараженных превысило 150 человек.

Исполняющим обязанности главы района стал Темур Губжоков. Перед ним поставлена задача - стабилизировать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции среди местных жителей.

В Красногвардейском районе ограничено передвижение между населенными пунктами, началась дезинфекция общественных мест, введено обязательное ношение масок и перчаток.

По официальным данным на 20 мая, всего в Адыгее выявлен 561 случай коронавируса, восемь человек умерли.