За сутки в Армении скончались 15 пациентов с коронавирусом, выявлено 442 новых случая

Власти Армении сообщают, что за прошедшие сутки в стране от COVID-19 скончались 15 пациентов – рекордный показатель смертности за один день с начала эпидемии коронавируса нового типа.

Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 442, в общем составив 8216. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 28 мая число выздоровевших пациентов увеличилось на 32 и сейчас составляет 3287.

По последним данным, всего с начала эпидемии от COVID-19 в Армении скончались 113 человек, еще 44 пациента с диагнозом COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 4772, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 54931.

Как на своей странице в Facebook написал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян, в настоящее время состояние 271 пациента оценивается как тяжелое, 53 пациентов как крайне тяжелое, еще 18 пациентов с диагнозом COVID-19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.